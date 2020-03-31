22 факта из жизни таксистов, которые объясняют, почему водитель поступает так, а не иначе
Профессия таксиста не относится к высококвалифицированным — считается, что крутить баранку может каждый. Однако эти люди помогают нам перемещаться из точки А в точку Б быстро и комфортно и, по нашему мнению, заслуживают того, чтобы мы понимали их чуть-чуть лучше.
Нам в AdMe.ru было интересно узнать, из чего состоят будни водителя такси, какие люди становятся таксистами, как это происходит, чем они живут и какие тонкости есть в их профессии. И мы узнали.
- На чай таксистам оставляют часто. Многие новички даже не ожидают, что это такое распространенное явление — оставить больше денег просто за приятную поездку и разговор. © searching / Pikabu
- Люди часто думают, что работа у таксиста легкая и приятная: принял заказ, отвез — и сиди жди следующий. На самом же деле 10—12-часовая езда сильно выматывает. Нередко у таксистов происходит профессиональное выгорание. © searching / Pikabu
- Если вы полагаете, что таксисты постоянно разговаривают на разные темы, потому что возят разных людей, то вы ошибаетесь. На самом деле почти все темы для разговоров — это погода, политика, отсутствие денег и качество дорог. © searching / Pikabu
- Выбор маршрута — очень тонкий момент. Обычно стояние в пробках оплачивают пассажиры. Однако настроение у них от этого не поднимается. Пассажиры злятся из-за того, что таксист выбрал длинный путь, и мстят, ставя низкие оценки в приложении.
© tersan / livejournal
Этот пожилой водитель такси смотрит телепередачу в телефоне во время поездки.
- В такси можно работать на своей машине или на автомобиле компании. Если таксист работает на своем такси, то ему не нужно платить за аренду машины, не нужно сдавать ее в автопарк или передавать сменщику. Однако минусов тоже немало: во-первых, по закону машина должна быть не старше 3 лет; во-вторых, резина, техобслуживание, масло, ОСАГО — все это забота владельца. Кроме того, у официальных такси имеются желтые номера, дающие ряд преимуществ. © tersan / livejournal
- Чаще всего чаевые в такси оставляют люди, которые сами живут по большей части за счет чаевых: официанты, бармены и т. д. © Stuart Warren / Quora
- Если происходит ДТП, то водитель арендованной в автопарке машины платит лишь сумму франшизы по КАСКО. И на этом его проблемы с машиной заканчиваются. На следующий день ему просто дают другую машину, и он продолжает работать дальше. Если посчитать, то получается, что платить за аренду выходит немного дороже, но водитель при этом больше защищен и не имеет никаких хлопот с машиной. © tersan / livejournal
- В таксисты идут самые разные люди. Большинство идет в эту профессию ради заработка: кого-то сократили, кто-то хочет раньше выплатить ипотеку. Но есть и те, кто преследует другие цели, например некоторым просто не хватает общения (обычно это люди военных профессий, рано выходящие на пенсию). © Turbopapko / Pikabu
«Я знаком с музыкантом, который бросил основную работу и ушел в такси, чтобы успевать репетировать. Да и бизнесменов в такси немало. Люди начинают свое дело, но деньги оно приносит не сразу, а есть хочется. А еще, знаете ли, это очень хороший способ борьбы с депрессией. Твоя задача — все время быть сконцентрированным на дороге, программе такси и пассажире. Самоковырянием заниматься просто некогда».Turbopapko / Pikabu
- Когда в приложении возникает новый заказ, на экране появляется кнопка с надписью «Принять заказ». На то, чтобы сориентироваться, есть 10 секунд. Затем таксометр показывает дорогу к клиенту, а потом маршрут к указанному адресу. © tersan / livejournal
- Люди думают, что у таксистов всегда с собой много денег, ведь им постоянно дают их. Но на самом деле никто не возит с собой крупные суммы: водители обычно стараются положить деньги на карту или оставить дома. © searching / Pikabu
- Многим кажется, что работа таксиста в большом городе — это бесконечный денежный поток. Однако таксистам регулярно присылают штрафы, и за неделю может набежать до 5–10 тыс. рублей. Это происходит из-за того, что часто клиенты вызывают такси под запрещающие знаки или просят остановить в неположенном месте. Отказом таксист вызывает недовольство пассажира и, соответственно, понижение рейтинга.
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- В такси, где имеется система рейтингов, существует определенный порог, после которого водителя отключают от заказов. Например, если у водителя будет рейтинг 4,7, то ему придется снова проходить тестирование в компании. Но по большей части это ограничение действует только для такси класса «комфорт». В такси уровня «эконом» система рейтингов или отсутствует, или порог блокировки ниже. © Jermontaz / Pikabu
«Положительный рейтинг собирается по крупицам и долго, а отрицательный — как кирпич по голове и быстро. Поэтому у меня в машине всегда и минералка в дверях, и конфетки, леденцы, и гостям только „здравствуйте“ и „до свидания“, а вообще-то я интроверт и не люблю разговаривать. Не люблю, когда на переднее сиденье садятся, значит, вопросы будут задавать. Типа „Твоя машина?“, „А не жалко?“, „Вот у моего знакомого такая же“».Jermontaz / Pikabu
- В основном таксисты предпочитают работать днем, когда большинство людей в адекватном состоянии, нет выпивших и т. п. Разумеется, много и тех, кто работает ночью. Однако опытные таксисты не рекомендуют новичкам сразу брать ночные смены — велик риск нарваться на неприятности. © Sistema13 / Pikabu
- Водители со стажем умеют почти безошибочно определять своего клиента в толпе. Такая наблюдательность оттачивается с опытом и зачастую может помочь избежать конфликта. © Unknown author / Pikabu
- С большой долей вероятности таксист отменит заказ, если с пассажиром едет ребенок, а детское кресло в такси не подходит ему по росту, весу или возрасту, если в такси садится очень сильно выпившая компания или люди в слишком грязной одежде. Также таксист с подозрением отнесется и, скорее всего, никуда не поедет в вечернее и ночное время, если изначально заказывалась поездка по городу, а по факту оказывается, что нужно ехать за город. Такие поездки обычно заканчиваются не очень хорошо для водителя такси.
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- Часто таксист приезжает по указанному адресу, а пассажир оказывается с ребенком. «Я спрячу ребенка!» — говорят мне многие. Люди не хотят заказывать детский тариф и уговаривают водителя везти ребенка без автокресла. Стандартные приемы: «Я заплачу штраф, если остановят», «В других такси спокойно возят детей без кресла» и даже «У меня родственник гаишник, я договорюсь». © g1raffe / Pikabu
- В машинах многих компаний у водителя есть тревожная кнопка. Лучше воспользоваться ею, если возникают проблемы с клиентом и нужно отвезти его в полицию. При этом во время поездки счетчик не выключается. Время пребывания клиента и таксиста в полиции считается как простой. Суд в таком случае принимает сторону водителя такси. © Unknown author / Pikabu
- Каждое такси должно быть застраховано. Если водитель ездит на своей машине, то и страхует ее он за свой счет. Это затраты, однако в конце концов страховка компенсируется чаевыми. Клиенты часто оставляют на чай или просто не забирают мелочь — обычно от 5 до 15 рублей. По подсчетам некоторых таксистов, за год набегает примерно 10 тыс. рублей — как раз стоимость страховки. © Sistema13 / Pikabu
- Каждый, кто начинает работать в «Яндекс. Такси», должен со всех сторон сфотографировать машину, салон с багажником, а потом и себя с правами возле лица. Такую процедуру необходимо проделывать раз в несколько дней: таким образом «Яндекс» следит, чтобы машина была небитой и чистой. © tersan / livejournal
- Некоторые таксисты в крупных городах считают, что хорошо заработать можно, только если берешь заказ в аэропорту. На самом же деле очередь из водителей там настолько большая, что заказ можно ждать пару часов. Поэтому такой вариант заработка подходит только тем, что любит дремать между поездками, которые могут стоить очень мало. © Axel Springer / Business Insider
«Я люблю встречать новых людей. Люблю слушать их истории и мечты. Некоторые заставляют меня смеяться, а некоторые — плакать. Бывает, что пассажир становится лучшим другом на 15 минут. Встречаются и настолько неприятные люди, что трудно дождаться, когда они выйдут из машины. Но от них есть польза: приятные люди потом кажутся еще лучше».Axel Springer / Business Insider
- Не наматывайте круги по городу в поисках поездки, пусть поездка сама придет к вам. Таксист должен быть терпелив, как хороший рыбак. Настоящий профессионал находит правильное место и выжидает. Для удачного «клева» может потребоваться 30 секунд или 10 минут, но таксист должен быть терпеливым — и хороший пассажир придет к нему. © Axel Springer / Business Insider
- Приложения, установленные в телефонах таксистов, используют алгоритм, который определяет местоположение водителя. Соответственно, поездка предлагается тем водителям, которые находятся ближе всего к месту заказа. Поэтому если в городе есть популярный отель, в / из которого часто ездят люди, опытный таксист не будет ждать в 2 км от него. Он подъедет как можно ближе. И почти наверняка будет вознагражден заказом на поездку именно из этого отеля. © Axel Springer / Business Insider
- 100-километровая поездка в одну сторону может стоить дорого, но есть еще и 100 км назад. Иногда можно проехать все расстояние домой без оплаты — некоторые водители называют это «мертвым пробегом». Чтобы этого не произошло, на Uber можно настроить функцию Destination Mode («Режим назначения»). Обычно каждая поездка уводит все дальше от дома, но если за час до конца работы настроить эту функцию, то программа будет предлагать водителю только те поездки, которые приближают его к выбранной точке. © Axel Springer / Business Insider
А что вы знаете о работе водителя такси? Может быть, вам известны еще какие-то секреты?
Фото на превью g1raffe / Pikabu