20+ фотографий, от которых вы воскликнете: «Не может быть!»
В этой статье мы собрали самые необычные и яркие снимки удивительной природы. Одно только солнечное затмение чего стоит! И если вы уже душой где-то в путешествии и в поисках чего-то необычного, то этот пост как раз для вас.
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21. «Приехал в Исландию. Сделал эту фотографию. Никакой ретуши»
20. Кажется, мы знаем, где проведем отпуск
19. С любовью от природы
18. «Потрясающий образ самого старого дерева в мире»
17. Весенний Краснодар создает впечатление чего-то нереального
16. Черепаха как произведение искусства
15. Издали эту скалу можно принять за хвост сказочного существа
14. Ощущение, что этот пейзаж нарисован красками
13. Да, природа — великий художник
12. Корабль около города Аделаиды (Австралия), выброшенный на мель в 1916 году
11. Избранный полет
10. Действительно райское местечко
9. Мм, карамельное мороженое? Погодите...
8. Вот так медленно и неукротимо деревья отвоевывают свою территорию назад
7. Небо изо льда
6. Завораживающее солнечное затмение
5. Вы тоже видите здесь скрытую букву?
4. Тут прекрасно все
3. Вот примерно с таким видом я «выгуливаю» новую прическу
2. Вид из окна сына маминой подруги
1. На это можно смотреть вечно
А что вам понравилось больше всего?
Фото на превью mapmyhike / reddit