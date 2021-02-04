Девушка из Китая 5 лет изучает русский язык и готова рассказать, что поняла за это время о нашей стране
SHANKANAKA — псевдоним блогера Мэнсюэ. Эта девушка родом из Китая, уже 5 лет она изучает русский язык. Своими мыслями о России Мэнсюэ делится на YouTube-канале.
Мы в AdMe.ru пересмотрели видео SHANKANAKA и выбрали из них самые любопытные наблюдения.
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На 3-м курсе я поехала в Россию на учебу по обмену. Я попала в Санкт-Петербург, там у меня и проснулся интерес к русскому языку и культуре.
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Во время первой поездки в Россию меня удивило, что Санкт-Петербург настолько европейский город. Еще мне было странно видеть камины посреди комнат. Поразила тишина — в Китае такой точно нет. Также удивила ответственность кондукторов, которые проверяют билеты у всех пассажиров. На их месте я бы, если честно, просто сидела и каталась по городу.
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В какой-то момент я осознала, что знание китайского языка мешает мне выучить русский — настолько языки отличаются. Особенно это касается грамматики. Например, в китайском нет родов и слова не склоняются. Каждый раз, когда я хотела сказать что-то по-русски, у меня просто горела голова от мыслей о том, как правильно склонять слова.
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С «поизношением» в русском языке тоже было непросто. Да, сначала я так и говорила: «поизношение». Все потому, что у нас нет звука [р].
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В Китае детей научили быть неуверенными в себе. Это, как мне кажется, и есть главное отличие в наших менталитетах. Неуверенный в себе человек боится ошибок, а это главная преграда на пути изучения нового языка. Вначале мне очень не хватало уверенности. Я боялась отвечать на лекциях и стеснялась говорить с новыми людьми. Не повторяйте моих ошибок.
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Первое, что пугает китайцев в русском языке, — это имена. Да, я о Георгии, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Конечно, как же человеку без 6 имен?!
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Когда-то я встречалась с одним русским парнем, его звали Михаил. Он мне очень понравился, но проблема была в том, что он относился ко мне с подчеркнутой вежливостью. Мы разговаривали только о китайской кухне, каллиграфии или кунг-фу-фильмах. Мне хотелось поговорить о более личных вещах. В какой-то момент я решила, что мы станем ближе, если я буду использовать уменьшительную форму его имени. Поэтому я начала называть его не Михаилом, а Митей. На этом и закончилось наше общение.
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В Китае существует свое представление о русском характере. У нас вас считают суровыми, равнодушными и холодными. Это объясняют северным расположением страны. Дескать, чем холоднее климат, тем серьезнее и устойчивее должны быть люди. Это, конечно, нелепо.
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Меня удивило то, что молодые русские девушки мечтают о замужестве. Их сверстницы в Китае о таком даже не думают. Скорее всего, если какая-то из моих китайских подруг и выйдет рано замуж, то это будет давление родителей, а не ее выбор. Юные китайцы предпочитают строить карьеру и зарабатывать на квартиру, ведь без нее собственная семья будет неполноценной.
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В России спокойно относятся к разводу, в Китае же — крайне негативно. У нас женщин после развода осуждают все: знакомые, родственники и даже родители. Мне нравится, что ваше общество более открытое.
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Мои брат и сестра — школьники. Я спросила их, что они знают о России. Они вспомнили Ленина, Тургенева, Хрущева, Пушкина, Льва Толстого, Чайковского, Москву и Санкт-Петербург.
Вы согласны с мыслями Мэнсюэ о России или считаете, что девушка в чем-то ошибается?