7 непривычных школьных подходов, которые заставляют многое переосмыслить

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Многие справедливо связывают жизненный успех с качеством образования. Причем успеваемость зависит от манеры преподавания гораздо больше, чем от наших врожденных талантов. Международная программа PISA подтверждает это, составляя мировой рейтинг успеваемости среди 15-летних учеников. Опираясь на мнения экспертов, мы расскажем о лучшем среднем образовании, которое можно получить на этой планете.

В этой статье AdMe.ru выяснил, в чем заключается секрет блестящего образования, на примере 7 самых успешных школ в мире.

1. Сингапур: добро пожаловать в реальность

Сегодня сингапурское образование признается лучшим в мире. Обвиняя Сингапур в излишней строгости и большом давлении на детей, другие страны тем не менее изо всех сил стараются разгадать тайну такого впечатляющего успеха. В первую очередь сингапурские учителя стремятся дать школьникам максимально практические знания, связанные с будущей профессией, положением на рынке труда и реальной жизнью вообще. Этот принцип лег в основу как стандартных, так и престижных школ. Так, в Институте Раффлза, старейшей школе Сингапура, ученикам дают возможность убедиться в «правильности» выбранной профессии. Школьники, имеющие мечту стать ветеринарами, проходят практику при зоопарке, занимаясь больными коровами и лошадьми, а не уходом за милыми кошечками. Ученикам довольно быстро приходится признать, что без любви к химии из них не получится врача, а карьера художника часто несовместима с содержанием семьи. Вот еще один момент: сингапурским учителям важен не столько правильный ответ, сколько уровень понимания вопроса и умение ориентироваться в материале.

2. Япония: самые здоровые дети

Японцы убеждены, что бесконечно говорящий учитель — самое неэффективное, что только может быть в школе. Вы лишь тогда по-настоящему запоминаете материал, когда объясняете его другим. Именно поэтому здесь школьник, справившийся с заданием, имеет возможность выступить перед классом в качестве учителя. В Японии не принято скупиться на домашние задания: их много задают даже на каникулы. К пропускам и опозданиям относятся сурово: без уважительной причины они попросту невозможны. Озабоченность японцев школьным питанием сложно переоценить. Наоми Морияма, автор книги «Самые здоровые дети в мире живут в Японии», рассказывает, что в рамках государственной программы ученики не только едят исключительно экологичные продукты, но и познают культуру питания. Их учат, как правильно выращивать овощи и фрукты, проводят экскурсии на фермах и приглашают на лекции специалистов по питанию. Японские ученые постоянно следят за связью продуктов и учебных показателей, а результаты исследований немедленно отражаются на всей системе школьного питания.

3. Эстония: свобода, равенство и братство

Американские журналисты пришли к интересному выводу о том, что высокую планку образования Эстонии удается поддерживать благодаря советскому прошлому. Ее школьная система проповедует абсолютное и безусловное равенство детей, вне зависимости от происхождения и обеспеченности семьи. Эстонские учителя сопровождают один и тот же класс довольно долго, иногда даже до 6 лет обучения. Это позволяет им глубоко узнать своих подопечных и выстроить с ними по-настоящему доверительные отношения. Также здесь считают, что легче не дать школьнику скатиться, чем подтягивать отстающего, в отличие от большинства стран, где принято больше внимания уделять неуспевающим. Координатор PISA в Эстонии Гунда Тире (Gunda Tire) отмечает критические взгляды, характерные для этой страны: «Никто никогда здесь не скажет, что система образования хорошо работает. Потому что ничто никогда не бывает достаточно хорошим».

4. Китай: учитель всегда прав

В китайских школах на первом месте стоит группа, а не отдельный ребенок. Местные учителя обладают авторитетом, который безоговорочно признается родителями: считается, что это повышает качество обучения. Даже самый юный китаец понимает, что успех — это вовсе не врожденные склонности, а каторжный труд. Родители здесь не потакают своим детям, им также бесполезно жаловаться на школьные наказания. Образование считается главным приоритетом, и семья готова терпеть всяческие лишения, лишь бы дать детям возможность учиться. Так, родители этих четверых близнецов на фото совсем не богаты, однако настаивают на том, чтобы все братья посещали школу; их смекалистая мама даже придумала, как облегчить учителям работу с одинаковыми малышами.

Китайские педагоги видят свою цель прежде всего не в обучении предмету, а в формировании у ребенка ценностей и характера. Как и в Японии, местные школьники с раннего детства сталкиваются с невероятным количеством домашней работы, практически не оставляющей личного времени. Некоторые считают такую систему слишком жесткой и стрессовой; тем не менее китайские школьники растут с ощущением того, что любой труд не напрасен, и очень хорошо чувствуют разницу между личным достижением и простым участием.

5. Финляндия: ни дня без музыки

Здесь почти не задают домашних заданий, а перемены — самые длинные в мире. Однако американский педагог Тимоти Уокер (Timothy Walker), автор книги «Финская система обучения: Как устроены лучшие школы в мире», считает, что это не единственное, чем может удивить обычная финская школа. Качественное образование, по мнению этих скандинавов, не требует оборудовать школу по последнему техническому слову: здесь пользуются только самыми необходимыми программами и оборудованием. На переменах дети могут поиграть на музыкальных инструментах (даже на барабанах), расположенных в классе, могут записать собственный компакт-диск, а музыкальным занятиям в программе отводится столько же часов, сколько и математике. Дело в том, что исследования доказали прямую связь между обучением музыке и успехами в учебе, к чему финские преподаватели отнеслись очень серьезно. Контрольные здесь проводят редко, а характерной чертой финских экзаменов является проверка способности решать неожиданные задачи. Финны не избегают сложных тем типа наркотиков, разжигания войны, этики в спорте или сексуального воспитания; они также формулируют вопросы таким образом, чтобы заставить учеников использовать знания сразу по нескольким предметам. Такой подход они называют стратегией подтверждения знаний.

6. Канада: учимся быть добрыми

Так же как и во многих странах с высоким уровнем образования, в Канаде уверены, что не уметь применять знания — это все равно что не иметь их. Именно поэтому они мало ориентируются на экзаменационные оценки, считая, что те не дают полной картины. Примечательно, что здесь нет министерства образования: образовательный совет состоит из представителей каждой из 13 провинций и территорий. Качества, которые канадцы с детства воспитывают в школьниках, — сострадание и терпимость. Дети с задержкой развития учатся вместе с обычными учениками, исключения составляют только тяжелые случаи с задержками психического развития. Канадцы приучают детей к пониманию, что не всем одинаково легко в жизни и что необходимо уметь уживаться с самими разными людьми. Школьников обязывают заниматься волонтерской деятельностью, связанной с экологией, благотворительностью и уходом за пожилыми людьми. На фото выше ученик собирает карандаши, письма и рисунки от канадских школьников — тайским, чьи семьи пострадали от цунами. Подобные проекты всячески поощряются школами дополнительными оценками и наградами.

7. Вьетнам: высокоморальное обучение

Как и в Китае, учитель здесь не просто должность, а высокопочитаемый авторитет; часто его отношения с учениками больше напоминают родительские. Многие отмечают, что местные жители любого возраста помешаны на учебе: готовы изучать материал с опережением, учить иностранные языки и нагружать себя дополнительными курсами. В традиционном понимании образование — это не только путь к успеху, но и возможность принести своей семье благосостояние и уважение. Воспитывая своих учеников, многие вьетнамские школы придерживают девиза: Tiên học lễ, hậu học văn. В общем смысле это означает, что сначала вы учитесь хорошим отношениям с другими людьми, тогда как научные знания являются второстепенными. Нравственное воспитание — такая же часть школьной программы, как математика или география. Вьетнамцы считают, что плодотворная учеба невозможна без глубокой моральной мотивации и уважения к традициям.

Какой подход показался вам наиболее разумным? С чем вам самим пришлось столкнуться в школе? Мы хотим услышать вашу историю!