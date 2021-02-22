35+ традиций и привычек из разных стран, которые для местных в порядке вещей. А иностранцы от них впадают в ступор
Порой кажется, что сегодня из-за глобализации разница между странами становится практически незаметной. Мы покупаем одинаковые гаджеты, пользуемся одними и теми же брендами, отовариваемся с сетевых супермаркетах и так далее. Тем не менее если начать вдаваться в детали, то у жителей каждой страны обнаружатся свои особенности и традиции, понятные только им.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие же необычные культурные традиции и особенности поведения есть в разных странах.
Франция
- 25 ноября незамужние француженки старше 25 лет надевают особые желто-зеленые шляпы и просят святую Катерину, чтобы она подарила им возлюбленного. Таких девушек называют Катаринеттами. Дело в том, что с давних времен эта святая Катерина Александрийская покровительствует влюбленным и девушкам на выданье. Как правило, желто-зеленые шляпы Катаринеттам дарят их друзья. Традиционно желтый цвет символизирует веру, а зеленый — мудрость. До сих пор в этот день устраиваются веселые шляпные шествия.
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В кафе и ресторанах вы не найдете детского меню. Французы считают, что дети могут есть то же самое, что и взрослые. Они с ранних лет приучают малышей к разным продуктам, чтобы расширить их вкусовую палитру.
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Как известно, во Франции при встрече все целуются. Если же люди не знакомы, то собеседнику в ухо шепчут свое имя, а он в ответ называет свое. При этом целовать принято буквально всех: мужчин, женщин, детей. Когда в компанию приходят новые люди, они непременно совершают своеобразный круг почета, чтобы поцеловать присутствующих.
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Французские дети начинают ходить в школу с 3 лет. Конечно, она больше похожа на детский садик, но во Франции это называется «школа», и с сентября в ней начинается учеба.
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Примерно дважды в год родители школьников узнают, что в школе обнаружены вши и нужно заняться решением этой проблемы. Это совершенно нормально и не вызывает ни у кого шока.
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Некоторые фрукты французы едят в качестве закуски. Например, грейпфрут. А вот суп — это еда не для обеда, а для ужина. А еще для французов суп больше зимнее блюдо.
Италия
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Для этой страны совершенно нормально, если ребенок пьет из бутылочки с соской до 5–6 лет. Местные мамы считают, что это очень удобно и практично: так гораздо меньше шансов того, что жидкость куда-то прольется.
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Итальянские дети практически не завтракают. Максимум — перекусывают парой печенек со стаканом молока или сока.
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Итальянцы не пьют кофе без кофеина. Вместо этого они заказывают особый напиток, который называется орзо (в переводе с итальянского — ячмень) — ячменный напиток с ореховым привкусом, немного напоминающий какао. Изначально он был придуман как заменитель кофе для детей, но получил широкое распространение как альтернатива кофе.
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В Италии 6-дневная рабочая неделя. Так что суббота — это рабочий день.
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Итальянцы любят украшать свои машины бантами не только во время свадеб, но и в честь других важных событий. Например, если рождается девочка, вешают розовые банты; если мальчик — голубые; в честь юбилея — красные.
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Для местных жителей 17 — несчастливое число. Возможно, страх перед ним идет еще из Древнего Рима: на надгробьях римлян часто был начертан символ VIXI, который означал «я жил», — своеобразная часть эпитафии. Этот символ является своего рода анаграммой римской цифры 17 (XVII) и ассоциируется со смертью.
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Во многих странах принято стучать по дереву, чтобы не искушать судьбу. А у итальянцев для подобных целей есть выражение «tocca ferro», то есть «прикоснуться к железу».
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В детском саду всех детей воспитатели обязаны называть только по имени и так, как это имя указали в анкете родители. То есть, если вы написали «Александр», ребенка нельзя называть Сашей или Сашенькой.
Испания
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У испанцев особое представление о возрасте. Например, до 20 лет человек «чересчур молод». 20—35-летний человек — просто «молодой». 35–55 лет — «все еще молодой». 55–65 лет — «взрослый человек». Человека старше 65 можно назвать «в возрасте».
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Для жителей этой страны совершенно нормально сесть ужинать в 10 часов вечера. Правда, ужин, как правило, бывает довольно легким, так как испанцы предпочитают плотный обед.
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У каждого испанца 2 фамилии: одна — от отца, вторая — от матери. Здесь женщины сохраняют свои фамилии, когда выходят замуж.
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Во многих испанских домах у окон нет ручек. То есть они не распахиваются ни наружу, ни внутрь. Чтобы открыть окно, нужно нажать на специальную кнопку и сдвинуть раму либо вправо, либо влево.
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Испанцы обожают покупать лотерейные билеты. Многие покупают их ежедневно по несколько штук.
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Местные дети могут гулять на улице чуть ли не до ночи. Они могут спокойно бегать в парках, играть на площадках и даже проводить время в пабах, где часто бывают их родители.
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Для испанцев любая работа почетна. У них нет ни малейшего пренебрежения ни к одной профессии и не принято навешивать ярлыки. В стране считают самым важным то, что человек достойно и честно трудится и зарабатывает деньги.
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Испанцы непременно моются перед каждым выходом из дома. Мужчины могут принимать душ и по 3 раза в день.
Великобритания и Ирландия
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В Ирландии, если вы зашли в гости и мама друга приглашает вас к столу, вы должны отказаться несколько раз, даже если очень голодны. А когда она начнет настаивать, тогда уже можно будет согласиться и сесть поесть.
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В Великобритании крайне важно быть вежливым. Здесь вежливости не может быть слишком много. Так что начинать любое предложение лучше со слов «пожалуйста» и «будьте добры».
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Некоторые девушки наводят марафет прямо в электричках или в поездах метро по пути на работу. Причем это касается не только макияжа: нередко англичанки делают в вагонах маникюр.
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Жители Англии могут спокойно ходить зимой в довольно легкой одежде. На улицах Лондона можно встретить человека в летней обуви, без шапки. Конечно, на острове не такая низкая температура, как в северных странах, но все-таки зимой и осенью бывает весьма холодно.
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Многих приезжих удивляет высокий уровень шума в кафе и ресторанах. Дело в том, что англичане почему-то любят довольно громко разговаривать, так что порой бывает сложно расслышать своего собеседника.
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В целом в этой стране очень распространена культура пабов. Для любого британца паб — это место по соседству, куда можно прийти, чтобы отдохнуть и отвлечься от повседневной рутины. Кстати, большинство пабов принимают к оплате только наличные. И еще один нюанс: один звонок бармена означает, что был принят последний заказ, а два звонка говорят о том, что бар закрыт.
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На следующий день после Рождества, 26 декабря, британцы отмечают День подарков. Это официальный выходной день. Изначально эта традиция была придумана для того, чтобы люди дарил подарки тем, кому меньше повезло в жизни — более бедным людям. Однако сейчас это просто очередной повод собраться вместе.
Германия
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В Германии очень лояльно относятся к домашним животным. Многие берут их с собой в торговый центр, магазин и даже в офис.
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Многие немцы не вешают на окна шторы и занавески, несмотря на то что в целом они довольны щепетильны в вопросах охраны личного пространства.
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К соблюдению ПДД в Германии относятся со всей серьезностью. В случае нарушения водителю будет предложено пройти медико-психологический тест, в народе его еще называют тестом на идиотизм. Он содержит каверзные вопросы. Например, такие: «Сколько животных Моисей взял с собой в ковчег?» или «Сколько раз в году среднестатистический человек празднует свой день рождения?».
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У немцев есть довольно необычная предсвадебная традиция: за день до праздника друзья жениха и невесты разбивают керамическую и фарфоровую посуду, а будущие молодожены вместе подметают все осколки. В Северной Германии в конце этого дня также принято сжигать брюки жениха или бюстгальтер невесты, что символизирует конец холостяцкой жизни.
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Немцы вешают потерянные вещи на деревья. Так что если вы потеряете перчатку, вернувшись за ней, вы, скорее всего, найдете ее на ветке.
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Многие жители этой страны ходят в походы, чтобы пообедать на природе. Зачастую конечная цель маршрута — не вершина горы или смотровая площадка с великолепным видом, а уютная таверна, где можно перекусить.
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В Германии важно уметь формулировать вопросы. Немцы любят точность. Так, если вы зададите вопрос, который подразумевает ответы «да» или «нет», — вероятнее всего, вам так и ответят. Например, вопрос «Я правильно иду к вокзалу?» неправильный — лучше спросить «Как мне добраться до вокзала?»
Мексика
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Особый праздник для каждой мексиканки — это Кинсеаньера, то есть день совершеннолетия. Со стороны может показаться, что это свадьба, если не знать, что «невесте» всего 15 лет. Таким образом в Мексике празднуют переход от подросткового возраста ко взрослой жизни. А свадьбу это напоминает, потому что именинница, как правило, одета в роскошное пышное платье, а торжественная часть праздника происходит в церкви, куда девушку привозят ее родители.
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Мексиканцы очень дружелюбны, даже с незнакомцами. Не стоит удивляться, если вы будете сидеть в кафе, а проходящие люди будут желать вам приятного аппетита.
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Местные жители обожают лаймы и добавляют его практически во все блюда, начиная от супа и заканчивая десертами. Также эти фрукты считаются целебными и используются для лечения бессонницы, респираторных заболеваний и некоторых других.
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Важной частью местной культуры являются алебрихе — раскрашенные мексиканские народные игрушки, изображающие фантастических зверей. Алебрихе появились в начале ХХ века благодаря художнику Педро Линаресу. Однажды у него поднялась температура и в этом состоянии он увидел несколько ярких снов, которые вдохновили его на создание этих уникальных ярких скульптур.
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В Мексике отлично развита стоматология. Многие иностранцы едут в эту страну, чтобы обзавестись красивой улыбкой. Услуги стоматологов здесь не только очень качественные, но и доступные по цене.
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Некоторые мексиканцы ставят бутылки с водой вокруг деревьев около своего дома или сада, чтобы собаки не справляли там нужду, когда проходят мимо.
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Мексиканцы часто дают друг другу милые прозвища, которые могут быть связаны с физическими особенностями человека: его ростом, типом волос и так далее. Иногда человека больше знают по его прозвищу, чем по имени.
А вы можете вспомнить какие-то особенности, которые удивили вас в других странах?