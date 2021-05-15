9 с виду пустячных вещей, которые ни в коем случае не стоит делать при взлете и посадке

Взлет и посадка — самые опасные фазы авиаперелета. На этих этапах самолет находится слишком близко к земле и движется на огромной скорости. Полагать, что в такие моменты безопасность на борту зависит лишь от исправности техники и профессионализма экипажа, не совсем верно. Поведение пассажиров тоже играет важную роль в том, насколько комфортно будут протекать набор высоты и заход на посадку воздушного судна.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить, что самолет по-прежнему остается самым безопасным видом транспорта. Однако есть ряд вещей, которые не стоит делать во время взлета и посадки авиалайнера, чтобы не омрачать полет ни себе, ни другим пассажирам.

1. Засыпать

Многие пассажиры не прочь провести весь полет в состоянии сна. Во-первых, это помогает скоротать время. Во-вторых, спасает от аэрофобии. Вздремнуть в самолете действительно можно, но только не во время взлета и посадки. На этих этапах давление на борту самолета резко меняется, отчего у пассажиров, как правило, закладывает уши. Спящий человек не может зевнуть или сделать глотательное движение, чтобы сбалансировать перепады давления. Впоследствии у пассажира могут возникнуть головокружение, боль и звон в ушах, временная потеря слуха. Человек даже может получить травму — кровотечение из уха.

2. Надевать наушники

Зачем снимать наушники во время взлета и посадки, исчерпывающе объяснил пилот Себастьян Лендер: «Представьте, что ваш самолет сталкивается со стаей птиц, а вы сидите в наушниках и слушаете последний хит Джастина Бибера. Пока другие пассажиры следуют инструкциям по безопасности, вы беззаботно раскачиваетесь в такт музыке. Вероятно, в конце вы окажетесь единственным человеком, не успевшим сгруппироваться и получившим серьезные травмы». Вывод один: при взлете и посадке следует обязательно снимать наушники, чтобы не пропустить замечания экипажа и быстро среагировать на нештатную ситуацию.

3. Снимать обувь

Стоит некоторым пассажирам зайти в салон самолета, как они тут же скидывают с себя тесные ботинки и поудобнее устраивают «уставшие» ноги: «А что? Ступни должны отдыхать». Такое поведение некорректно не только из соображений этикета, оно еще и противоречит технике безопасности. В случае чрезвычайной ситуации обувь, загромождающая проход, будет мешать эвакуации других людей, а сам пассажир либо потеряет драгоценное время, пытаясь обуться, либо получит травмы, передвигаясь по салону босиком. К слову, бортпроводники не рекомендуют ходить по салону без обуви даже в безопасные фазы полета, когда самолет уже набрал высоту. Уборка воздушного судна проводится не так уж часто, а количество людей, проходящих через него, огромно. Хождение босиком — это беспрецедентная возможность подцепить инфекцию в виде грибка, вирусов и микробов.

4. Пить газировку

В желудке человека содержится от одного до двух литров воздуха. Перепады давления при взлете и посадке самолета могут привести к расширению газов в организме аж на 25 %. Это чревато ощущением вздутия живота и спазмами. Поскольку газированные напитки также вызывают в желудке избыток воздуха, употреблять их во время полета не рекомендуется.

5. Выключать вентиляцию

Не стоит выключать кондиционер над сиденьем, даже если кажется, что он дует слишком сильно. Вентиляция выполняет важнейшую функцию: удаляет из воздуха частички пыли и микробов, а также снижает вероятность того, что пассажир заразится респираторными инфекциями.

6. Находиться в линзах

Воздух в самолете обычно достаточно сухой. Низкий уровень влажности может вызвать непереносимость контактных линз и сухость глаз и в целом считается опасным для здоровья как пассажиров, так и членов экипажа. Чтобы не подвергать себя риску, лучше снять линзы перед полетом и не надевать вплоть до приземления рейса.

7. Откидывать кресло назад

Многие пассажиры яростно негодуют, когда их просят привести спинку сиденья в вертикальное положение: «Зачем это? Как на взлет или посадку повлияет то, что я комфортно расположусь в кресле?» На самом деле эта просьба не прихоть экипажа, а непреложное правило, помогающее обеспечить безопасность на борту. Так как большинство чрезвычайных ситуаций случаются именно во время набора и снижения высоты, важно, чтобы в эти моменты ничто не затрудняло перемещение пассажиров. В том числе и опущенная спинка кресла.

8. Опускать шторки иллюминатора

Поднять шторки иллюминаторов на этапах взлета и посадки — тоже необходимая мера безопасности. Во-первых, через открытый иллюминатор экипаж может заметить нештатную ситуацию за бортом. Во-вторых, незадернутые шторки помогают пассажирам быстрее привыкнуть к дневному или ночному свету, а это значит, что в случае аварийной эвакуации они будут действовать куда более оперативно.

9. Не переводить в «режим полета» телефон и другие электронные устройства с функциями передачи данных

Любые электронные устройства с функцией передачи данных (Wi-Fi, GSM, Bluetooth и прочее) создают электромагнитное поле, которое может повлиять на работу бортовой электроники самолета. И даже если вероятность, что чья-то СМС-ка может создать помехи в управлении авиалайнером, крайне мала, экипаж никогда не станет ставить жизни сотен людей под угрозу. Это правило может показаться глупым и ненужным, но оно действует с единственной целью — обеспечить безопасность пассажиров.