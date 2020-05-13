8 доказательств того, что романтические отношения в Южной Корее — тот еще квест

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В Южной Корее живут одни из самых стройных людей на Земле, а в их школах начали преподавать роботы. Но нет ничего удивительнее, чем то, как корейские парочки строят отношения. Когда два человека впервые взглянули друг на друга, начинается игра, участие в которой обязательно. Например, парень и девушка еще ни разу не целовались, но уже прошли стадии «больмэ», «сом» и «мильтан».

Нас в AdMe.ru жители Южной Кореи интригуют не первый день, поэтому мы посмотрели десятки видеороликов и прочитали пару сотен постов и точно знаем, каким законам подчиняется любовь в Стране утренней свежести.

1. Романтический словарь в Корее состоит из слов, которых нет в других языках

Больмэ — это два слова: «чем больше ты смотришь» и «очаровательный». Так описывают человека, который с первого взгляда не понравился, но чем больше вы его узнаете, тем привлекательнее он становится.

Отношения еще не начались, но между двумя людьми чувствуется химия: взгляды, флирт, бабочки в животе и предвкушение чего-то особенного. Это состояние называется сом.

Мильтан — термин, который состоит из двух слов: «толкать» и «тянуть». Это период заигрываний, когда один строит из себя недотрогу, а другой добивается внимания. Роли могут меняться и чередоваться. В любом случае это игра.

2. Чтобы понравиться корейскому парню, нужно иметь нетривиальный набор качеств

Популярный корейский певец Тэн (Taeyang) в одном из своих хитов очень подробно описал, о какой девушке мечтает каждый корейский парень. Вот список обязательных качеств: Она гордится своим парнем и всем о нем рассказывает.

Она выглядит мило, чем бы ни занималась.

У нее хороший аппетит, и она без возражений съест кимчи и жареный рис, которые он ей приготовил.

Она лучше выглядит в джинсах, чем в юбке.

Она будет казаться молодой в любом возрасте.

Она должна вести себя скромно, но при этом быть открытой.

Она любит ту же музыку и фильмы, что и ее возлюбленный.

3. Когда отношения начались, вступают в силу негласные правила о телефонных звонках и одежде

Есть несколько негласных законов, которым подчиняются все корейские влюбленные. Отношения начинаются только тогда, когда пара об этом договорилась. Ни намеки, ни свидания, ни даже поцелуи ни к чему не обязывают. Нужны четкие договоренности. А когда этот этап пройден, можно смело выставлять отношения напоказ: публиковать фотки в соцсетях, носить одинаковую одежду и всем рассказывать о своей любви.

Корейский бойфренд будет очень внимательным, особенно на первом свидании. Будет носить сумочку, заботиться, не даст идти со стороны проезжей части, станет спасать от солнца или даже может постелить собственную рубашку, чтобы даме сердца было удобно присесть где-нибудь в общественном месте.

Корейские влюбленные любят нянчиться друг с другом. «Что ты ела на завтрак / обед / ужин?», «Как дела на работе?», «Как ты себя чувствуешь?» — это обязательные вопросы, которые могут варьироваться и повторяться много раз за день. Желательно еще фотографировать все, что ты ешь или пьешь, и всех, с кем видишься. Чаще всего это желание быть ближе выливается в бесчисленное количество сообщений.

Есть негласные правила относительно женской одежды. Никаких глубоких декольте. Зато любая одежда, которая открывает ноги, очень распространена. Открытая спина или плечо считаются очень привлекательными. При этом молодые люди не хотят, чтобы их девушки ходили в хоть немного откровенных нарядах при чужих людях.

4. Чаще всего корейских влюбленных можно застать за едой

В Корее есть поговорка: весна красна моллюсками, а осень — каракатицами. Еда занимает одно из важнейших мест в жизни корейцев. К ней относятся серьезно, и это отражается в первую очередь на отношениях. Первым делом новоиспеченный бойфренд отправится кормить свою девушку. Кафе, рестораны, многочисленные кофейни — стандартный маршрут для пары.

Если дело касается студентов, они идут в парк, но не с пустыми руками, а обязательно на пикник. Более взрослые люди тоже отправляются обедать, но уже в дорогой ресторан.

5. Корейский бойфренд из традиционной семьи будет угощать свою девушку чем-то красным

Встречаясь с корейцем, у себя на столе можно обнаружить кое-что интереснее кимчи и риса. У некоторых блюд есть важное символическое значение. Самый короткий день в году в Корее называется «тонгчжи», и в этот день в корейской семье принято готовить фасолевую кашу с рисовыми шариками под названием «пхатчук». По преданию, красное отгоняет злых духов, поэтому именно красные бобы адзуки приносят удачу, а рисовые шарики символизируют начало новой жизни.

Еще одно угощение, которое может встретиться и которое обязательно едят по важным поводам, например в день рождения, — это пат сирутток, рисовый пирог с измельченной красной фасолью. Говорят, очень вкусно.

6. Без специальных жестов ни обещание дать, ни в любви признаться

Бурное общение начинается не после еды, а во время. В этом плане корейцы — очень открытый и незакомплексованный народ. Но в ненавязчивой беседе тоже придется приспособиться и даже запомнить несколько жестов. Клятва на мизинчиках в Корее не удел учениц начальной школы. Это комбинация жестов, которой молодежь пользуется повсеместно. И ее сложную версию так сразу не запомнишь. Ведь обещание копируют, подписывают и потом ставят печать.

Корейцы обожают показывать жестами сердечки. Причем это может быть как большое сердце, так и маленькое, которое образуют скрещенные большой и указательный палец.

7. Благодаря корейским суевериям можно получить порцию красного перца в лицо

Южная Корея — страна, в которой очень развит шаманизм (мусок). Даже те, кто не относится к нему как к религии, соблюдают огромное количество обрядов и обычаев. Они верят, что так жизнь наладится. Нельзя приходить на похороны, если вас ждет свадьба (будь вы жених, невеста или гость) или вы беременны, так как в Южной Корее считается, что злые духи могут отправиться за человеком и навредить. Чтобы защитить от духов, принято бросать в людей соль и острый перец. В этом случае тот, в кого попали специи, будет в безопасности.

Есть специальные дни, в которые злые духи не могут на вас повлиять. Именно в эти дни рекомендуется жениться или, например, переезжать. И компании, которые занимаются переездами, специально берут повышенную плату с клиентов именно в эти даты.

8. Чтобы корейский парень любил больше, надо любить его родителей

Если отношения серьезные, очень важно показывать, что хорошо относишься к родителям парня или девушки. Нужно интересоваться, как они поживают, ходить с ними в кафе, созваниваться. Например, ты случайно встречаешь маму парня, она приглашает тебя поесть, но ты уже ела. Как надо поступить? Правильно, поесть еще раз вместе с ней.

В корейских мелодрамах у свекровей плохая репутация, но блогер Меган Боуэн так расхваливает маму своего мужа, что хочется ей верить. В западной культуре многие считают, что, когда свекровь помогает по дому, подразумевается, будто невестка чего-то не умеет. Поэтому часто возникает недопонимание. В азиатской же традиции подход совершенно другой. Свекровь помогает, потому что хочет помочь, как только возможно.

Впрочем, все люди разные, кому-то везет меньше. «Когда мы говорили по видеосвязи с одним моим корейским парнем, случилось кое-что неприятное. Мы говорили по-английски, и мама моего парня начала по-корейски меня оскорблять. Она не знала, что я все понимаю», — поделилась девушка из Франции.

С какими особенностями корейской романтики вы бы ни за что не могли смириться и почему?