30 гениальных решений для повседневной жизни, которыми давно пользуются в Японии

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Каждая страна идет по своему пути развития. Но некоторые, кажется, уже живут в будущем. Японию можно считать хорошим примером того, как люди переосмысливают привычные вещи и совершенствуют их на пути к комфорту и практичности. При этом бок о бок с техническим прогрессом здесь сохраняется особое отношение к природе и ценятся простые радости, что несомненно влияет на качество жизни.

Мы в AdMe.ru заинтересовались некоторыми идеями, решениями и привычками жителей Японии. Возможно, что-то из этого вам тоже захочется перенять. А в самом конце статьи — небольшой сюрприз для тех, кто любит делать селфи.

30. Носки закрепляют на ногах с помощью клея

Длинные носки являются обязательной частью школьной формы, поэтому клей для носков всегда есть в косметичке у девочек. Его наносят на кожу ног, а затем прикрепляют к этому месту верхний край носка. Многие мамы, одевая малышей, тоже используют клей, отказываясь от носков с резинкой, которая обычно давит на кожу.

29. Улицы украшают цветами в горшках

Крупные города Японии похожи на каменные джунгли, где, конечно, есть парки, но практически нет скверов, аллей с деревьями и цветниками. Даже возможность иметь свой садик перед входом в здание — это роскошь, недоступная многим, настолько близко тут стоят дома. Поэтому местные жители в теплое время выставляют на тротуары и у входных дверей растения в горшках, создавая крошечные зеленые оазисы.

28. Язвочки во рту лечат патчами

Патч наклеивают непосредственно на язву во рту: он мгновенно снимает болевые ощущения и способствует естественному заживлению, пока человек может вести привычный образ жизни.

27. Мусор носят с собой

В Японии не так много мусорных урн, а сами отходы нужно сортировать, отделяя пластик от картона, даже если это часть единой упаковки. Из-за этого многие носят с собой пакет, куда просто складывают мусор в течение дня. Это один из факторов, который помогает поддерживать чистоту на улице, вместе с воспитанием: увидев случайно оброненный другим человеком фантик, прохожий подберет его и понесет с собой до ближайшей урны, как бы далеко она ни находилась. Некоторые превращают это даже в соревнование.

26. Раны заклеивают жидким пластырем

Отличная альтернатива обычному пластырю, известная также как медицинский клей. Он легко наносится, быстро высыхает, не смывается водой и позволяет ранке нормально заживать. Здорово выручает от мозолей и неприятных ранок с рваными краями.

25. С помощью смартфона открывают и закрывают входную дверь, даже находясь на другом конце света

Многие квартиры оборудованы электронными замками: их можно открыть обычным ключом, с помощью ПИН-кода, RFID-брелока или карточки, отпечатка пальца или приложения на смартфоне. Последнее здорово выручает, если вы куда-то уехали, но вам нужно предоставить другому человеку доступ к дому, например, чтобы полить цветы или проверить, выключили ли вы утюг. Через приложение можно создать ПИН-код для разового доступа к двери или задать время и дату, когда дверь автоматически откроется.

24. Предпочтение отдают по-настоящему экологичной посуде

Пока в мире пластиковые тарелки постепенно заменяют деревянными, в Японии популярностью пользуется посуда из бамбука вида «мосо»: он растет очень быстро, легко поддается обработке, прекрасно утилизируется, а его вырубка положительно сказывается на экосистеме Японии.

23. От повышенной температуры спасаются охлаждающими пластырями

Это решение пришло на смену мокрым холодным полотенцам: такой пластырь хорошо держится на коже, его эффект длится до 6 часов, а охлаждающий гель не течет. Они прекрасно подходят и для детей, и для взрослых.

22. Не только моют руки с мылом, но еще и полощут горло и рот кондиционером

Это стандартная процедура, если человек пришел домой с улицу или решил перекусить в ресторане. Считается, что так лучше всего избавляться от микробов. Некоторые идут дальше и добавляют к этому еще и чистку зубов.

21. Душ принимают сидя, а ванную комнату покупают как единый модуль — вместе со стенами, емкостями для мыла и пультом управления

Владелец квартиры заказывает единый модуль под размер комнаты. В него входят стены, пол, сама ванна, душ, раковина, зеркало и даже емкости для мыла и шампуня. Керамическую плитку в отделке не используют, потому что на ней легко разрастается плесень, она холодная и скользкая. Только мягкие влагоустойчивые материалы. Душ для удобства принимают сидя на табуретке. На смесителе можно сразу задать нужную температуру, чтобы не ждать, пока польется горячая вода. В полу установлен единый слив, что облегчает уборку в ванной: достаточно струей душа обработать стены и пол.

К модулю прилагаются пульты управления, которые устанавливают в разных комнатах. Так, находясь в другом помещении, достаточно нажать кнопку, чтобы наполнить ванну или подогреть в ней воду. Тут же сушат белье после стирки: система модуля повышает температуру воздуха и меняет ее влажность, благодаря чему вещи высыхают в течение 1–2 часов, а по энергозатратам это экономнее, чем использовать машину для сушки белья.

20. Под конфоркой встраивают мини-духовку

Это решение продиктовано традициями: в Японии на завтрак едят рыбу на гриле. Такая мини-духовка располагается прямо под конфоркой, занимает минимум места и потребляет совсем немного газа. Еще в ней жарят тосты, овощи гриль или просто подогревают еду.

19. Придают вареным яйцам самые разные формы для возбуждения аппетита

Большое внимание уделяется оформлению блюд, для чего используют разные гаджеты и неожиданные приемы. Например, обычное вареное яйцо очищают от скорлупы и кладут в формочки, закрывая с обеих сторон, а через 10 минут достают — так яйцо превращается в зайчика, рыбку, сердце или машинку, а завтрак выглядит аппетитнее.

18. Любят создавать трансформеры из различных вещей

Например, как вам такой детский стол, который превращается в диванчик или полку для игрушек, а прилагающиеся к нему стулья могут использоваться как мини-столы.

17. После прочтения газету сажают в землю

Несколько лет назад крупнейшее издание Японии для печати своей газеты выбрало бумагу с семенами: после прочтения ее можно посадить в землю и вырастить из нее цветы.

16. Пожилые люди пересаживаются из кресел-колясок в экзоскелеты, чтобы вести активную жизнь

В отличие от кресел-колясок, экзоскелеты позволяют лучше прорабатывать мышцы тела, равномерно распределяют нагрузку на скелет и действительно возвращают людям возможность нормально передвигаться и даже выполнять какую-то работу.

15. В полу прячут погреб и коммуникации, а заодно избавляются таким образом от сквозняков

В японских домах при строительстве оставляют пространство между плитой фундамента и полом. Там прячут все инженерные системы: в случае неполадок мастер спускается вниз, ложится на небольшую тележку и подъезжает к месту, где возникла поломка. Кроме того, такое подполье избавляет полы от сквозняков и делает их немного теплее. В обычное время проход вниз закрыт встраиваемым погребом, где чаще всего хранят масло, соусы и соленья.

14. Коллаген наносят на кожу с помощью фена

Производитель утверждает, что благодаря специальному картриджу, который надевается на фен, поток выдуваемого воздуха насыщен наночастицами коллагена — они улучшают состояние кожи и запечатывают волосяные чешуйки, одновременно сохраняя их естественную влажность.

13. В общественных туалетах устанавливают раковины со встроенным дозатором мыла и сушилкой для рук

Все работает автоматически, достаточно просто поднести руки близко к датчику. Это позволяет экономить место, расход мыла, воды и электричества, а людям не нужно грязными руками касаться кнопки подачи мыла или мыльницы. В домах, школах и офисах по этой же причине часто ставят сенсорные диспенсеры мыла.

12. Лицо очищают ионизированной водой под высоким напором

Благодаря этому гаджету можно делать пилинг лица водой, что способствует мягкому и глубокому очищению кожи и избавлению от черных точек. Это настоящее спасение для тех, у кого чувствительная кожа или есть аллергия на разные компоненты обычных косметических средств.

11. Пользуются одноразовыми портативными туалетами, которые поглощают запах и превращают жидкость в гель

Одни покупают их для пожилых родственников, другие используют при уходе за малоподвижными людьми, третьи берут с собой на природу или держат в машине на всякий случай, например если автомобиль попал в пробку, а ребенок вдруг понял, что срочно хочет в туалет.

10. Попкорн и чипсы едят с помощью щипцов

Все гениальное просто: тонкие и длинные щипцы для снеков, которыми удобно брать еду даже из глубоких упаковок и класть в рот, не пачкаясь.

9. Чтобы улучшить почерк, в школах разрешают писать только обычными карандашами

Ими проще отрабатывать линии иероглифов, регулируя нажим и толщину линий. В старших классах и университетах по отношению к школьникам и студентам применяются другие правила, но многие все равно отдают предпочтение перьевым и гелевым ручкам, которые позволяют писать красиво.

8. На велосипеды устанавливают держатели для зонтов

В Японии запрещено ездить на велосипеде, держа в одной руке зонтик. Вместо этого можно прикрепить его на руль с помощью специального держателя. Стоит заметить, что под зонтиком тут прячутся и от дождя, и от солнца.

7. Придерживаются сезонной диеты и не боятся нестандартных сочетаний

Здесь знают, когда наступает сезон того или иного продукта, и тогда активно его едят в самом разном виде. Например, арбуз могут подать с солью или добавить в холодный острый рамэн. Выбрасывать еду не принято, поэтому то, что не съедают в свежем виде, превращают в соленья, варенья или сушат, чтобы съесть позже. В пищу здесь принято употреблять любые съедобные растения. Например, цветы добавляют в салат, а листья клена жарят в кляре. Очень ценятся грибы. Например, вот это мацутакэ, считающиеся деликатесом в Японии:

Такая корзинка может стоить до $ 2 000. В Швеции эти грибы до недавних пор считали несъедобными, пока японские ученые не узнали, что местный шведский гриб и японский деликатес — это один вид.

6. Чтобы было легче заснуть, одинокие взрослые обнимают подушки с изображениями любимых звезд в полный рост

Изначально это была просто игрушка для подростков, которые уже не спят с плюшевыми медведями, но чувствуют потребность кого-то обнимать во сне. Такие подушки делают в виде длинных котов, героев аниме и с изображением популярных актеров в полный рост.

5. Вместо ершика для туалета используют щетки с моющими салфетками, чтобы избежать брызг

Одноразовая салфетка, пропитанная антибактериальным моющим средством, крепится к щетке. После уборки достаточно нажать кнопку на щетке, чтобы открепить салфетку и смыть ее в унитаз.

4. С помощью VR-очков и видеоигр пожилые люди тренируют тело и ум

Их воспринимают как тренажеры для мозга, которые помогают развивать когнитивные функции, улучшают работу мозга и всего тела. Кроме того, видеоигры сами по себе пользуются популярностью у людей разного возраста. Например, эта бабуля недавно попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой пользователь YouTube, который проходит компьютерные игры и выкладывает их в интернете:

Ее стаж геймера превышает 39 лет: у нее есть свой канал на YouTube, где она показывает прохождение разных игр.

3. Одни вещи встраивают в другие

Здесь очень ценят адаптивный дизайн. Например, в конце прошлого века, когда Nintendo Game Boy Color была одной из самых популярных игрушек у детей, на рынок выпустили швейные машинки, которыми можно было управлять, вставив в них эту игровую систему.

2. Готовы заплатить почти ₽ 2 000 и простоять в очереди 17 лет, чтобы получить вот эти картофельные зразы с говядиной. Из уважения к мастеру

В Японии есть определенные блюда, которые пользуются популярностью, потому что их готовит конкретный человек по особенному рецепту. Это может быть повар из маленького городка, но именно его вариант блюда признан одним из лучших, поэтому, чтобы попробовать его кулинарный шедевр, люди готовы ждать. Яркий тому пример — картофельные зразы с говядиной, очередь за которыми выстроилась на ближайшие 17 лет. Конечно, все, кто занимает места в очереди, действительно надеются получить свой заказ, но в большей степени это проявление уважения и поддержка труда мастера: что бы ни случилось, он уверен, что в ближайшие годы его труд будет востребован.

1. Зимой подогревают улицы и тротуары

Такая система работает в северных городах страны: меньше ресурсов на уборку снега, нет гололеда, не портится обувь. На первый взгляд кажется, что решение дорогостоящее, но тут дело в технологиях: в одном случае могут использовать трубы, по которым течет вода из местных горячих источников, в другом — дороги подогреваются за счет электричества, накопленного солнечными панелями в летний сезон.

Бонус: как люди превращают свои селфи в вайфу и что это вообще такое?

На этом сайте любое селфи можно преобразить в изображение вайфу — симпатичного нарисованного персонажа аниме. В большинстве случаев вайфу — это героини женского пола, от которых фанатеют люди, а иногда и животные. Так, в японском зоопарке жил пингвин по имени Грейп-кун, которого партнерша променяла на самца помоложе. Грейп-кун тяжело это воспринял: отказался от общения с сородичами, а затем вдруг влюбился в изображение девочки из аниме, чья ростовая фигура украшала вольер.

Интересно, что, по сюжету оригинального мультфильма, эта девочка изначально сама была пингвиненком, о чем напоминает ее костюм. Влюбленный Грейп-кун старался проводить со своей вайфу все время, тяжело пережил расставание во время урагана и в итоге стал звездой интернета. Когда пингвин ушел из жизни, пользователи сети посвятили ему множество артов, рассказав миру о его невероятной истории любви и верности.