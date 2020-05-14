20+ ярких примеров того, что Бельгия живет по своим канонам

46 3 39 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У большинства из нас Бельгия ассоциируется лишь с шоколадом, пивом и «Писающим мальчиком». Одни туристы, побывавшие здесь, остаются под впечатлением от колорита страны и гостеприимства ее жителей. Другие, напротив, считают, что уровень жизни в этом государстве явно переоценен.

Мы в AdMe.ru решили погрузиться в бельгийскую повседневность и взяли на заметку самые яркие особенности жизни и местные традиции этой европейской страны, о которых точно не расскажут туристические буклеты. А в конце статьи вас ждет бонус — фотография, которая непременно очарует своей атмосферой.

1. Местные жители крайне морозоустойчивы

В домах температура поднимается не выше 15 градусов. Чтобы не замерзнуть ночью, бельгийцы используют электрические простыни и одеяла. Встретить девушку в балетках и тонкой курточке в минус — обычное явление. Детей здесь с рождения не кутают, одевают легко и не по погоде. Порой это шокирует приезжих: «Было очень холодно. Стою в куртке во дворе школы, наблюдаю. Одна девочка — в майке, но в сапогах. Другая рядом — в куртке, но в сандалиях».

2. Бельгийцы прослыли трепетными собачниками

Здесь покупают четвероногим безалкогольное пиво и угощают собачьей картошкой фри. Для них даже открыли спа-центр, в котором песики могут искупаться в лечебных термальных водах, позаниматься фитнесом и отправиться на шопинг. Владельцы откровенничают: «Собакам живется очень даже неплохо. Бродячих животных тут нет, потеряшек сразу ловят, определяют в приюты и быстро пристраивают: народ здесь сытый и потому добрый. Чтобы взять животное из приюта, нужно заплатить примерно € 120».

3. Здесь на законодательном уровне объявили четверг вегетарианским днем

В городе Гент официально ввели еженедельный вегетарианский день. Каждый четверг в здешних школах и госучреждениях подаются блюда без продуктов животного происхождения. Кафе и рестораны предлагают в этот день специальное меню. Такие города, как Хасселт, Мехелен, Эйпен и Брюссель, уже последовали примеру своего соседа. Исследования показали, что 43 % бельгийцев теперь едят меньше мяса благодаря такому дню.

4. В Бельгии не принято быть безработным

Тут одинаково ценится любой труд: и дворника, и банковского служащего. Если вы трудоустроены, то автоматически становитесь уважаемым человеком в глазах бельгийцев, а если нет, то ждите расспросов и недоумения в глазах. Мария, переехавшая в Бельгию, поделилась своими впечатлениями: «Если работаешь 5 дней в неделю по 8 часов в сутки сантехником, то зарплата примерно такая же, как и у директора небольшой фирмы. Мне это нравится. Здесь каждый человек — личность и каждая профессия ценится».

5. В борьбе за парковочное место используются любые методы

На большинстве центральных городских улиц парковка платная. Либо бесплатная, но ограниченная по времени. В жилых районах ситуация с этим полегче, но каждое парковочное место ценно. Увидеть такую картину, как на фотографии, — обычное дело.

6. В Бельгии за игру в снежки предусмотрен штраф в размере € 100

Снег в этой стране бывает редко, но, если вы все-таки решитесь наведаться сюда в холодное время года, вспомните о странном законе, который запрещает жителям Фландрии кидаться друг в друга снежками. 7 лет назад здесь на законодательном уровне решили, что снежок и камень — это одно и то же и одинаково представляют опасность.

7. Трубы пивоваренных заводов проходят через весь город

В 2016 году Бельгия стала первой страной, пивная культура которой была официально признана ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. Здесь насчитывают почти 1 500 сортов этого напитка и около 300 пивоварен, трубы которых пронизывают город вдоль и поперек.

8. В этой стране любят жаловаться на погоду

Надпись гласит: «Бельгийцы в ожидании хорошей погоды».

Дождь тут идет примерно 200 дней в году. Погода пасмурная, часто туманная. А море даже летом холодное, и купаться в нем не очень комфортно. Но жители не унывают: «Не хватает солнца и тепла, но зато нет экстремальных морозов и снежной зимы. Здесь не нужно менять резину на автомобиле. А из обуви на меху продаются только угги».

9. Работают здесь строго до 18:00

Практически все учреждения закрываются в 5–6 часов вечера (включая торговые центры, аптеки, химчистки, продуктовые магазины, банки, почтовые отделения и так далее). В воскресенье у всех официальный выходной, никто не работает. Переехавших в Бельгию это порой шокирует: «Я привыкала месяца 2. Единственные магазинчики, в которых вы можете что-то купить в неурочное время, — арабские. Если тебе срочно что-то понадобится, придется нестись туда за тридевять земель, где все в 2 раза дороже».

Когда я впервые услышала про здешний график работы магазинов от друзей, я подумала, что они меня разыгрывают, но смеха не последовало. Это просто не укладывалось у меня в голове. Первая заповедь хорошей торговли — «магазин работает для покупателя». О какой работе для покупателя может идти речь, когда магазин закрывают в тот момент, когда всем удобно приехать за покупками. Мы тут уже около 2 месяцев, но я до сих пор не могу привыкнуть к этому графику! © nevolova / livejournal

10. В Бельгии царит феминизм, и всех это устраивает

Пропустить девушку вперед, придержать дверь или уступить беременной место в транспорте — здесь на это можно не рассчитывать. Если идет компания молодых людей и девушки несут тяжелые пакеты — это норма. Поделить оплату счета в ресторане тоже обычная ситуация. Но всех все устраивает, ведь в этой стране процветает феминизм — полное равноправие между мужчинами и женщинами.

11. В экстренных ситуациях думают о более слабых

Такие наклейки бельгийцы клеят на входную дверь или окно на случай пожара. Надпись гласит: «Пожарные, спасите также наших животных: собак, кошек, птиц, других (указать)». Вот такой маленький, но важный жест заботы.

12. К мусору отношение практически параноидальное

К сортировке и переработке отходов здесь относятся крайне серьезно. Специализированная служба имеет право распотрошить ваш мусор, отыскать в пакете с пищевыми отходами, например, бумажку и впаять за это немалый штраф. Мусорные мешки бельгийцы копят и хранят дома, а в строго определенные дни выставляют на улицу. «В нашем доме у каждой квартиры был балкон, и все хранили мусор на этих балконах. У нас там стояла пластиковая коробка с крышкой, а в ней — пакет с пищевыми и другими отходами. Летом иногда приходилось выбирать: открывать балконную дверь и нюхать ароматы из мусорки или не открывать окно и сидеть в духоте», — рассказывает журналистка из Бельгии.

13. Бельгийки применяют гипноз при родах

Гипноз во время родов здесь официально разрешен и входит в медицинскую страховку. Когда у женщины начинаются схватки, бельгийские врачи абсолютно серьезно предлагают ей погрузиться в состояние гипноза. Проводят его специально обученные акушерки.

14. Ради вас бельгийцы готовы развести мост

Если вы, совершая водную прогулку по местным рекам или каналам, столкнетесь со сведенным мостом, который будет мешать проезду, будьте готовы сделать телефонный звонок. Рассказывают туристы: «Чтобы его открыли (специально для тебя), нужно позвонить по указанному на табличке телефону, и на велосипеде приедет аккуратно выглядящий работник водных путей и нажмет кнопку».

15. В школьных и университетских столовых подают блюда из насекомых

Тут на законодательном уровне разрешили выращивание и продажу насекомых в продовольственных целях, прислушавшись к рекомендациям ООН, согласно которым насекомые являются отличной альтернативой мясным и рыбным продуктам. В школах и университетах несколько раз в неделю предлагается специальное меню, где такие позиции, как пирог с муравьями или бургер с котлетой из мучных червей, никого не удивляют.

16. Если бельгийцу не понравилась девушка, он ей об этом обязательно сообщит

Намеки не стезя бельгийских мужчин. Они скажут все как есть, даже если вам это будет не очень приятно. Русская девушка поделилась своим опытом общения с местным мужчиной: «Бельгиец был очень обеспеченным, мы общались каждый день. Он оказался джентльменом, внимательным и терпеливым. В общем, я влюбилась. Он решил дать мне работу в его фирме, и мы уже стали готовить документы, как вдруг он пропадает. В итоге я добилась ответа о причине его исчезновения. Оказалось, что его родители и он посмотрели передачу о русских женщинах — о том, как они пользуются мужчинами. Его родители сказали, что они категорически против, и внушили ему, что мне нужны только деньги. Больше он мне не отвечал».

17. Попросить еду или выпивку в гостях считается дурным тоном

Если вы решили напроситься к бельгийцу в гости, то договариваться об этом необходимо заранее, в идеале недели за 2. Также обговаривается, как будет проходить встреча: в виде простого разговора или долгой беседы за чашкой кофе. Если это будет недолгий обмен новостями, то на ужин вам рассчитывать точно не стоит. Вы должны принять любой напиток, предложенный хозяином, но никогда не просите об этом сами. Потребовать выпивку или угощение здесь означает нарушить рамки приличия. Да и в целом встретить даже хорошего знакомого бельгиец предпочтет не дома, а в кафе.

18. Перед тем как попасть в кабинет нужного врача, необходимо пройти целый квест

К примеру, старейший бельгийский госпиталь UZ Leuven представляет собой «город в городе» и поражает своими масштабами. На территории больницы есть школа, банк, кафе, магазины и даже полицейский участок. Здесь повсюду висят указатели и схемы. Пройдя процедуру оформления в регистратуре, не удивляйтесь, когда вам скажут: «Следуйте по красной стрелке, она приведет вас к вашему врачу». Ведь иначе вы просто заблудитесь.

19. Здесь не терпят излишней показухи

Королева и король Бельгии на велосипедной прогулке.

И это касается всего: внешнего вида, одежды, убранства дома, поведения. Бельгийцы не выносят снобов и довольно резко могут поставить их на место. Сами себя они относят к среднему классу, а предел их мечтаний — получать стабильную зарплату и откладывать часть денег, чтобы на пенсии купить дом с огородом.

20. Спустя 3 месяца после родов бельгийки выходят на работу

Декретный отпуск в Бельгии длится всего 3 месяца. По истечении этого времени женщины обязаны вернуться на работу, иначе будут уволены. Поэтому детей отдают в ясли в прямом смысле слова с пеленок. Малыши находятся здесь до 2,5 лет, а затем идут в подготовительную школу. Все ясельные учреждения в этой стране платные.

21. Здесь не стесняются громко справляться с физиологическими процессами

Не волнуйтесь, рядом с вами не разорвался снаряд — это всего-навсего высморкалась миниатюрная бельгийская девушка. Здесь не стесняются делать это громко, от души, причем в любой обстановке. Да и в целом к стерильности большинство бельгийцев относится пренебрежительно. Не помыть руки перед едой — норма. Чихнуть, не прикрыв рот, во время беседы — тоже.

22. Бельгийцы обижаются, когда им говорят, что картошку фри придумали французы

Из-за названия «French fries» многие полагают, что картошкой фри все обязаны Франции. Но не вздумайте сказать об этом в присутствии бельгийцев. Ведь именно они придумали это блюдо еще в далеком 1680 году. В Бельгии очень популярны так называемые фритюрни (frietkoten), которые встречаются здесь на каждом шагу. Именно из-за них в этой стране не развиты сети McDonald’s, KFC и Burger King.

Бонус: осторожно, эта фотография может вызвать у вас непреодолимое желание посетить Бельгию