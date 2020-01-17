9 странных особенностей, которые скрывают популярные туристические объекты

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Каждый год миллионы туристов стекаются к популярным достопримечательностям, чтобы прикоснуться к истории, сделать фото на память и узнать о культуре, архитектуре, искусстве чуточку больше. Но не каждый турист бывает настолько любопытным, чтобы узнать секреты посещаемого объекта заранее. И потом обязательно их проверить.

AdMe.ru знает, что необычное может таиться прямо у всех перед носом. И даже известные места способны скрывать такие детали, которые для кого-то могут стать откровением.

В здании вертикальной сборки NASA своя погода

Здание вертикальной сборки NASA, предназначенное для окончательного монтажа космических кораблей, имеет поистине впечатляющие размеры. Чтобы оценить его масштаб, достаточно узнать, что каждая из полос изображенного на нем флага шириной с автобус. А синий прямоугольник со звездами на том же флаге по размеру равен баскетбольному полю. Из-за огромной высоты сооружения под его крышей иногда образуются облака и выпадают настоящие осадки. И при всем этом здание является одноэтажным.

Мексиканская статуя Иисуса оказалась более человечной, чем предполагали ученые

В 2014 году мексиканские реставраторы, которые взялись за восстановление деревянной статуи «Смирение Христоса», обнаружили внутри ее необычную деталь. При проведении стандартной процедуры рентгена оказалось, что во рту у 300-летней скульптуры настоящие человеческие зубы. Ученые говорят, что применение костей и шкур животных при изготовлении статуй было популярно в Мексике в прошлые века. Для этого использовались зубы, шерсть и когти зайцев, кошек, собак. Однако зубы человека в таком виде были обнаружены впервые. Исследователи предполагают, что это был посмертный дар верующего человека — возможно, самого скульптора — статуе Иисуса.

Одна из многочисленных статуй Будды скрывает внутри человеческие останки

Эта находка, как и предыдущая, была сделана учеными совершенно случайно. Внутри 1 000-летней статуи Будды реставраторы, которые проводили ремонт ее постамента, обнаружили настоящую человеческую мумию. Оказалось, что верхняя часть скульптуры представляла собой саркофаг из позолоченного папье-маше, который должен был оберегать тело мумии от внешних повреждений, а также хранить спрятанные вместе с ней древние тексты. Проведенная МРТ-диагностика обнаружила идеально сохранившиеся останки. Исследователи говорят, что, вероятнее всего, заключенный в саркофаг монах был почитаемым человеком. А его тело было спрятано в золотистый кокон после процесса самомумификации, когда монах целенаправленно, еще в процессе жизни, пытался довести себя до состояния мумии.

На Вашингтонском кафедральном соборе прячется главный злодей "Звездных войн"

Глядя на сложную архитектуру Вашингтонского кафедрального собора, трудно представить, чтобы здание было украшено изображением одного из главных кинозлодеев. Собор в неоклассическом стиле выглядит как средневековая постройка, но на самом деле это только видимость. Здание было построено лишь в ХХ веке, а для его украшения использовались современные скульптуры. Дарт Вейдер и другие необычные персонажи (например, кот с рыбой и енот) оказались там благодаря детскому конкурсу на лучшую гаргулью для собора. Вейдер обошел многих других конкурентов, занял 3-е место и оказался на соборе вместе с другими 111 фигурами.

Часы Биг-Бена регулируются при помощи монет

Как и любые другие механические часы, механизм на Биг-Бене нуждается в постоянной калибровке. Без постороннего вмешательства ход часов на башне может нарушаться. Для того чтобы часы показывали правильное время и исправно работали, их регулируют при помощи старых монет в 1 пенни. Каждая положенная на маятник монетка ускоряет его движение на 0,4 секунды в сутки.

На горе Рашмор высечены не только лица президентов

Архитектор Гутзон Борглум работал над бюстами на горе Рашмор в течение 14 лет. И в процессе создания ансамбля решил добавить в него одну малозаметную издали деталь. За головой Авраама Линкольна скульптор начал проектировать тайную комнату, в которой, как он предполагал, будут храниться документы для будущих поколений. Со смертью архитектора работа на горе была приостановлена. Позднее труд отца завершил сын Борглума. А в 1998 году комната, которую так хотел видеть на горе создатель ансамбля, была оборудована эмалевыми панелями, рассказывающими об истории горы Рашмор.

Саграда-Фамилия содержит современные сооружения внутри

Знаменитый собор, спроектированный Антонио Гауди, считается образцом модернизма и выглядит как старинное сооружение. Но современные технологии не обошли и это величественное здание. Доступ на шпили базилики осуществляется на лифте, смонтированном внутри здания. А подъем и спуск к нему происходят по длинной винтовой лестнице, которая насчитывает более 300 ступеней.

У Пизанской башни есть свое назначение и соответствующие "внутренности"

Пизанская башня - самое известное "падающее" здание в мире. Снаружи ее узнает даже тот, кто в Италии никогда не бывал. А вот о том, что находится внутри башни, знают немногие. На самом деле это сооружение не просто башня, а колокольня. На ее верхушке до сих пор висят 7 колоколов, настроенных на 7 нот музыкальной гаммы. А еще у Пизанской башни фактически нет крыши. Можно зайти на ее 1-й этаж и далеко вверху увидеть небо.

Туалетная комната в Бленхеймском дворце содержала драгоценность

Золотой туалет - это не шутка. До недавнего времени английский дворец Бленхейм был оборудован унитазом из чистого золота стоимостью около $ 6 млн. При желании любой посетитель дворца мог воспользоваться необычной туалетной комнатой, нужно было лишь предварительно сообщить об этом. Однако теперь посидеть на золотом унитазе гостям замка не удастся. Осенью 2019 года злоумышленникам удалось выкрасть драгоценный предмет, оторвав его от канализационной системы дворца.

Бонус: неожиданная находка на ногах римской статуи

Не всегда достопримечательности таят в себе серьезные загадки. Например, на ногах этой римской статуи туристы обнаружили носочки-кролики.

Расскажите, какие фишки известных достопримечательностей знаете вы?