20+ фотографий людей, в чьих венах течет настоящий коктейль из крови многих национальностей

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Социологи выяснили, что метисы кажутся нам более привлекательными и успешными. Одной из причин является эволюция: чем разнообразнее генетический материал, тем больше у человека шансов на выживание, а значит, он более чем пригоден для произведения на свет потомства. Таких людей на подсознательном уровне мы опознаем как подходящих партнеров, и именно по этой причине они представляются нашему мозгу очень красивыми.