20+ фотографий, от которых вы воскликнете: «Не может быть!»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В этой статье мы собрали самые необычные и яркие снимки удивительной природы. Одно только солнечное затмение чего стоит! И если вы уже душой где-то в путешествии и в поисках чего-то необычного, то этот пост как раз для вас.

AdMe.ru предлагает вам оставить на время свои дела и как можно быстрее окунуться в волшебный мир.

21. «Приехал в Исландию. Сделал эту фотографию. Никакой ретуши»

20. Кажется, мы знаем, где проведем отпуск

19. С любовью от природы

18. «Потрясающий образ самого старого дерева в мире»

17. Весенний Краснодар создает впечатление чего-то нереального

16. Черепаха как произведение искусства

15. Издали эту скалу можно принять за хвост сказочного существа

14. Ощущение, что этот пейзаж нарисован красками

13. Да, природа — великий художник

12. Корабль около города Аделаиды (Австралия), выброшенный на мель в 1916 году

11. Избранный полет

10. Действительно райское местечко

9. Мм, карамельное мороженое? Погодите...

8. Вот так медленно и неукротимо деревья отвоевывают свою территорию назад

7. Небо изо льда

6. Завораживающее солнечное затмение

5. Вы тоже видите здесь скрытую букву?

4. Тут прекрасно все

3. Вот примерно с таким видом я «выгуливаю» новую прическу

2. Вид из окна сына маминой подруги

1. На это можно смотреть вечно

А что вам понравилось больше всего?