27 фотографий для тех, кто давно не говорил: «Теперь я видел все!»

54

46

58.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаете ли вы, что морская звезда бывает не только с пятью лучами, но и с четырьмя или шестью? А видели когда-нибудь деревянный эскалатор или кубик Рубика для слепых? Если на эти вопросы вы ответили «нет», то вам определенно будет любопытна эта подборка.

AdMe.ru не упускает возможности узнать о нашем мире что-то новое и нашел 27 фотографий, которые будут интересны даже тем, кто прочитал все энциклопедии на свете.

Глаз ламы вблизи

Так выглядит закат на Марсе

Лысый шимпанзе

Ламинарный поток воды — она течет без перемешивания и пульсации

Так с высоты 11,3 км выглядит шторм над Тихим океаном в момент удара молнии

Костюм сибирских охотников на медведей, 1800-е годы

Синхронность движения рыб завораживает

Существуют корабли для перевозки других кораблей

Морские звезды бывают не только пятиконечными

Так выглядит поезд, который проносится мимо со скоростью 505 км/ч

Марсианский кратер с замерзшим озером внутри. Диаметр ледяного кратера — 81,37 км

Ящерица сбросила хвост и вырастила новый. С пятой лапой

В этой вазе собран песок с каждого пляжа, на котором побывал автор этого фото

Кажется, что это длиннолапая лиса, но это гривистый волк, или гуара

В нью-йоркском универмаге Macy’s есть деревянный эскалатор

Так выглядит 1 грамм золота

Внутри самого большого в мире воздушного шара

Кокосовые крабы, которые по размеру сопоставимы с собакой

Вот как работает зажигалка Zippo

Детские качалки в Финляндии

Так улитки умеют переползать канавки в земле

Лапа гориллы и рука человека

Пузырчатая упаковка с необычной формой пузырьков

3D-модель нервной системы человека

Кубик Рубика для слепых людей

А это кубик Рубика, который нужно собирать не по цветам, а по форме и размеру блоков

Mill Ends Park — самый маленький парк в мире, расположенный в американском городе Портленд

Признавайтесь, а вы знали о существовании четырехконечных морских звезд?