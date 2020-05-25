6 особенностей жизни в Норвегии, от которых все остальные впадают в легкий ступор

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Примерно две трети площади Норвегии занимают горы, а площадь пахотных земель составляет всего около 2 %. Несмотря на скудость природных ресурсов, эта страна считается одной из лучших для проживания во всем мире. Да и уровень счастья там удивительно высок.

Редакция AdMe.ru задумалась: может быть, дело в особом образе жизни и мышления? И мы узнали, какими качествами отличаются норвежцы и чем они живут. А в бонусе вас ждет парочка занимательных историй, которые помогут понять эту нордическую культуру еще лучше.

1. Заговорить с незнакомцем в Норвегии просто так не получится

Личное пространство в Норвегии — это святая святых каждого человека. И одна из причин, по которым многие считают норвежцев холодными и недружелюбными. На самом деле местные просто не открывают душу первому встречному. Здесь некультурно занимать место в общественном транспорте рядом с кем-то из пассажиров, если где-то есть хоть одно пустое сиденье. А для того чтобы завязать разговор с незнакомцем, обязательно нужен предлог. Как правило, беседа начинается с вопроса о погоде, особенно если вы находитесь вдали от столицы. Из-за такого негласного кодекса поведения у застенчивых людей порой возникают проблемы. Они чувствуют себя очень одинокими, но не могут решиться подойти к кому-то и заговорить. Ловил попутку. Остановилась женщина. Дородная такая, с толстыми косами. Я сказал, куда мне надо, — молча кивнула. Поехали. Тут она внезапно тормозит, вытаскивает меня из машины и сует мне еду. Сама тоже ест. Поели. Меня так же молча проводили в машину. Едем дальше. Начинается гроза. Женщина сворачивает к какому-то домику. Заходим внутрь. Она начинает доставать из ящиков какую-то еду, а я спрашиваю, ее ли это дом. В ответ получаю: «Ок». Провели вместе ночь, потом она довезла меня до того города, который был мне нужен, молча высадила и уехала. Сказать, что я находился в шоке, — ничего не сказать. © Francis Xavier / quora

2. Лучший способ провести выходные — уехать на дачу, где нет ни света, ни воды

У местных особое, трепетное отношение к природе. Большинство обожает активный отдых: лыжи, кемпинг, рыбалка и т. д. Если кто-то не очень любит природу, то он выглядит немного странным в глазах общества. Многим часто приходится объяснять соседям, коллегам и другим интересующимся, почему очередные выходные не были проведены в лесу или горах. Таково положение вещей не только в провинции, но и в столице страны. Даже на открытках для туристов в основном изображены различные красивые виды, а не культурные достопримечательности. А состоятельные норвежцы, как правило, имеют уединенный домик где-нибудь в глубине леса — аналог нашей дачи. Причем домики обычно сделаны из дерева, к ним нет подъездной дороги (пару километров или даже больше приходится идти пешком), внутри почти не имеется благ цивилизации (нет сантехники, электроприборов типа тостеров или микроволновок), а особо отважные не пользуются даже электричеством. За водой ходят к ближайшему источнику или привозят ее с собой из города.

3. Равенство полов в Норвегии не просто слова. Хотя и тут есть некоторые допущения

Норвежцы советуют иностранным гражданам не быть джентльменами. Звучит странно, но дело в том, что в этой стране официально никакой разницы между мужчинами и женщинами нет — все они просто люди. И если ненароком открыть даме дверь или отвесить комплимент, можно ее обидеть или нарваться на неприятности. При этом любопытно, что, по наблюдениям жителей страны, местные мужчины по возможности предпочитают завязывать отношения с иностранками или приезжими. Одна из причин — горделивость и требовательность коренных норвежек. Кроме того, многие отмечают, что на самом деле женщины втайне хотят, чтобы мужчина не делил с ними счет в кафе или ресторане, а заплатил сам. Во всяком случае на первом свидании. На последующих встречах финансового равноправия будет гораздо больше. В браке, как правило, роли распределены несколько иначе, чем в российских семьях. Например, мужчина помогает по дому, ухаживает за детьми и следит за домашним хозяйством, но ожидает от женщины существенного вклада в финансовое благополучие семьи. И если норвежец может поменять младенцу подгузник, то норвежка в состоянии поставить без посторонней помощи зимние шины на автомобиль. Неудивительно, что домохозяйки в этой стране не в чести. Их здесь недолюбливают. Считается, что работа важнее воспитания детей: лучше пойти и построить карьеру, чем тратить время на ребенка. Правительство поддерживает эту систему: если вы забеременели и при этом трудоустроены, вам предложат годовой отпуск с сохранением заработной платы; если же вы безработная, то получите незначительную единовременную выплату, которой, возможно, не хватит даже на самое необходимое.

4. Работа для местных — это святое. Никто не сидит дома (за исключением редких случаев)

Труд — одна из составляющих норвежского менталитета. Работу ищут сразу же после окончания обучения. Как вариант, открывают собственный бизнес. В стране практически нет таких случаев, чтобы кто-то сидел на шее родственников и не трудился. На работе отношения тоже совершенно не такие, как у нас. Никто не следит за сотрудником и не контролирует качество его работы. Начальство просто ожидает, что работа будет выполнена на отлично. Если с завидной периодичностью работник допускает ошибки, то к нему все равно не приставят «наблюдателя» — с ним попрощаются. Норвежцы не просто работают, чтобы получать деньги, — как правило, они влюблены в то дело, которым занимаются. Так что разговоры о профессиональной деятельности — один из лучших способов завязать беседу с кем-либо. Любопытно, что иерархия в этой стране выражена мало. Все общаются друг с другом на равных. В офисах начальники не кричат на подчиненных и не общаются с ними свысока. Авторитарное руководство тут подвергается всеобщему осуждению.

5. Однако трудоустроиться в этой стране тяжеловато даже тому, кто в ней живет

Мало просто найти работу — ее нужно еще и сохранить. В Норвегии ценятся настоящие специалисты и мало что делается «для галочки», так что шансов на успех больше у тех, кто здорово разбирается в своей области. Очень востребованы в этой стране профессии, связанные с добычей нефти и газа, а также с нефтехимической промышленностью. Помните, что доверие — это одна из основополагающих культурных ценностей? Вы можете получить место, не показывая нанимателю диплом, если сообщите ему о своей квалификации. Или если кто-то достойный уважения поручится за ваши знания и навыки. Я работала в Норвегии на сезонной работе. Я без ума от местной культуры, она очень близка мне. Но должна предупредить: вряд ли вы тут задержитесь, если вы, как и я, не инженер-нефтяник, айтишник или что-то такое. Местная система сурова. Чтобы жить здесь, вы должны быть нужным местному обществу. © Silvia Branco / quora

6. Предполагается, что в Норвегии нет бедняков. В каком-то смысле их тут действительно нет

Считается, что в Норвегии бедности как таковой нет, однако все относительно. Вот классические примеры того, что в этой стране считается безденежьем: В августе начинаются занятия в школе, а некоторые дети не могут рассказать друзьям о том, как они прекрасно провели летние каникулы во Франции или Испании, потому что у их родителей нет денег на такие поездки.

Над ребенком, у которого есть iPhone 5, могут смеяться сверстники. Неловко будут чувствовать себя и взрослые, которые могут себе позволить смартфон за $ 130, а не крутейший девайс за $ 1 200. Люди, которые по какой-то причине не могут работать, получают социальное обеспечение от государства. Одни из них едва ли могут позволить себе горячие обеды и рождественские подарки, а другие спокойно пару раз в год ездят в отпуск. Как правило, бедность в Норвегии означает лишь невозможность потворствовать собственным слабостям и прихотям. Но вопрос голода, холода или получения медицинской помощи мало перед кем встает. Чтобы это случилось, придется приложить немало усилий. Я росла в очень бедной семье. Отец оставил нас давно и неплохо устроился, а у мамы были проблемы со здоровьем, денег не хватало. Иногда я ночевала у бабушки с дедушкой. В школе надо мной смеялись из-за одежды (она была нормальная, но не такая, как у остальных), а на столе порой не было еды. Вообще-то в Норвегии все безработные получают пособие, но мама из-за своего психического состояния не стала даже и пытаться. А я была ребенком и не могла ни к кому обратиться за помощью. Однажды нам пришлось разбить палатку в лесу, и мы жили в ней все лето. © unknown author / quora

Мое детство пришлось на 1960-е. Я рос на ферме. У нас, конечно, было меньше денег, чем у городских жителей, но мы никогда не думали о себе как о бедняках. У нас было достаточно еды и одежды. Мы много работали: доили коз, пололи грядки, собирали фрукты и ягоды. Еды у нас было даже больше, чем нужно, и мы часто отдавали ее знакомым в обмен на какую-нибудь одежду. Играли мы с деревянными игрушками или использованными батарейками. Игрушек из магазина было мало, и ими очень дорожили. На Рождество мы получали роскошный подарок: апельсины, грецкие орехи и даже парочку кокосов. © Magnus Itland / quora

Бонус: местные преподносят культурные «сюрпризы» не только иностранцам, но и тем, кто сам жил в Норвегии

С тех самых пор как переехала, не устаю удивляться: тут все живут как будто медленнее, никто никуда не спешит, и машины пропускают пешеходов. Помню, как по приезде подошла к зебре и встала у дороги. Какой-то автомобиль остановился, пропуская меня. Я из Польши, у нас люди всегда ждут, пока транспорт проедет. Так что я стояла и ждала машину, а машина ждала меня. В конце концов парень за рулем открыл дверь и с улыбкой спросил, все ли у меня в порядке. Вот такой вот культурный шок. © Aleksandra Skrzypek / Quora

Поехали по путевке в Норвегию. На пароме. Заранее заказали экскурсию по городу на 3 часа. Прибыли на место встречи аккурат минута в минуту. А гид уже ушла, потому что решила, что мы опоздаем. Ну ладно. Разъехались по отелям. Система питания там «шведский стол». Многие не очень хотели есть и прихватили с собой по паре фруктов, чтобы перекусить днем. Так персонал отеля заставил всех вывернуть карманы и показать сумки, отобрал все фрукты и оштрафовал каждого из нас на € 20. Унизительно! Норвегия, конечно, прекрасная страна, но чужие культурные особенности тут многие не понимают. © Chris Price / Quora

В 2016 году я поехал в гости к своей семье в Норвегию. Когда жил там (год назад), все время пользовался одним и тем же автобусом. В этот раз поехал на нем же. Как только зашел внутрь, водитель мне говорит: «Как давно мы не виделись! Ты переехал?» Это был приятный сюрприз, потому что мы никогда даже не разговаривали с ним. Он просто каким-то образом запомнил одного из своих пассажиров. А потом я пошел в кафе, в котором тоже давно не был. Бариста на норвежском спросил меня, что я хочу заказать. А позже признался, что спросил, потому что проверял, помню я еще норвежский или уже забыл этот язык. © Attman Kar / Quora