Что стоит помнить о разнице культур, чтобы ужин с иностранцем не превратился в катастрофу

Даже самый воспитанный и аккуратный человек, оказавшись в роли туриста, способен вести себя как настоящий дикарь. Особенно когда дело касается еды. Не сомневаемся, что вы ловко управляетесь с ножом и вилкой, не перекладывая их из руки в руку, но достаточно ли этого, чтобы произвести приятное впечатление, обедая с итальянцем, шведом или корейцем?

Помните: языковые ошибки, в отличие от культурных, не заставляют людей неприязненно коситься в вашу сторону и отсаживаться подальше. AdMe.ru расскажет, как получить удовольствие от местной кухни и при этом сохранить цивилизованный вид.

Япония

  • Здесь редко запивают еду, а чай подается только в конце трапезы.
  • Палочки держат в правой руке, а чашку с едой — в левой, придерживая сверху большим пальцем и четырьмя снизу. Обязательно нужно подносить чашку ко рту, а не самому склоняться над ней. Японцы говорят, что подобным образом едят только собаки.
  • Традиционно суши съедают в один присест, но если кусок слишком большой, вы можете откусить часть или разломить его пополам палочкой, ничего страшного.
  • Простительно, если вы проткнете еду палочками, пытаясь подцепить, однако в глазах местных вы будете все равно что малое дитя.
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не высмаркивайтесь и не промокайте нос за столом — это чудовищная бестактность.

Египет

  • Не пяльтесь в тарелки соседей в заведении: даже если в вас просто проснулось туристское любопытство, со стороны это выглядит как проявление жадности и зависти. Мельком взглянуть можно, но если вас все-таки поймали на этом, можно выкрутиться, сказав: «Отлично выглядит!»
  • Если вам предлагают чем-то угоститься, придется немного «поиграть»: соглашаться с первого и даже со второго раза не принято. Тем не менее в итоге все-таки должны попробовать, в противном случае вы подчеркнете, что еда вам не нравится.
  • Особенно важный момент в гостях: если вы смели с тарелки все подчистую, значит, хозяева недостаточно щедры. Вы ставите их в крайне неловкое положение своей прожорливостью. Настолько, что они могут немедленно кинуться в магазин или к соседям в поисках нового угощения.
  • Впрочем, туристы отмечают, что египтяне довольно лояльно относятся к нарушению столового этикета иностранцами. Уж точно более снисходительно, чем японцы или итальянцы.

Франция

  • Во Франции очень любят хлеб и подают его практически с каждым блюдом, однако, если вы начнете сооружать бутерброд за столом или щедро намазывать свой ломтик хлеба маслом, французу будет стыдно с вами сидеть. Ломтик хлеба кладется возле тарелки, от него отщипывается по кусочку и только сверху на этот кусочек намазывается масло, джем или кладется сыр.
  • Кстати, о сыре: руками не трогать, вилкой тоже. Использовать только специальный нож.
  • Не пейте до тех пор, пока бокалы всех присутствующих не наполнят. Это строгое правило касается даже обычной воды.

Южная Корея

  • В отличие от упомянутой выше Японии, здесь не принято поднимать от стола свою чашку с рисом или супом. Есть рис также следует ложкой, а не палочками.
  • Палочки кладутся сверху на тарелку или располагаются рядом, но только не втыкаются в блюдо! Во-первых, это связывают с похоронами, во-вторых, торчащие из еды палочки выглядят попросту глупо.
  • Ешьте как можно больше! Печально, но голод сыграл большую роль в истории нескольких азиатских стран, так что плотно, от души покушать — одно из самых больших удовольствий в жизни, по мнению местных. К тому же так вы покажете себя искренним фанатом корейской кухни.

Южная и Западная Африка

  • Африканцы, например жители Бенина или ЮАР, прекрасно умеют обращаться с ножом и вилкой и в определенных случаях обязательно ими воспользуются, однако если говорить о традиционном варианте, то еду следует брать рукой, причем именно правой.
  • Левая вступает в дело, только если что-то необходимо держать двумя руками. Если на стол ставится общая тарелка, вы угощаетесь только с той стороны, которая смотрит на вас.
  • Трапезничать можно с равным успехом за столом, на полу или низеньких стульях.

Страны Скандинавии

  • Если, например, в Грузии тост предполагает красноречие, то суровые норвежцы часто поднимают бокалы, не произнося ни единого слова. При этом крайне важно смотреть в глаза вашему собеседнику, вы ведь не хотите ненароком его оскорбить? Если за столом сидят несколько человек, обведите взглядом каждого из них, поднимая бокал.
  • В Швеции, столь же немногословной, официанта принято подзывать, посмотрев на него, а не размахивая рукой или выкрикивая.
  • Если в Финляндии вы находитесь в ресторане и заказываете алкоголь, учтите, что в обеденное время этого лучше не делать: будет выглядеть совершенно неуместно. Пить здесь принято вечером.

Греция

  • Одна из немногих стран, где, слава Зевсу, никто вас не осудит за макание хлеба в соусы или подливки. Это же такая вкуснота, зачем отказывать себе в удовольствии? Также здесь проще смотрят на то, чтобы предложить вам попробовать что-нибудь из своей тарелки или угоститься из вашей, разумеется, в рамках приличий.
  • За обеденным столом греки щедро и безостановочно подливают вино или узо, так что если считаете, что вам достаточно, просто оставьте свой бокал наполовину полным.

Турция

  • Чай здесь традиционно подается в небольших выгнутых чашечках, которые принято держать за края. Молоко не добавляют ни в чай, ни в кофе. Оба этих напитка здесь подают повсеместно: это жест гостеприимства, так что вы просто обязаны принять свою чашку, даже если сделаете из нее всего пару глотков.
  • Самому себе подливать не принято, так что, обедая с кем-нибудь, всегда будьте начеку и наполняйте чашку или бокал собеседника со всей возможной предупредительностью. Подливать напитки нужно не когда чашки уже опустели, а когда в них чуть меньше половины.

Италия

В этой солнечной стране к еде относятся почти фанатично, так что в отношении столового этикета пощады не ждите. Отнеситесь к правилам ниже со всей возможной серьезностью.

  • Никогда не добавляйте сыр к пасте с морепродуктами — испортите весь вкус. Есть несколько блюд, в которых рыба и морепродукты совмещаются с сыром, но если он там действительно необходим, то повар обязательно положит его сам.
  • Итальянцы пьют кофе после еды, никогда вместе с едой. Запивать еду водой приемлемо. Кофе с молоком (капучино, латте) традиционно пьется за завтраком. В остальное время — эспрессо. Капучино/латте с корицей — это нонсенс. Взбитые сливки или шоколад — вот с чем пьют молочный кофе приличные люди.
  • Хлеб и паста — вещи несовместимые.
  • Резать спагетти ножом или помогать набирать их на вилку с помощью ложки могут позволить себе только маленькие дети.
  • Эмоциональные итальянцы могут в открытую выразить возмущение по поводу вашего невежества, и тогда ничто не спасет вашу репутацию в их глазах. На ваши промахи посмотрят сквозь пальцы, пожалуй, в проходных туристических местах. Но траттории, колоритные итальянские кафешки с домашней кухней, которые часто держат в качестве семейного бизнеса, требуют уважения к итальянским традициям. Так, одна иммигрантка, будучи во Флоренции, по неопытности отвергла не понравившееся блюдо и к тому же посмела честно сказать об этом официантке. Вопли выбежавшего в зал повара, наверное, было слышно даже на улице: он готовит это блюдо уже в третьем поколении и не позволит девушке просто так уйти, не съев ни кусочка! И, поверьте, в глазах итальянцев беспардонно повела себя, безусловно, клиентка.

А вы попадали когда-нибудь в неловкую ситуацию за границей, не зная местных приличий?

Фото на превью risovach.ru, Depositphotos.com

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