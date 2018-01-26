9 заблуждений о достопримечательностях мира, в которые мы до сих пор верим

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Факты о знаменитых достопримечательностях мира являются для нас столь же непреложной истиной, как и то, что Земля вращается вокруг Солнца. Мы не подвергаем их сомнению, хотя иногда стоило бы: некоторые из них — не более чем легенды или заблуждения. AdMe.ru подготовил для вас подборку распространенных мифов о мировых достопримечательностях, в которые мы сами свято верили. Возможно, и вас они тоже удивят.

9. Биг-Бен — это башня с часами

Один из самых известных символов Лондона, да и всей Англии в целом, — башня с часами, которую мы все называем Биг-Бен. На самом деле ее название — Башня Елизаветы, а до 2012 года она и вовсе именовалась Часовой башней Вестминстерского дворца. Тогда почему Биг-Бен? Да потому что такое имя носит самый большой из колоколов башни, который имеет столь узнаваемый «голос». И вот почему так часто говорят «звонит Биг-Бен», башня же звонить не может, а колокол — очень даже.

8. В Мертвом море самая соленая вода

Верно сказать, что Мертвое море — самое соленое среди морей, но вот считать, что там плещется самая соленая в мире вода, не стоит, хотя многие и совершают эту ошибку. Уровень солености Мертвого моря достигает 28 %, что, несомненно, впечатляет, но не является рекордом. Соленостью в 35 % может похвастаться пусть не море, но довольно большое озеро Ассаль в Республике Джибути в Восточной Африке.

7. Стоунхендж построили друиды

Немногие знают, что современные ученые опровергли друидское происхождение одной из самых узнаваемых достопримечательностей мира и с помощью радиоуглеродного анализа доказали, что Стоунхендж куда древнее друидов, так что их благодарить за строительство не стоит. На данный момент исследователи придерживаются мнения, что таинственный Стоунхендж строился в несколько этапов, первый из которых относится к периоду около 3 000 лет до нашей эры.

6. Архитекторов собора Василия Блаженного ослепили

Все мы еще со школьной скамьи помним историю о том, что Иван Грозный был так восхищен собором Василия Блаженного, который носит официальное название Собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, что приказал ослепить зодчих Барму и Постника Яковлева, чтобы они никогда не смогли построить собор красивее. Но если Постник действительно участвовал в возведении собора Василия Блаженного, то он никак не мог быть ослеплен, ведь несколько лет спустя он трудился на строительстве Казанского кремля.

5. Пизанская башня — самая падающая

Главная «падающая» достопримечательность, с которой так любят фотографироваться туристы, на самом деле имеет довольно небольшой угол наклона — всего 3,54 градуса. А вот небоскреб Capital Gate, который еще часто называют Падающей башней Абу-Даби, попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как здание с самым большим наклоном в мире — он отклоняется к западу на 18 градусов.

4. Собор Святого Петра — самый большой

Собор Святого Петра, который все мы знаем как сердце Ватикана, многими ошибочно считается самым большим собором в мире. И хотя его размеры действительно впечатляют, ведь он может вместить 60 000 человек, но его конкурент — Базилика Пресвятой Девы Марии Мира в городе Ямусукро, Кот-д’Ивуар, вдвое больше. Она даже занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая большая церковь в мире.

3. Ниагарский водопад — самый высокий в мире

Если вы спросите любого знакомого, какой водопад он считает самым высоким в мире, то с большой вероятностью услышите название Ниагарского. В действительности же ниагарские водопады «Подкова», «Фата» и «Канадский водопад», хоть и впечатляют своей шириной, а вот высотой не отличаются — 53 метра, а видимая высота и того меньше — 21 метр. А вот кто поражает высотой, так это другой американский водопад Анхель, расположенный в Венесуэле. Его высота составляет потрясающие 979 метров.

2. Пирамиды стоят среди пустыни

Представляя себе египетские пирамиды по книгам и фильмам, мы уверяемся, что они стоят в безлюдной пустыне, овеваемые суровыми ветрами. А на самом деле бедные районы Каира подходят к ним почти вплотную, так что зрелище открывается не слишком впечатляющее.

1. Китайскую стену видно из космоса

Долгое время бытовал миф, что Китайская стена — единственное сооружение, построенное руками человека, которое видно даже из космоса. Увы, в 2003 году это опроверг китайский космонавт Ян Ливэй (Yang Liwei). Событие имело такой резонанс, что даже китайское правительство пообещало удалить эту информацию из всех учебников страны.

А вы знали, что эти факты — всего лишь заблуждения? Или, возможно, вы можете вспомнить другие заблуждения о достопримечательностях, которые большинство считает истиной?