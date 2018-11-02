Что дарят друг другу жители разных стран на Новый год и Рождество

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До Нового года остается все меньше времени, и каждый начинает задумываться над подарками для своих друзей и родных. Как насчет того, чтобы поздравить их по-шведски или по-японски? Ведь в каждой стране существуют свои традиции: где-то самым лучшим презентом будут консервы, а в другой части света вас может ждать сюрприз и в обычном пироге.

Мы в AdMe.ru отправились в виртуальное путешествие по разным странам и узнали, какие подарки могут ждать вас на Рождество и Новый год, если вы захотите отметить праздники за границей.

1. Бревно в Каталонии

Во многих странах существуют традиции прятать подарки под елкой или в носках над камином, но в Каталонии для этого есть необычное бревно. «Кагатио» (дословно «какающее полено») — это полый внутри пенек с деревянными ножками и нарисованной мордочкой. Помимо прочего, на него надевают традиционную каталонскую красную шапочку и накрывают одеялом, чтобы ему не было холодно.

С начала декабря и до католического Рождества бревно «кормят» кожурой от фруктов. В сочельник дети начинают бить «кагатио» прутиками и петь специальные песенки, чтобы из него высыпались сладости, которые родители заранее прячут внутри бревна.

2. Мыло и консервы в Японии

В Японии не отмечают Рождество так же масштабно, как на Западе, однако особая традиция дарить подарки в конце года здесь все-таки существует, и называется она «осэйбо». Презенты обычно преподносят в первую половину декабря родным, коллегам, докторам и учителям. Японцы предпочитают дарить друг другу приправы, соки, чай, консервы, фрукты, десерты, моющие средства или просто мыло.

3. Пирог с младенцем в Мексике

В Мексике не столько популярны подарки на Рождество или Новый год, сколько сами праздничные вечеринки, которые могут проходить почти каждый день с 12 декабря и до 6 января. На их организацию порой и уходят основные траты, поэтому подарков особо не ждут, а просто ходят в гости из одного дома в другой и веселятся. Однако в Мексике существует одна любопытная новогодняя традиция, к которой иностранцы должны быть готовы. Конец рождественских праздников обычно отмечают большой вечеринкой с «королевским пирогом», в который прячут фигурку младенца Иисуса. Нашедшему сюрприз крупно «повезет»: ему необходимо будет организовать следующую вечеринку. Поэтому в Мексике в это время года нужно беречь не только зубы, но и кошелек.

5. Новая одежда в Исландии

Старинное исландское предание гласит, что каждый в сочельник должен получить в подарок новую одежду, чтобы избежать встречи с чудовищным Йольским Котом. Согласно легенде, он охотился и съедал тех, кто не смог обрести новые вещи в канун праздника.

6. Лотерейный билет в Швеции

В этой скандинавской стране на Рождество вам могут подарить лотерейный билет или коробку конфет.

7. Сюрприз на каждый день в Германии

В Германии подарки начинают получать уже в первые дни декабря. Традиционным считается календарь с 24 окошками, за каждым из которых скрывается небольшой сувенир или шоколадка. Таким образом немцы отсчитывают дни до самого долгожданного праздника в году. Календарь можно купить в магазине, но многие жители Германии предпочитают делать его самостоятельно и подготавливают 24 мини-подарка для своих родных и близких.

8. Бивни моржа и сани в Гренландии

В заснеженной Гренландии семьи любят навещать родственников и устраивать вечеринки в канун Рождества. Они пьют кофе, едят пирожные и обмениваются подарками. Здесь обычно дарят друг другу полезные вещи: новую модель саней, пару отполированных бивней моржа или рукавицы из тюленьей кожи.

9. Животные из восточного календаря в России

Символы китайского Нового года в России появились лишь в начале 90-х годов, когда в стране произошел бум экспорта товаров из Поднебесной. С тех самых пор прилавки магазинов в канун главного и самого любимого праздника россиян были завалены различными дешевыми безделушками с изображением символа Нового года. Фигурки со зверями, пожалуй, получал хотя бы раз каждый житель России от своих друзей и коллег, и у многих уже могла собраться полная коллекция из 12 животных.

10. Красные конверты в Китае

Китайский Новый год часто называют «лунным», поскольку его точная дата определяется на основе лунных фаз и обычно выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. Его празднуют с особым размахом, а в качестве традиционного подарка китайцы преподносят друг другу красные конверты с деньгами, так как данный цвет символизирует удачу в Китае, соответственно, и купюры внутри принесут счастье их обладателю.