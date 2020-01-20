30 привычных для Китая вещей, которые вызывают сначала шок, а потом жгучее любопытство

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Китай граничит с 14 странами, но местные жители умудрились сохранить свою культуру и традиции, которые могут повергнуть в шок неподготовленного туриста. Чего только стоят отсутствие унитазов, дети на поводках, а также уникальная возможность набить тату и сделать маникюр прямо на улице.

Мы в AdMe.ru уверены на 100 %, что наша подборка фото из Поднебесной никого не оставит равнодушным.

1. Китайцы отдают предпочтение напольным унитазам

Считается, что, если освобождать кишечник сидя, можно навредить процессу пищеварения. Поэтому лучше делать это на корточках.

2. Вода из душа и стиральной машины стекает по полу в этот же унитаз. В квартирах нет ванн, только душ. И он расположен прямо над полом

3. Независимо от этажа окна и балконы зарешечены. Китайцы ставят решетки не для защиты от воров, а чтобы дети не выпадали из окон

4. Новые дома здесь сдают без остекления. Когда квартиру покупают, владельцы вставляют окна сами. Довольно часто пустые проемы соседствуют с облагороженными окнами

5. Не верите, что китайцев много? Тогда посмотрите, как выглядит вступительный экзамен в художественную школу

6. Природа в Китае поражает воображение. Это национальный парк Чжанцзяцзе, его еще называют горами «Аватара». Действительно, трудно поверить, что это планета Земля

7. Большая часть Великой Китайской стены выглядит не так, как на картинках путеводителей

8. В Поднебесной панду называют государственным достоянием, так как эти милые животные обитают только на территории Китая

В этой стране есть даже ферма, площадь которой с высоты выглядит как панда.

9. Старый Китай плотно примыкает к новому

10. Китайские предприниматели готовы на все, чтобы привлечь внимание к своему товару. Вот так выглядит обычная раздача листовок

11. Здесь встречается фантастическая архитектура, которая большинству жителей Запада и не снилась. Это «Гуанчжоу-Юань» — самое высокое круглое здание в мире

12. Некоторые станции метро находятся очень глубоко. Например, в Чунцине путешествие на эскалаторе в 1 сторону занимает около 2,5 минут

13. Китайцы обожают делать самомассаж

Даже общаясь друг с другом, они не станут терять время даром и будут похлопывать и постукивать по себе. Часто в ход идут весьма странные приборы.

14. Во многих домах нет центрального отопления. Зимой в квартирах 10–12 °С. Местные часто не снимают дома верхнюю одежду и иногда пользуются обогревателями

«Температура в нашей квартире в Наньчане, январь».

15. Отопления нет даже в детских учебных заведениях

«В школе, где я работаю, дети и коллеги ходят в куртках и это считается абсолютно нормальным. Иногда я даже веду уроки в шапке и варежках, так как температура в классах составляет 16 °C».

16. Китайцы модернизировали лапшу быстрого приготовления и сделали ее еще более удобной

«Решил купить местной лапши. В наборе была лапша, бульон с грибами, лук, мясо, водоросли, яйцо, вода, порошок, который вызывает химическую реакцию и нагревает воду до 90 °С, и приборы! „Доширак“ нервно курит в сторонке».

17. Вас могут не понять, если в ресторане вы закажете себе отдельное блюдо. Вся еда должна находиться на верхней, крутящейся части стола, которую каждый может вращать в нужную ему сторону

18. Высшая степень одобрения — если тебе в сообщении пишут «666». «Шесть, шесть, шесть» произносится так же, как 溜溜溜 — «лиу, лиу, лиу». А эти 3 иероглифа означают «Круто, круто, круто!»

19. В местных в клубах девочки и мальчики держат во рту фонарики. Они это делают для красоты и привлечения внимания к себе

20. В стране распространены ночные рынки. Днем это простая улица с машинами и пешеходами, а ночью она превращается в базар

21. Татуировки, перманентный макияж и маникюр можно сделать прямо на улице

22. Многие попрошайки принимают пожертвования через местную платежную систему WeChat. Это господин Чен. Обитает в окрестностях ночного рынка в городе Иу

23. Для китайцев совершенно нормально заснуть посреди рабочего дня. Считается, что это повышает продуктивность труда

24. Диалекты некоторых местных жителей звучат пугающе громко. Кажется, что люди ругаются, но на самом деле они просто общаются и не думают, что мешают другим

25. Усилитель вкуса глутамат натрия здесь популярен как приправа. Без него не готовится ни одно блюдо. В магазинах он обычно лежит рядом с сахаром и солью

26. Традиционное блюдо — хот-пот («горячий горшок»). В центре стола на плите стоят кастрюли, в которых варятся одновременно мясо, морепродукты, грибы, овощи, лапша

27. На любой поезд, даже тот, который идет 2 суток, можно купить билет в сидячий вагон или билет без места. Часто пассажиры ложатся на пол в тамбуре или в проходе

28. Можно ходить по городу хоть в пижаме и не поймать ни одного косого взгляда

29. Формально здесь есть правила дорожного движения, но никто их не соблюдает. Школьники, мамы с детьми и старушки — все резво перебегают 4—6-полосные дороги

30. На улицах часто можно увидеть, как родители держат поводок, на конце которого находится ребенок

Это нужно для безопасности. Ежегодно в стране жертвами похищения становится около 200 тыс. детей.

Как вы относитесь к Китаю? Бывали там? Эта страна занимает 3-е место в мире по площади, поэтому ваш опыт может отличаться от описанного в статье. Но тем интереснее нам будет узнать о нем.