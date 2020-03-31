22 факта из жизни таксистов, которые объясняют, почему водитель поступает так, а не иначе

«Положительный рейтинг собирается по крупицам и долго, а отрицательный — как кирпич по голове и быстро. Поэтому у меня в машине всегда и минералка в дверях, и конфетки, леденцы, и гостям только „здравствуйте“ и „до свидания“, а вообще-то я интроверт и не люблю разговаривать. Не люблю, когда на переднее сиденье садятся, значит, вопросы будут задавать. Типа „Твоя машина?“, „А не жалко?“, „Вот у моего знакомого такая же“».