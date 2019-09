Мы проверили 10 стереотипов об Англии и британцах и готовы махом разрушить 9 из них

Миф № 1: Английская кухня — это fish & chips

Миф № 2: Британский юмор понимают только британцы

Проблема в том, что люди, плохо владеющие английским, не в состоянии оценить шутки, в которых вся соль заключается в игре слов. Например:

— What is the longest English word?

— Smiles.

В слове smiles спрятано mile, что в английском означает «миля». Выходит, smiles — самое длинное слово, потому что оно будто бы длиной в милю. Шутку оценят любители каламбуров, правда, если они говорят по-английски.