22 фото из серии «Это Якутия, детка» из края, где столбики термометра опускаются до −65 °C

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Вас зима успела вдоволь порадовать снегом? Если нет, то хотим подкинуть вам немного белого и пушистого из Якутии, которого здесь в избытке. В этом российском субъекте находится Оймякон — один из полюсов холода на планете. Когда-то здесь зафиксировали рекордную температуру —71,2 °C. Ну а в этом году самым холодным днем признали 25 января. Тогда столбики термометров опустились до отметки —54 °C.

Мы в AdMe.ru полистали ленты якутян и поняли, что именно там скрывается вся красота настоящей русской зимы.

1. «Когда немного пройдешься по улицам Якутска в −46 °С»

2. Так Якутск готовили к встрече Нового года

3. Эти фотогеничные синицы проживают в Нерюнгри — втором по величине городе Якутии

4. Фото сделано в поселке Айхал (в пер. с як. — «слава»). Он известен своей кимберлитовой трубкой, в которой добываются алмазы

5. «Идея фото в том, чтобы показать якутские морозы. Как говорится, что-то из серии „Это Якутия, детка“»

6. «Хотел фото, где из ноздрей жеребца вываливаются клубы пара. Лошади пугливые, мороз за −50 °С не дает возможности спокойно ждать. Но у меня получилось»

7. «Деревья в снежном плену»

8. «Видите город Якутск? Нет? А он там есть. Только в тумане»

9. Кажется, этот маламут рад трескучему морозу

10. «Коротко о погоде в Оймяконе — селе, которое считается самым суровым местом на Земле, где проживает постоянное население»

11. «3 совета перед поездкой на полюс холода:

1. подумать перед тем, как ехать

2. еще раз подумать

3. собрать всю свою теплую одежду»

12. «Мы приехали в −50 °С, обычно в это время −60–65°. Тут живут люди, оленеводы пасут стада, детей водят в детский сад, а школу отменяют при —54 °С»

13. «При −50 °С мягкая резиновая подошва обуви превращается в камень, мыльные пузыри застывают в воздухе, а застывшая мокрая простынь крошится как печенька»

14. «Когда машина хорошо, а собака лучше»

15. Так выглядит якутская природа в —38 °C

16. «−50 °С — температура, опасная для жизни. Если замерзли пальцы, их уже не отогреть в перчатке, за 15 минут нос может получить обморожение»

17. Так зимой выглядит кряж Улахан-Сис (в переводе с якутского — «большой хребет») на северо-востоке Якутии. Его называют мировым шедевром природы

18. «Когда за окном —40 °С»

19. «В Якутске —50 °C. Снегири не замерзли»

20. «Эту красоту запечатлели на своем окне жители одного якутского села»

21. «В центре Якутска появилась семья мамонтов. На создание этих снежных скульптур мастерам понадобилось 2 недели»

22. «На якутском рынке: „Мама, купи-и, ну купи-и стлаганину...“»

Как проходит зима в вашем городе? Поделитесь с нами своими фотографиями?