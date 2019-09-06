Мы проверили 10 стереотипов об Англии и британцах и готовы махом разрушить 9 из них

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Вспомните сейчас все ассоциации, которые приходят вам на ум при упоминании об англичанах. Наверняка среди них будут пасмурная погода, овсянка на завтрак, чопорная манера держаться и странный британский юмор, понятный разве что только самим жителям Соединенного Королевства. А каково вам будет узнать, что большинство этих популярных стереотипов не что иное, как выдумки и предрассудки?

Мы в AdMe.ru подробно изучили вопрос и теперь можем в пух и прах разнести большинство ошибочных суждений о Туманном Альбионе. А подтвердившийся факт добавили бонусом в конце статьи. Думаем, после прочтения вы откроете для себя много нового.

Миф № 1: Английская кухня — это fish & chips

Самый популярный стереотип о британцах и их тяге к вредной примитивной еде разбивается о зашкаливающее количество кулинарных шоу прямиком из Англии — взять даже прославленного Джейми Оливера и прочих гуру шумовки и сотейника, к примеру Гордона Рамзи или Хестона Блюменталя. А британский фастфуд fish & chips — одно из национальных блюд: в XIX веке его популяризовали маленькие семейные предприятия, торговавшие немудреной снедью на улицах Лондона. Это кусочки рыбного филе и картошка, жаренные во фритюре. Кстати, давным-давно их подавали клиентам завернутыми во вчерашнюю газету.

Миф № 2: Британский юмор понимают только британцы

Проблема в том, что люди, плохо владеющие английским, не в состоянии оценить шутки, в которых вся соль заключается в игре слов. Например: — What is the longest English word?

— Smiles. В слове smiles спрятано mile, что в английском означает «миля». Выходит, smiles — самое длинное слово, потому что оно будто бы длиной в милю. Шутку оценят любители каламбуров, правда, если они говорят по-английски.

В Британии особой популярностью пользуются elephant jokes (абсурдные шутки, героями которых могут выступать слоны), dry sense of humour (шутки с невозмутимым выражением лица), banana skin sense of humour (примитив типа «поскользнулся на банановой кожуре») и shaggy dog story jokes (весь смак которых заключается в нелогичности фразы). Кроме того, англичане обожают все иронично преуменьшить: если хотите сойти за своего, на вопрос британца о погоде в Африке отвечайте: «Немного жарче, чем здесь».

Миф № 3: Англичане — ужасные лицемеры

Иностранцы часто упрекают жителей Соединенного Королевства в неискренности. Мол, в лицо скажут, что платье милое, или улыбнутся, если встретятся взглядом, но все это сплошное притворство. Британцы считают подобные обвинения несправедливыми: то, что посторонним кажется неискренностью, они объясняют культурной особенностью своей нации — вежливостью. Вроде как неважно, по вкусу британцу ваше платье или нет, ведь это ваш выбор. А высказать свое «ценное» мнение и тем самым испортить человеку настроение — это хуже, чем лицемерить.

Миф № 4: В Лондоне всегда пасмурно и идет дождь

На самом деле в Лондоне не так сильно дождит, как, например, в Риме, однако никто почему-то не включает столицу Италии в список унылых городов с вечными осадками (а турагентства, напротив, называют Италию не иначе как солнечной).

Колонна Нельсона во время Великого смога, 1952 год.

Кстати, название Туманный Альбион имеет с погодой мало общего: туман на самом деле был следствием загрязнения воздуха. В те времена печи топили углем — как в домах, так и на фабриках. В один непрекрасный момент это (в сочетании с антициклоном и безветренной погодой) привело к возникновению Великого лондонского смога.

Миф № 5: В Лондоне на каждом шагу красные 2-этажные автобусы

Эти автобусы уже давно стали одним из символов Британии. История их создания довольно банальна: когда лондонские улицы стали тесными от омнибусов и кэбов, появилась идея многоместного транспорта. Автобус назвали Routemaster, то есть «хозяин дорог». Его плюсом стала открытая задняя платформа, которая давала пассажирам возможность оперативно подниматься в салон и покидать его. Но, несмотря на свою популярность, Routemaster был слишком неповоротливым и тяжелым, поэтому постепенно он начал исчезать с улиц Лондона. Таксопарк со временем обновился, и красным автобусам исключительно ради туристов оставили всего лишь пару маршрутов.

Миф № 6: Жители Туманного Альбиона любят поговорить о погоде

Не нужно думать, что уровень влажности воздуха или скорость ветра у британцев в топе самых желанных тем для обсуждения. Но многие иностранцы тем не менее отмечают странную тенденцию: что-нибудь вроде «Прохладно сегодня, вы не находите?» звучит с частотой традиционного приветствия. Социальный антрополог Кейт Фокс в своей книге «Англия и англичане. О чем молчат путеводители» объясняет эту тягу к «метеорологическим» беседам так: «Многие исследователи исходят из ошибочных предпосылок, полагая, что, когда мы говорим о погоде, мы и впрямь делимся впечатлениями о ней. Разговор о погоде — это форма речевого этикета, призванная помочь нам преодолеть природную сдержанность и начать общаться друг с другом по-настоящему».

Миф № 7: Великобритания бьет рекорды по любви к чаю

Сами англичане о «процедуре» чаепития отзываются очень тепло, а некоторые (как, например, пользователи Reddit) — так и с юмором. Но, по данным статистики, самой страстной любовью к этому напитку отличаются вовсе не британцы, а турки — у них уходит примерно 3 кг чая на человека в год. На 2-м месте — Ирландия (около 2 кг на человека в год), а Англия получает в этом рейтинге всего лишь скромную бронзу — только 1 кг.

Миф № 8: На завтрак — только «овсянка, сэр!»

После знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне легко вообразить, что ежеутренне англичане «балуют» себя тарелочкой аппетитно дымящейся овсянки. Но, как оказалось, это заблуждение, и оно не имеет ничего общего с британской гастрономией. В действительности традиционный английский завтрак (так называемый full english breakfast) — это высококалорийная еда, включающая в себя много разных компонентов. Яичница или яйцо пашот, белые бобы в томатном соусе, тонкие колбаски, жареный бекон, а венчают все это жареные или запеченные грибы и помидоры.

Миф № 9: У британцев плохие зубы

Если верить десяткам разных шуток и сценаристам одного пародийного фильма про шпионов, проблемы с зубами актуальны для жителей Соединенного Королевства. Британцы категорически не согласны. Если изучать статистику здоровья зубов, то главный параметр здесь — распространенность кариеса. А этот показатель в Великобритании ниже, чем во многих странах мира, в том числе и в США.

Бонус: жесткая верхняя губа — это не миф

В английском языке существует идиома про stiff upper lip. Переводится она буквально как «жесткая верхняя губа» и означает, что британцы — гуру самоконтроля. Если исходить из наблюдения, что у расстроенного человека от избытка чувств могут дрожать губы, то англичан в этом вряд ли упрекнешь. Зато здесь проявляется их знаменитая ирония. Пользователи Reddit считают: если показывать эмоции — дурной тон, то уж пошутить об этом никто не запретит.

«Я британец, и моя верхняя губа настолько жесткая, что все мои друзья-небританцы регулярно пользуются ею как открывашкой для пива». Yossarian4President, Reddit

А вдруг вам довелось побывать в Англии и лично развенчать пару-тройку популярных мифов об этой стране?