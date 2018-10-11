25+ раз, когда обычное путешествие пошло совсем не по плану
«Путешествия расширяют кругозор», — говорили нам в детстве. Но теперь-то мы знаем, что это не только про стандартные экскурсии и открыточные виды. Это еще и про яркие впечатления и эмоции, которые дарят нам в дороге случайные попутчики-оригиналы, капризная природа и необузданная фантазия работников туриндустрии, которых хлебом не корми, а дай приукрасить действительность.
AdMe.ru узнал, что на самом деле впечатлило заядлых путешественников, и теперь предлагает вам взглянуть на неожиданные ситуации, которые могут произойти даже в самой обычной поездке.
1. Проблемы голландца в Китае
2. «В спальне квартиры, где мы остановились, обнаружилась собственная сауна, она же — бомбоубежище. А внутри я нашел золотую маску»
3. «Мой друг, который ни разу не плавал на катере, решил, что было бы неплохо его купить. При приближении к берегу судно захлестнуло волной. Катер был полностью разрушен в первую же неделю»
4. «Я прожил 26 лет на этой планете и не знал, что лоси такие большие. Всегда считал, они немногим крупнее оленей»
5. Это предметы, конфискованные у пассажиров в аэропортах
6. «Почти 10 000 км пути ради прекрасного вида на легендарное шоссе SR 1 в Калифорнии. Оно того стоило, что тут скажешь»
7. «Спасибо за предложение, Google»
«На 6 минут медленнее».
8. Встреча в аэропорту — это так романтично
«Вейдер».
9. «Всю дорогу до Сиэтла у меня был отличный Wi-Fi от автобуса с соседней полосы»
10. «Вы не против, если я немного опущу спинку кресла?»
11. «Мой друг еле-еле поместился во вьетнамском магазине»
12. «Я отправился на прогулку с китами, и вот как весело было на ней большинству туристов»
13. Велосипедная дорожка в Берлине
14. «Я совершил целое путешествие, чтобы увидеть эту улицу с фотографии в интернете»
15. «Мы с моей девушкой наконец-то, после стольких лет разговоров об этом, провели отпуск в Париже. У нас даже был номер с видом на Эйфелеву башню»
16. «Моя мама тусуется со своими новыми друзьями, с которыми познакомилась в Лондоне»
17. «Вау, спасибо за такое щедрое место для ног»
18. Когда еще только приземлился в аэропорту, но уже чувствуешь себя не очень желанным гостем
19. «Этот отель пишет вдохновляющие цитаты на бананах. Я еще никогда не чувствовал такой заботы о себе со стороны фрукта»
«Если ты можешь мечтать об этом, значит, можешь этого достичь».
20. «Самое эпичное фото из моей поездки в Нью-Йорк»
21. «Вот что я увидел во время моей недавней поездки в Индию»
«Есть ковер строго запрещено».
22. Футболка о том, как сильно французы любят Лондон
23. Просто пассажир 1-го класса, ничего такого
24. «Рассматривая карты Google, я вдруг усомнился в своих планах съездить в Аризону»
25. «Путешествуя по США, моя подруга купила эти открытки, но они ее не сильно впечатлили»
«Иллинойс». «Небраска».
26. Отпуск, о котором можно только мечтать
Бонус: Даже подготовка к путешествию может принять неожиданный поворот
А в ваших путешествиях бывали какие-нибудь забавные случаи, которые вам запомнились лучше любых достопримечательностей?
Фото на превью artifexlife / Reddit