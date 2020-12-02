9 признаков того, что перед вами квартира среднестатистического китайца

Китай — гигантская страна, в которой люди могут говорить на разных диалектах и при этом совершенно не понимать друг друга, а потому и бытовые особенности в квартирах в одной части страны могут отличаться от того, что принято на другом конце государства. Однако какие-то общие моменты, свойственные типичному жилью в Поднебесной, существуют.

AdMe.ru с удовольствием посмотрел и почитал блоги людей, которые переехали в Китай на ПМЖ. А в бонус мы поместили особенность местных гостиниц, которая приводит иностранцев в замешательство.

1. На кухонной плите обычно есть только 2 конфорки

Кухонные плиты в Китае маленькие, поскольку само помещение не позволяет разместить агрегат большего размера. К тому же малое число конфорок отвечает потребностям местных жителей, которые не готовят несколько блюд одновременно. Духовок тут тоже нет, как и микроволновых печей. Конечно, печь купить можно, однако из-за малых габаритов гарнитура вам просто некуда будет ее поставить.

2. Посудомоечная машина — большая редкость. Зато в китайском доме вы наверняка найдете машину для сушки

Выглядит устройство точно так же, как посудомоечная машина, что приводит многих иностранцев в недоумение. После ручного мытья посуду загружают в машинку, где она сушится и стерилизуется с помощью ультрафиолетового излучения.

3. На китайской кухне обычно есть узкий многоярусный ящик

Ящик (обычно с решетчатым дном) шириной не больше бутылки предназначен для хранения специй. Дело в том, что в Китае есть множество специфических добавок для еды: соевые соусы, различные ароматизированные масла, уксус, кулинарные вина и прочее. Узкий ящик — идеальное место для хранения этих продуктов.

4. Холодильник порой выносят в гостиную

Причина очень прозаична: кухни бывают настолько маленькими, что холодильник туда просто не помещается. В таких случаях технику ставят в гостиной или любой другой комнате.

5. На кухне есть только холодная вода

Чтобы была горячая, нужно устанавливать бойлер. Во-первых, это не всем по карману. Во-вторых, если человек снимает жилье, то хозяин может и не разрешить ему сделать это. Так что местные не только моют посуду руками, но еще и делают это в холодной воде.

6. Стиральные машины тут другие

Стиральные машины в местных квартирах имеются, правда, выглядят и работают они иначе. Агрегаты стирают одежду в холодной воде, поскольку внутреннего водонагревателя у них нет. Хотя можно добавить теплую воду вручную. Загрузка белья в машину происходит вертикально — барабан вертится соответствующим образом, и в итоге вся одежда скручивается в один большой комок.

7. Туалет и душ обычно находятся в одной комнате

Звучит не интригующе, поскольку и у нас распространены совмещенные санузлы. Но стоит вспомнить о том, что китайский душ представляет собой, грубо говоря, лейку, торчащую из стены, а воду надо лить прямо на пол. Таким образом, во время помывки вода щедро плещет в том числе на унитаз, а это у многих иностранцев вызывает шок и ужас. Порой туалет и душ находятся в одной комнатушке, а раковина и зеркало — в другой, соседней. Душ можно отгородить от унитаза шторкой, однако от разбрызгивания воды это вряд ли спасет. Кстати говоря, напор воды в китайской душевой слабенький, но местных это не смущает.

Патовая ситуация возникает, когда в уборной установлен напольный туалет. Вообще, китайцы не видят в этом ничего странного или пугающего: чаша «Генуя» у них очень распространена и считается более полезной, нежели унитаз. К счастью, сейчас такие туалеты устанавливают в основном в различных учреждениях вроде школ, больниц, кафе и ресторанов. Любопытно, что если в таком здании стоит унитаз, то рядом будет висеть картинка, подсказывающая, как им правильно пользоваться.

8. Балконами китайцы пользуются иначе

Выйти на балкон и присесть на кресло с чашечкой кофе или чая тут вряд ли получится. Балкон для местных — это или хранилище различных вещей, или место для сушки белья. Порой китайцы ставят туда пару растений или клетку с птицей, но идея использовать это место как зону отдыха им чужда.

9. В китайских квартирах нет ковров

Ковролин и ковры в Китае — вещи редкие. Объясняется очень просто: плиточное или деревянное покрытие помыть легко, а вот с ковром нужно долго возиться. При этом грязи в квартирах столько, что убираются китайцы ежедневно. И не просто пылесосят, а моют пол.

Иностранцы удивляются этому и считают, что влажную уборку достаточно делать раз в неделю. Однако стоит переехать в Китай на ПМЖ — и все встает на свои места. Экология здесь такая, что пол после уборки становится грязным уже на следующий день. Если вы помоете его снова — увидите, что вода станет черной. Из-за этой особенности, кстати, все местные жители поголовно носят дома тапочки.

Бонус: во многих гостиницах туалеты отделены от комнаты стеклянной стеной

Такое встретишь не в каждой квартире, однако прецеденты имеются. Куда чаще стеклянную стену, отделяющую уборную от основной комнаты, можно увидеть в обычном отеле, который не ориентирован на туристов. Такой дизайн считается фешенебельным. К тому же это решение экономит место (сравните толстую межкомнатную стену и тонкую стеклянную панель) и обходится дешевле.