8 городов, где можно купить дом по цене кусочка пиццы

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Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за € 1, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно.

Несмотря на то что на сегодняшний день цены на рынке недвижимости кусаются, альтернативные варианты приобретения невдижимости найти не так уж и сложно, даже если у вас не особенно много денег. AdMe.ru отыскал для вас города по всему миру, в которых вы можете получить дом за копейки или даже бесплатно.

Самбука, Италия

Безусловный фурор на рынке недвижимости произвела Италия, предложив огромное число живописных домиков всего за € 1. Дома располагаются в различных деревнях и регионах страны с низкой плотностью населения. Предложением уже воспользовалась масса молодых людей со всего мира. Самбука — одна из многих итальянских деревушек, где еще остались свободные домики за € 1. Однако стоит учесть, что любой новоиспеченный обладатель домика обязан привести его в цветущий вид за 3 года. И, кстати, на реновацию новый хозяин обязан потратить не менее € 15 тыс.

Рубе, Франция

Если вас манит все французское, маленький городок Рубе на севере Франции наверняка придется вам по вкусу. Этот город, расположенный на границе с Бельгией, экономически стабилен и продолжает развиваться. Местные власти просто хотят заселить рабочие районы города и придать им привлекательный вид за счет жителей. В этом городе можно купить небольшой домик в рабочем районе всего за € 1. При этом покупатель обязуется прожить в доме как минимум 5 лет, а также вложить все свои силы и средства в преображение заброшенной недвижимости.

Токио, Япония

Даже страна с проблемой перенаселения может страдать от множества пустующих домов. Жители Токио уже готовы раздавать дома за символическую плату или вовсе бесплатно, вот только самим японцам они не нужны. Связано это с суеверием японцев: все дома, в которых когда-либо случалась страшная беда или преступление, признаются проклятыми и приносящими неудачи. Это поверье популярно во всей Японии, поэтому Токио — далеко не единственный город Японии, где можно купить дом за копейки. Японцы даже создали специальный онлайн-рынок заброшенной недвижимости под названием Akiya. Здесь можно стать владельцем дома бесплатно или за символическую плату.

Окутама, Япония

Любителям природы и тишины рынок бесплатных заброшенных домов Японии предоставляет возможность поселиться в Окутаме. Это один из многих городов-призраков Японии, однако сногсшибательные пейзажи делают этот город совершенно особенным. Заметив интерес молодых людей к этому уединенному местечку, власти придумали специальную программу заселения домов и ввели новые требования к покупателям. Заселиться могут только те семьи, в которых взрослым не более 43 лет. И еще один маленький нюанс: чтобы дом стал полностью вашим, в нем нужно прожить минимум 22 года.

Буффало, США

Власти американского города Буффало предлагают всем желающим приобрести недвижимость за $ 1 по специальной программе Urban Homestead Program. Подобные программы — частое явление в США, особенно если речь идет о раздаче незаселенных участков земли. Все, что от вас потребуется, — это быть законопослушным жителем города, прожить в своем новом доме как минимум 3 года, а также основательно вложиться в его ремонт. Таким образом власти облагораживают город, не тратясь на снос зданий и их реновацию.

Детройт, США

Родина рэпера Эминема уже долгое время испытывает экономический упадок: безработица, банкротство, криминал и т. д. Поэтому данным вариантом приобретения дешевой недвижимости пользуются немногие. Жители Детройта давно потеряли надежду на возрождение некогда мощного города, поэтому готовы отдать заброшенные дома за копейки. Проблема в том, что никому, кроме бездомных, эти дома до сих пор не нужны. К тому же иногда другие штаты США тоже предлагают дома и землю фактически за гроши.

Ливерпуль, Великобритания

Проблема необитаемых домов есть и в некоторых городах Великобритании. Несмотря на стремительное развитие страны, все больше жителей перебираются в столицу ради успешной карьеры. Согласно статистике, в Великобритании 200 тыс. домов пустуют как минимум 6 месяцев в году. Большинство из этих домов были оставлены рабочим классом в периоды острой безработицы в 70-е, 80-е и 90-е годы. Правительство стремится заселить окраины Ливерпуля, продавая брошенные дома за £ 1. Однако правила приобретения жилья довольно строгие. Если вы захотите купить такой дом, это непременно должна быть ваша первая сделка по покупке недвижимости. Также вы должны быть резидентом города, прожить в своем новом доме не менее 5 лет и провести реновацию дома согласно стандартам города.

Кандела, Италия

Если вы сомневаетесь, стоит ли отдавать € 1 за дом или приобретать его бесплатно, знайте: власти города Кандела согласны заплатить вам € 2 тыс. за переезд туда. На этот отчаянный шаг правительство согласилось ради того, чтобы некогда процветающий город окончательно не вымер. В 1990 году здесь проживало 8 тыс. жителей, в 2019 году их осталось всего 2,7 тыс. Огромное число жителей города эмигрировали в поисках лучших возможностей. Соответственно, город перестал развиваться экономически, уровень безработицы повысился. Власти верят, что есть возможность вернуть городу былую славу. Чтобы вам заплатили за переезд в Канделу, вам необходимо стать постоянным резидентом города, а также иметь доход не менее € 7,5 тыс. в год. Если вы переедете в одиночку, то вам заплатят € 800, а если всей семьей, тогда вы получите € 2 тыс.