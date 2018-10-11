20+ фотографий людей, в чьих венах течет настоящий коктейль из крови многих национальностей
Социологи выяснили, что метисы кажутся нам более привлекательными и успешными. Одной из причин является эволюция: чем разнообразнее генетический материал, тем больше у человека шансов на выживание, а значит, он более чем пригоден для произведения на свет потомства. Таких людей на подсознательном уровне мы опознаем как подходящих партнеров, и именно по этой причине они представляются нашему мозгу очень красивыми.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, так ли это на самом деле, и собрали 24 фотографии мужчин и женщин смешанных кровей.
1. Япония + Америка
2. Норвегия + Таиланд
3. Германия + Филиппины
4. Ирландия + Италия
5. Украина + Тунис
6. Индия + Великобритания
7. Германия + Ирландия + Китай
8. Испания + Китай + Филиппины
9. Ямайка + Сирия
10. Украина + Гавайи + Филиппины
11. Франция + Корея
12. Ирландия + Италия + Гайана
13. Франция + Португалия + Карибские острова
14. Нидерланды + Палестина
15. Турция + Германия
16. Нидерланды + Великобритания + Франция + Германия + Австрия + Бельгия + Турция
17. Великобритания + Пакистан
18. Великобритания + Франция + Ирландия
19. Германия + Великобритания + Япония
20. Ирландия + Германия + Израиль + Великобритания
21. Индия + Австралия
22. Великобритания + Испания + Ямайка
23. Китай + Нидерланды
24. Израиль + Украина + Португалия + Швеция
25. Малайзия + Тринидад + Индия + африканские корни
26. Франция + Камбоджа + Китай
А как вам кажется, метисы красивее людей, в чьих жилах течет кровь представителей только одного народа?
Фото на превью vanessahudgens / instagram, mskristinlkreuk / instagram