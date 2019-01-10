27 фотографий для тех, кто давно не говорил: «Теперь я видел все!»
Знаете ли вы, что морская звезда бывает не только с пятью лучами, но и с четырьмя или шестью? А видели когда-нибудь деревянный эскалатор или кубик Рубика для слепых? Если на эти вопросы вы ответили «нет», то вам определенно будет любопытна эта подборка.
AdMe.ru не упускает возможности узнать о нашем мире что-то новое и нашел 27 фотографий, которые будут интересны даже тем, кто прочитал все энциклопедии на свете.
Глаз ламы вблизи
Так выглядит закат на Марсе
Лысый шимпанзе
Ламинарный поток воды — она течет без перемешивания и пульсации
Так с высоты 11,3 км выглядит шторм над Тихим океаном в момент удара молнии
Костюм сибирских охотников на медведей, 1800-е годы
Синхронность движения рыб завораживает
Существуют корабли для перевозки других кораблей
Морские звезды бывают не только пятиконечными
Так выглядит поезд, который проносится мимо со скоростью 505 км/ч
Марсианский кратер с замерзшим озером внутри. Диаметр ледяного кратера — 81,37 км
Ящерица сбросила хвост и вырастила новый. С пятой лапой
В этой вазе собран песок с каждого пляжа, на котором побывал автор этого фото
Кажется, что это длиннолапая лиса, но это гривистый волк, или гуара
В нью-йоркском универмаге Macy’s есть деревянный эскалатор
Так выглядит 1 грамм золота
Внутри самого большого в мире воздушного шара
Кокосовые крабы, которые по размеру сопоставимы с собакой
Вот как работает зажигалка Zippo
Детские качалки в Финляндии
Так улитки умеют переползать канавки в земле
Лапа гориллы и рука человека
Пузырчатая упаковка с необычной формой пузырьков
3D-модель нервной системы человека
Кубик Рубика для слепых людей
А это кубик Рубика, который нужно собирать не по цветам, а по форме и размеру блоков
Mill Ends Park — самый маленький парк в мире, расположенный в американском городе Портленд
Признавайтесь, а вы знали о существовании четырехконечных морских звезд?
Фото на превью sylvyrfyre / reddit