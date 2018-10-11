25+ раз, когда обычное путешествие пошло совсем не по плану

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«Путешествия расширяют кругозор», — говорили нам в детстве. Но теперь-то мы знаем, что это не только про стандартные экскурсии и открыточные виды. Это еще и про яркие впечатления и эмоции, которые дарят нам в дороге случайные попутчики-оригиналы, капризная природа и необузданная фантазия работников туриндустрии, которых хлебом не корми, а дай приукрасить действительность.

AdMe.ru узнал, что на самом деле впечатлило заядлых путешественников, и теперь предлагает вам взглянуть на неожиданные ситуации, которые могут произойти даже в самой обычной поездке.

1. Проблемы голландца в Китае

2. «В спальне квартиры, где мы остановились, обнаружилась собственная сауна, она же — бомбоубежище. А внутри я нашел золотую маску»

3. «Мой друг, который ни разу не плавал на катере, решил, что было бы неплохо его купить. При приближении к берегу судно захлестнуло волной. Катер был полностью разрушен в первую же неделю»

4. «Я прожил 26 лет на этой планете и не знал, что лоси такие большие. Всегда считал, они немногим крупнее оленей»

5. Это предметы, конфискованные у пассажиров в аэропортах

6. «Почти 10 000 км пути ради прекрасного вида на легендарное шоссе SR 1 в Калифорнии. Оно того стоило, что тут скажешь»

7. «Спасибо за предложение, Google»

«На 6 минут медленнее».

8. Встреча в аэропорту — это так романтично

«Вейдер».

9. «Всю дорогу до Сиэтла у меня был отличный Wi-Fi от автобуса с соседней полосы»

10. «Вы не против, если я немного опущу спинку кресла?»

11. «Мой друг еле-еле поместился во вьетнамском магазине»

12. «Я отправился на прогулку с китами, и вот как весело было на ней большинству туристов»

13. Велосипедная дорожка в Берлине

14. «Я совершил целое путешествие, чтобы увидеть эту улицу с фотографии в интернете»

15. «Мы с моей девушкой наконец-то, после стольких лет разговоров об этом, провели отпуск в Париже. У нас даже был номер с видом на Эйфелеву башню»

16. «Моя мама тусуется со своими новыми друзьями, с которыми познакомилась в Лондоне»

17. «Вау, спасибо за такое щедрое место для ног»

18. Когда еще только приземлился в аэропорту, но уже чувствуешь себя не очень желанным гостем

19. «Этот отель пишет вдохновляющие цитаты на бананах. Я еще никогда не чувствовал такой заботы о себе со стороны фрукта»

«Если ты можешь мечтать об этом, значит, можешь этого достичь».

20. «Самое эпичное фото из моей поездки в Нью-Йорк»

21. «Вот что я увидел во время моей недавней поездки в Индию»

«Есть ковер строго запрещено».

22. Футболка о том, как сильно французы любят Лондон

23. Просто пассажир 1-го класса, ничего такого

24. «Рассматривая карты Google, я вдруг усомнился в своих планах съездить в Аризону»

25. «Путешествуя по США, моя подруга купила эти открытки, но они ее не сильно впечатлили»

«Иллинойс». «Небраска».

26. Отпуск, о котором можно только мечтать

Бонус: Даже подготовка к путешествию может принять неожиданный поворот

А в ваших путешествиях бывали какие-нибудь забавные случаи, которые вам запомнились лучше любых достопримечательностей?