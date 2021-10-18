9 вещей, на которых ловко экономят в Германии, а нам бы такое и в голову не пришло

Немцы — это признанные чемпионы по экономии в Европе. Несмотря на то, что здесь довольно высокие цены на коммунальные услуги, жилье и страховку, жители Германии все равно умудряются откладывать часть средств. Желание сберечь деньги в этой стране уходит своими корнями в прошлое. Немцы действительно виртуозно обращаются со своими финансами.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким образом жители Германии экономят деньги и нельзя ли некоторые способы взять на заметку и нам.

Лучшее транспортное средство — это велосипед

Немцы очень трепетно относятся к экологии. Поэтому многие вполне сознательно пересаживаются с автомобилей на велосипеды. Это не только снижает расходы на топливо и парковку, но и вносит вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, здесь действует продуманная сеть общественного транспорта. Есть несколько способов экономии на проездном. Если купить годовую карточку и оформить специальную подписку, то можно сберечь порядка € 300 в год. Иногда поездка не велосипеде занимает в несколько раз меньше времени, чем перемещение на общественном транспорте. На мой взгляд, порой лучше потратить € 200–400 на хороший велик, чем покупать проездной. © Tough_Category / Reddit

Каждая капля воды здесь на вес золота

В Германии серьезно относятся к вопросу экономии воды. Тут даже рассчитали, во сколько обходится купание в ванной и мытье в душе. Первая процедура стоит порядка € 3, а вторая, если человек плещется около 10 минут — € 1,5. Если ходить в душ только раз в день, то можно снизить расходы на € 180 в год. В ванной рядом с краном обычно установлены счетчики воды, так что можно сразу отследить количество используемой жидкости. Приятель, давно живущий в Германии, рассказал, что если в доме нет посудомоечной машины, то раковину наполняют водой, добавляют моющее средство и отправляют туда тарелки и сковородки. А в хозяйственных магазинах почти невозможно найти раковины без пробок.

Был у меня сосед-немец. Отличный парень, но одна вещь вводила меня в ступор. Он никогда не ополаскивал посуду после мытья. Даже полотенцем не протирал. Нигде больше такого не видел. © firegecko5 / Reddit

Спортивный образ жизни может стоить недорого

Спортивные залы в Германии пользуются большой популярностью — их посещает порядка 10 млн человек. Однако стоимость абонемента многим кажется достаточно высокой. За такое удовольствие придется заплатить от 15 до € 80 в месяц. Так что многие предпочитают вступать в спортивные клубы. Членство в таком заведении обходится примерно в € 6 в месяц. А если эта цена кажется неприемлемой, всегда можно пойти в ближайший парк и присоединиться к какой-нибудь компании, которая играет в футбол или фрисби.

Искать дешевые продукты — это не стыдно

Найти дешевые продукты в Германии несложно. В любом ближайшем магазине или супермаркете обязательно будут акции и скидки на какие-то товары. Здесь принято вдумчиво относиться к еде. Какие-то продукты, например макароны и рис, можно купить впрок по акции. Другие же приобретаются ровно в том количестве, в котором они нужны. Недавно в Германии открылись первые магазины Mere, принадлежащие российской сети. Цены здесь на 20 % ниже, чем в других подобных заведениях. Поначалу это вызвало такой ажиотаж, что многие желающие не могли попасть внутрь. И магазин даже пришлось закрыть на пару дней, потому что все товары закончились. Почти в каждом городе можно найти специальные пункты Fairteilers («Справедливая дележка»). Здесь по низким ценам продается еда, которую кто-то сдал на благотворительные цели. Например, многие супермаркеты отправляют сюда продукты, так как их срок годности уже подходит к концу. В Германии не принято запасаться продуктами впрок. То есть пару пачек можно купить по акции, но набирать целую тележку никто не будет. А всякие сезонные фрукты и овощи лучше брать в турецких продуктовых магазинах. © mkugelfisch / Reddit

Не стоит привыкать к своему поставщику электричества

Одна из внушительных статей расходов для жителей Германии — это коммунальные платежи. Стоимость электричества и газа может быть достаточно высокой. Однако в первый год обслуживания компании-поставщики обычно предлагают скидки. Так что рачительные люди по истечении этого срока разрывают договор и заключают другой с новой фирмой. Главное — не упустить момент, так как контракт продлевается автоматически. Чтобы сменить провайдера, нужно известить действующую компанию за 6 недель до окончания срока (точные даты прописаны в документе). На ежегодной смене электрокомпании можно неплохо сэкономить. Главное — не забывать, что чем меньше тратишь, тем меньше платишь. © binned_alaska / Reddit

Вещами всегда можно поделиться

В последние годы немцы предпочитают делиться и обмениваться товарами с соседями. Существуют специальные сайты, где можно выставить любую вещь на продажу, предложить в дар или поменять на что-то другое. К тому же это отличный способ познакомиться с новыми людьми. Почти в каждом районе можно встретить полки и шкафы, где люди оставляют ненужные книги и забирают приглянувшуюся литературу.

Налоги нужно платить с умом

От некоторых налогов в Германии можно просто отказаться. Например, от церковного, который составляет примерно 8 %. Простые работники обычно не заполняют налоговую декларацию. Однако если потратить на это время, можно получить часть средств обратно. Поэтому многие стараются сохранить все чеки и любую документацию о расходах. Составление формы может быть непростым делом, но существует несколько платных программ, которые позволяют провести расчеты. Можно заполнить документ самостоятельно или обратиться к налоговому бухгалтеру. Правда, эта услуга обойдется вам в небольшую сумму. Ну и если вы хоть раз подали налоговую декларацию, в следующем году вас опять могут попросить предоставить этот документ. © gekko88 / Reddit

Одежду не обязательно покупать в магазинах

Немцы — одни из самых капризных покупателей и не слишком-то любят тратить много денег на одежду. К тому же предпочтение они отдают скорее практичным и удобным вещам, а не модным штучкам. При этом они не выбрасывают старые или испорченные предметы, если им можно найти применение. Подходящую мебель, аксессуары или предметы гардероба можно купить на блошиных рынках или в специальных магазинах, которые продают подержанные штуки. Последние, кстати, принимают ненужные вещи и после небольшого ремонта или переделки выставляют в интернете или на полках. Детскую одежду мы обычно покупаем на блошиных рынках. А футболки и джинсы — онлайн. © PatientPear / Reddit

Жилье выбирают вдумчиво

Найти подходящую квартиру в Германии дело непростое. Рынок жилья ограничен, и выгодные предложения нужно еще поискать. Арендная плата делится на 2 типа: «холодную ренту» и «теплую». Первая рассчитывается исходя из размера жилища, района и меблировки. Вторая включает в себя коммунальные расходы. Cтоит проверить, не завышает ли арендодатель цену на жилье. Если это так, можно обратиться к юристам и заставить его снизить плату.