7 стран, которые отличаются от других стран мира, когда дело касается правил поведения в туалете

Традиции, касающиеся того, что мы делаем в ванных комнатах, в разных странах отличаются. Например, если вы приедете в Корею, многое может вас удивить или даже шокировать. Даже то, как люди моют руки, покажется вам необычным: вместо дозатора в общественных туалетах вы можете увидеть странное приспособление с куском мыла.

Мы в AdMe.ru изучили «туалетные» привычки в разных странах и хотели бы вам рассказать о самых нетрадиционных.

1. Вы можете увидеть необычное мыло в общественных туалетах Кореи

Мы привыкли видеть в туалетах дозаторы с жидким мылом, но люди, которые бывали в Корее, наверняка встречали уникальное местное устройство. Блогеры пишут, что найти мыло в туалете — это уже большая удача, и чаще всего оно будет прикреплено к железной штанге, так что, чтобы вымыть руки, вам придется тереть их об мыло.

2. В общественных туалетах Японии можно обнаружить тревожную кнопку

В некоторых общественных туалетах в Японии есть очень полезная деталь — тревожная кнопка. Иногда иностранцы путают ее с кнопкой смыва. Она посылает сигнал охране, и та должна проверить кабинку. Это очень нужное приспособление, особенно для пожилых японцев, которым может потребоваться помощь.

3. В Японии есть система «Звуковая принцесса»

Некоторые японки испытывают смущение от того, что другие их могут услышать, когда они в туалете. Чтобы уменьшить стресс и скрыть звуки, инженеры разработали устройство, которое издает звук смывания воды, и дамам не приходится на самом деле смывать воду и тратить ее впустую.

4. Во многих местах в Китае до сих можно встретить напольные унитазы

Во многих районах Китая используются традиционные напольные унитазы, особенно в общественных туалетах. Некоторым людям бывает довольно сложно удержать равновесие в такой позе, особенно если это туалет в китайском поезде.

5. Туалеты в Камбодже оборудованы гигиеническим душем

У туалетов в Камбодже есть несколько отличительных черт. Во-первых, общественные туалеты там редко встретишь. Во-вторых, использованную туалетную бумагу там нужно бросать в ведро, потому что многие канализационные системы с ней не справляются. В-третьих, около унитаза можно найти гигиенический душ, который используют для очищения, а также для смыва.

6. Люди в Антарктике используют портативные туалеты

Путешественники рассказывают о специальных палатках для туалетов в Антарктиде. Вы можете посетить специальный туалет для большой или малой нужды. Унитазы первого типа можно переносить, также они способны запечатывать продукты человеческой жизнедеятельности в пластиковый пакет. Эти портативные японские туалеты очень интересные: после того, как вы закончили свои дела, «вам нужно нажать кнопку, чтобы содержимое унитаза упаковалось в пакет. Процесс занимает 2 минуты». Затем этот пакет можно отнести в мусор.

7. В Индонезии левую руку используют в туалете, а правой едят

В некоторых культурах люди разделяют свои руки по принципу «для гигиены» и «для еды». Индонезия — одна из них. Местные жители могут посчитать грубым, если вы передадите им что-нибудь левой рукой, потому что она считается «туалетной рукой», которой люди подтираются. Передавать и касаться еды принято правой рукой.