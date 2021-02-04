Девушка из Китая 5 лет изучает русский язык и готова рассказать, что поняла за это время о нашей стране

Когда-то я встречалась с одним русским парнем, его звали Михаил. Он мне очень понравился, но проблема была в том, что он относился ко мне с подчеркнутой вежливостью. Мы разговаривали только о китайской кухне, каллиграфии или кунг-фу-фильмах. Мне хотелось поговорить о более личных вещах. В какой-то момент я решила, что мы станем ближе, если я буду использовать уменьшительную форму его имени. Поэтому я начала называть его не Михаилом, а Митей. На этом и закончилось наше общение.