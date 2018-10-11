20+ фотографий людей, в чьих венах течет настоящий коктейль из крови многих национальностей

Социологи выяснили, что метисы кажутся нам более привлекательными и успешными. Одной из причин является эволюция: чем разнообразнее генетический материал, тем больше у человека шансов на выживание, а значит, он более чем пригоден для произведения на свет потомства. Таких людей на подсознательном уровне мы опознаем как подходящих партнеров, и именно по этой причине они представляются нашему мозгу очень красивыми.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, так ли это на самом деле, и собрали 24 фотографии мужчин и женщин смешанных кровей.

1. Япония + Америка

2. Норвегия + Таиланд

3. Германия + Филиппины

4. Ирландия + Италия

5. Украина + Тунис

6. Индия + Великобритания

7. Германия + Ирландия + Китай

8. Испания + Китай + Филиппины

9. Ямайка + Сирия

10. Украина + Гавайи + Филиппины

11. Франция + Корея

12. Ирландия + Италия + Гайана

13. Франция + Португалия + Карибские острова

14. Нидерланды + Палестина

15. Турция + Германия

16. Нидерланды + Великобритания + Франция + Германия + Австрия + Бельгия + Турция

17. Великобритания + Пакистан

18. Великобритания + Франция + Ирландия

19. Германия + Великобритания + Япония

20. Ирландия + Германия + Израиль + Великобритания

21. Индия + Австралия

22. Великобритания + Испания + Ямайка

23. Китай + Нидерланды

24. Израиль + Украина + Португалия + Швеция

25. Малайзия + Тринидад + Индия + африканские корни

26. Франция + Камбоджа + Китай

А как вам кажется, метисы красивее людей, в чьих жилах течет кровь представителей только одного народа?

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10 Комментарии
  • 11 октября 2018
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