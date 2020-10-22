8 особенностей жизни итальянцев, которые так и хочется позаимствовать

Итальянцы представляются нам людьми жизнерадостными и темпераментными, которые тем не менее ведут несуетливый образ жизни, наслаждаясь каждым моментом. К тому же этим европейцам с их известной страстью к пицце, пасте и вину удается сохранять за собой статус одной из самых здоровых наций в мире, уступая лишь испанцам.

Мы в AdMe.ru изучили принципы итальянской dolce vita и предлагаем вам ознакомиться с ними и даже перенять некоторые.

1. Уделяют много времени семье и друзьям

Как писал Бродский, человеку нужен человек, и итальянцы охотно разделяют мнение русского классика. Семья и друзья — это не элементы бизнеса, чтобы планировать встречи с ними за месяц вперед. Они рядом в любой момент, стоит только позвонить. Обеды и ужины, вечерние прогулки и посиделки в баре в кругу близких — это важные составляющие итальянской повседневности. Крепкие социальные связи уменьшают стресс и, соответственно, сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, исследование итальянского комьюнити в Пенсильвании выявило, что регулярное совместное времяпрепровождение и болтовня способствуют тому, что жители городка Розето здоровее и счастливее своих соседей.

2. Не забывают, что жизнь — это больше, чем только работа

Когда кажется, что все вокруг всё успевают и достигают успехов, сложно оторваться от работы и притормозить. Однако итальянцы не заставляют себя быть продуктивными каждую минуту. Они дают себе время на отдых: отрываются от экранов компьютеров и смартфонов, чтобы посмотреть по сторонам, а заодно и перекинуться с коллегой парой словечек о результатах вчерашнего футбольного матча. Размеренный темп жизни — вот что действительно важно. Жители этой европейской страны в среднем трудятся 36 часов в неделю и не стремятся заработать все деньги мира. Здесь деньги людей не интересуют. Итальянец не мечтает заработать миллионы. Он хочет найти теплое местечко, чтобы трудиться поменьше, а получать достаточно. Немного, зато стабильно. © maximbellini / Pikabu

3. Относятся к еде серьезно: никаких перекусов впопыхах!

Прием пищи для итальянцев — это возможность расслабиться в компании близких людей и поболтать о том о сем, наслаждаясь блюдами: от закусок до кофе с десертом. Это целый ритуал, а не доведенный до автоматизма процесс поглощения обеда на бегу или перед экраном компьютера. Еда для соотечественников Мастроянни и Беллуччи — это источник не только калорий, но и удовольствия. Не винить себя за съеденную пиццу и джелато — вот чему стоит поучиться у итальянских гурманов.

Итальянцы предпочитают покупать местные продукты в сезон их созревания (никакой клубники в декабре!). Такая пища не только гораздо вкуснее, но и полезнее для здоровья. «Я просто не могу представить, как можно жить дальше чем в 15 минутах ходьбы от продуктового рынка. Свежие овощи и фрукты доступны почти каждому жителю Италии. Я лично знаю фермеров, и эти отношения бесценны», — рассказывает Джина Трингали. Средиземноморская диета — сбалансированное питание, к которому привыкли жители Апеннин, — также вносит свою лепту в долгую и счастливую жизнь итальянцев, снижая риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

4. Уделяют внимание своему внешнему виду

Кажется, что жители страны, создававшей красоту на протяжении веков, любовь к прекрасному впитывают с молоком матери. Поэтому неудивительно, что им легко удается выглядеть стильно и при этом непринужденно. Повседневная одежда итальянцев чаще всего простая, без особых изысков, но непременно высокого качества. Однако на аксессуарах они не экономят: брендовая сумка — всегда выгодное вложение. Желание хорошо выглядеть никуда не пропадает и с возрастом. Так, одна из жительниц Италии вспоминает: «Моя бабушка никогда не мыла голову дома. Она ходила в парикмахерскую 3 раза в неделю».

Одна из составляющих философии la bella figura — умение преподносить себя: держаться уверенно и грациозно, улыбаться и не пренебрегать хорошими манерами. Итальянцы не забывают заветы своей очаровательный землячки Софи Лорен, которая отмечала, что выражение «Красота — это нечто большее, чем сумма привлекательных черт» отражает истинную правду.

5. Не скрывают своих эмоций

Итальянцы очень эмоциональны и не скрывают своих чувств. Высказывая все, что думают, они остаются честны перед собой и окружающими. Пассивно мириться с чем-то из вежливости — это не про них. «Мне нравится, что в переполненном автобусе можно разразиться эмоциями, разговаривая по мобильному телефону, и никто и глазом не моргнет. В этом есть что-то, демонстрирующее свободу», — признается англичанка Никола, живущая в Риме. Жители Апеннинского полуострова не боятся показаться уязвимыми, предоставляя полную свободу своим чувствам, и, как оказалось, не зря. Маскировка переживаний приводит к проблемам с эмоциональным и физическим здоровьем: от затруднения коммуникации с окружающими до риска ранней смерти.

6. Прислушиваются к своему организму

Местное население упрямо верит, что если выйти на улицу с мокрой головой, то можно подхватить простуду, даже если за окном в разгаре лето. По этой же причине итальянцы стараются не ездить в машине с открытым окном, не жалуют вентиляторы и носят шарфы, которые считаются эффективным средством профилактики 95 % заболеваний. Знания итальянцев о своем теле помогают им отличать боль в желудке от боли в кишечнике, а не называть это общим понятием «боль в животе».

Для жителей Италии важна энергия, поэтому к спорту они относятся не как к вынужденному страданию, а как к удовольствию. Если это, конечно, не многочасовые изнуряющие тренировки. От них итальянцы предпочтут отказаться в пользу большей ежедневной активности: прогулок перед ужином с друзьями, подъема по лестнице, а не на эскалаторе и лифте. Я переехал в Италию из Америки полтора года назад, у меня был лишний вес. За это время я потерял половину своих килограммов без походов в спортзал. Просто здесь много ходишь и еда здоровее. © Wise_Possession / Reddit

7. Вкладывают душу в то, чем занимаются

Приверженность этого средиземноморского народа семейственности нашла отражение и в экономике страны. Больше 85 % частных предприятий в Италии — семейные, а 66 % из них полностью управляются родственниками. Такие компании не всегда могут похвастаться высокой эффективностью, так как их возглавляют непрофессиональные управленцы. Однако для них характерна ориентация на потребителя, которая часто утрачивается в погоне за сверхприбылью. Семейству, стоящему у руля, важно не растерять доверие постоянных клиентов. Именно поэтому небольшие итальянские кафешки часто выглядят очень атмосферно, в них хочется возвращаться, чтобы снова и снова заказывать тот тающий во рту тирамису, что ты однажды здесь попробовал.

8. Не забывают об отдыхе и сне

Сон днем? Какая роскошь! Однако итальянцы могут себе это позволить благодаря сиесте, которая может начаться с полудня до 13:30 и продолжаться до 14:30–16:00. В это время предприятия закрываются и сотрудники отправляются домой, чтобы не спеша поесть и вздремнуть. Никаких обедов, не отрываясь от рабочего процесса, которыми мы часто грешим. Несмотря на такую возможность, не все итальянцы используют время сиесты, чтобы упасть в объятия Морфея. И напрасно. Польза короткого дневного сна неоднократно доказывалась: он повышает производительность, бдительность и вообще является отличным способом расслабиться и восстановить силы, тем более после вкусного обеда.