35+ традиций и привычек из разных стран, которые для местных в порядке вещей. А иностранцы от них впадают в ступор

В Ирландии, если вы зашли в гости и мама друга приглашает вас к столу, вы должны отказаться несколько раз, даже если очень голодны. А когда она начнет настаивать, тогда уже можно будет согласиться и сесть поесть.

В Великобритании крайне важно быть вежливым. Здесь вежливости не может быть слишком много. Так что начинать любое предложение лучше со слов «пожалуйста» и «будьте добры».

Некоторые девушки наводят марафет прямо в электричках или в поездах метро по пути на работу. Причем это касается не только макияжа: нередко англичанки делают в вагонах маникюр.