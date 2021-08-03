9 вещей, которые во многих странах называют русскими, а мы об этом и понятия не имели

Иногда, общаясь с заграничными друзьями, просматривая иностранные фильмы, мы вдруг обнаруживаем, что у них некоторые вещи носят русские названия, а у нас они именуются совсем по-другому. Какие-то названия пришли из глубины веков, другие появились совсем недавно.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие вещи и услуги носят название русских, а мы об этом даже не догадывались.

Русский чай

Русским чаем называют в Англии напиток, который заваривают особым образом. Самое главное — заварить концентрированный черный чай, который потом разводят горячей водой. Часто на дно чашки кладут лимон, а уже потом добавляют воду и заварку.

Русские пироги

Блюдо, похожее на вареники, в Польше называют русскими пирогами. Считается, что название возникло благодаря полякам, проживавшими на Руси. Некоторые гурманы любят сначала отварить, а затем еще и обжарить это блюдо. Начинка может состоять из мяса, капусты и грибов. *** Русские пироги в Польше — это вареники с начинкой из картофеля и творога. Очень популярны. Также такие вареники могут быть с разными начинками — с квашеной капустой и непонятным фаршем а-ля пельмени. © Daria / AdMe.ru

Русский соус

В Америке уже более 100 лет подают соус розового цвета, который получается благодаря смешиванию кетчупа и майонеза. Название «русский» он получил из-за того, что изначально среди ингредиентов присутствовала также икра. В наше время им чаще всего заправляют сэндвич рубен. *** В США есть Russian dressing — заправка для салата, главные ингредиенты которой — майонез и кетчуп. Продается уже готовый в баночках. © Viktoriya Lundblade / Facebook

Русские яйца

В Чехии подают блюдо русские яйца, в состав которого входят сваренные вкрутую яйца, соления, картофельный салат, зеленый горошек, красный перец, ветчина. По одной легенде, название блюда связывают с тем, что когда-то был приготовлен салат из грецких орехов с яйцом для гостей из России. *** А в Чехии есть русские яйца — это вареные яйца под майонезом. © Татьяна Сажнева / Facebook

Русское мороженое

Сливочный пломбир в вафле появился в Чехословакии в конце 40-х годов, производился там до конца 1980-х и получил название «русское мороженое». Под таким названием он продается в Чехии и Словакии и сейчас, но это уже не привозной продукт, а торговая марка. *** А еще пломбир между 2 вафель в Чехии и Словакии — это русское мороженое. © Daša Babeuš / Facebook *** Когда-то русское мороженое было единственным, которое можно было найти в магазинах, и даже сейчас оно остается одним из моих самых любимых. © zuzanagregusova / Twitter

Русские ресницы

Оказывается, так в некоторых европейских странах называют ультратонкие ресницы, хотя сделаны они из того же волокна, что и обычные ресницы для наращивания. Поскольку они намного тоньше, мастер может нарастить больше ресниц на каждую вашу — от 2 до 8, за счет чего получается большой объем. *** А я во Франции в списке услуг парикмахерской увидела наращивание ресниц, которые назвались «русские ресницы», «двойные русские ресницы», «XXL русские ресницы». © Elena Shmatko / Facebook *** В Англии, в городе, где я живу, в салоне красоты есть что-то с названием «русские ресницы». Дословно что-то типа «ресницы в русском стиле» (Russian style eyelashes). Что это — без понятия, никогда не делала никакие ресницы. © Анастасия Марцинкена / Facebook

Русский маникюр

Русским маникюром называется в ряде стран услуга, которая включает в себя удаление кутикулы с помощью электрической пилки для ногтей. Для традиционного маникюра в салоне обычно хватает 45 минут, но для русского требуется как минимум полтора часа.

*** Я живу в Техасе, и у меня недавно местная сотрудница поинтересовалась моим русским маникюром. © Tanya Barnes / Facebook

Заливное по-русски в Германии

В магазинах Германии можно встретить необычный для нас продукт под названием «заливные русские яйца». Это разрезанные пополам вареные яйца, заправленные соусом тартар или майонезом. К ним добавляют в зависимости от региона овощи, икру, рыбу, мясо и готовят из этого заливное.

Русские кольца

Русскими обручальными кольцами за границей иногда называют 3 переплетенных кольца из розового, белого или желтого золота, которые носят на правой руке. Кольца символизируют прошлое, настоящее и будущее пары. ***

В конце 80-х американская туристка попросила помочь найти «русские обручальные кольца». Позже показала мне кольцо на руке другой туристки, оказалось, это 3 переплетенных кольца из золота разных оттенков: зеленое, желтое и розовое. На мои утверждения, что это никак не русское кольцо, очень удивилась. © Мурра / AdMe.ru