7 советов о путешествиях, которые стоит выслушать, а потом сделать наоборот

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Путешествия уже давно перестали быть редкостью. Если еще 20 лет назад в мире насчитывалось около 500 млн международных туристов, то сейчас эта цифра перевалила за миллиард. С развитием отрасли растет и популярность тревел-сайтов и блогов: тут и там в интернете можно натолкнуться на советы о том, как организовать поездку. Но всем ли из них можно доверять?

AdMe.ru решил разобраться в том, насколько близки к истине рекомендации о путешествиях, найденные на просторах сети, и выделил те из них, к которым стоит отнестись скептически.

1. Будьте спонтанными

«Ничто так не убивает дух настоящих приключений, как отсутствие спонтанности», — заявляют бывалые путешественники. Отчасти с этим можно согласиться, ведь осмотр одной достопримечательности за другой по строгому графику утомляет и превращает отдых в гонку. И все же полностью отдавать себя в руки случая могут только те, кто не связан постоянной работой и отправляется в новую страну на длительный срок. Если же вы едете в короткую поездку, стоит заранее составить хотя бы приблизительный список мест, которые вы хотите посетить, а также озаботиться поиском жилья и логистикой. Это минимизирует непредвиденные ситуации, которые особенно обидны во время короткого отпуска.

2. Обязательно пробуйте уличную еду

Знакомство со стритфудом действительно может подарить вам незабываемые гастрономические впечатления. С другой стороны, оно может обернуться пищевым отравлением. Особенно это касается стран Юго-Восточной Азии и Африки, где нормы гигиены во время приготовления пищи часто соблюдаются весьма условно. Мы не призываем отказаться от уличной еды полностью, однако соблюдать определенные меры предосторожности все же стоит. Вегетарианские блюда более безопасны, чем мясные.

Старайтесь есть в то же время и там же, где питаются местные жители. Если в очереди к киоску с едой стоят женщины и дети — это хороший знак.

Отдавайте предпочтение местам с открытой кухней, где еду готовят при вас, а не продают уже готовые блюда.

Обращайте внимание на чистоту столовых приборов.

Не берите коктейли со льдом. К слову, это касается не только уличной еды, но и кафе, особенно в тех странах, где есть проблемы с чистой питьевой водой. В таких местах с опаской также стоит отнестись к салатам из сырых овощей и фруктов.

3. Откажитесь от наличных

Банковские карты не панацея. Даже в самых передовых европейских странах вас, скорее всего, попросят оплатить наличными разовые билеты в наземном транспорте или мелкие покупки в магазине. Например, в Испании в маленьких магазинах карты принимают для оплаты покупок на общую сумму от € 5. Кроме того, в мире есть множество мест, где карты пригодятся разве что в сетевых отелях и крупных супермаркетах. В любом случае с собой всегда лучше брать карты разных банков, а также хотя бы небольшой запас наличных.

4. Дешевые билеты — наше все

Дешевые перелеты далеко не всегда гарантируют бюджетную поездку. Урвали билет за € 30 в Норвегию? Готовьтесь отдать минимум € 80 за ночь в простом отеле в регионе фьордов. Прилетаете лоукостером в парижский аэропорт Бове? Учитывайте, что шаттл до города будет стоить € 15. И таких примеров очень много. Мы не призываем полностью отказаться от дешевых билетов, однако, прежде чем тянуться за кошельком, стоит заранее посчитать хотя бы приблизительные расходы на путешествие, чтобы избежать неприятных сюрпризов и трат, которые сильно ударят по семейному бюджету.

5. Можно путешествовать без денег

Наверняка вы не раз читали вдохновляющие истории о людях, которые бросили офисную работу и отправились путешествовать без гроша в кармане. Как правило, эти истории сопровождаются красивыми фото. Увы, в жизни подобные поездки выглядят не так гламурно, как в инстаграме, и зачастую сопровождаются полным отсутствием комфорта. На путешествия вовсе не обязательно тратить целое состояние. Однако, если вы не готовы ночевать на пляже, часами стоять на трассе в поисках попутки и упрашивать смотрителя музея пустить вас бесплатно, о финансовой стороне вопроса все же стоит позаботиться заранее.

6. Старайтесь получить как можно больше впечатлений

«В поездке вы должны...», — за этой фразой часто следует длинный список, состоящий из покорения Эвереста, сплава по бурной реке, кишащей крокодилами, или просто 30-километрового марш-броска по пересеченной местности. Расслабленный отдых у моря из этого списка исключается как занятие, недостойное настоящего путешественника. На самом деле от впечатлений тоже можно устать, и, если вам их хватает в повседневной жизни, Эверест вполне можно отложить до следующего раза и просто насладиться морем и пляжем.

7. Избегайте популярных мест

У популярности главных туристических достопримечательностей есть причина, и чаще всего она заключается в их исторической и культурной ценности. Глупо пропускать осмотр римского Колизея, египетских пирамид или Великой китайской стены только потому, что эти места слишком «раскручены». Ну а избежать слишком больших очередей поможет поездка в невысокий туристический сезон или не в самые пиковые часы.