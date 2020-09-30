20+ рутинных для Швеции вещей, которые вызывают только один вопрос: «А что, так можно было?»
Казалось бы, Швеция — вовсе не экзотическая страна, так чем могут поразить нас местные жители? Много чем на самом деле. Например, перед выходом из дома они всегда смотрят в глазок, с иностранцами на своем языке они не говорят, а одеваются так, будто сошли с обложки Vogue. Вы даже не сможете просто так зайти в шведский магазин и купить что-то: вам нужно будет взять билетик в специальном автомате.
Мы в AdMe.ru с удовольствием почитали и посмотрели блоги как шведов, так и туристов, прибывших в эту скандинавскую страну.
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В Швеции вы не увидите гипертрофированной женской привлекательности в рекламе или ТВ-шоу. Это вопрос не стыдливости, а феминизма: женщин тут не рассматривают как объект желания мужчин — они самодостаточны. И чтобы одна дама купила себе бикини, вовсе не обязательно показывать ей трусы на модели с невообразимым декольте.
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Опоздать на встречу на несколько минут — немыслимое оскорбление. А вот отменить эту самую встречу минут за 15 до ее начала — нормальная практика. Можно даже по телефону не звонить, а отправить СМС: «Встречи не будет». Объяснять причину совсем не обязательно.
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На территории Швеции выращивают огромное количество клубники, и все местные относятся к ней как к святыне. Рискните купить в середине лета клубничку родом из Польши или какой другой страны — мгновенно станете изгоем.
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Если вы позвали шведа в гости, а он весь вечер отвечает на чужие звонки и не извиняется перед вами, не волнуйтесь: тут так принято. Трубку шведы берут всегда, в любых ситуациях и обстоятельствах.
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Пойдете гулять со знакомым по улице и встретите его друзей — не удивляйтесь, если вас не познакомят. Люди в этой стране очень закрытые.
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Многие завтракают вареными яйцами и пастой из икры. Ее продают в тюбиках, которые очень похожи на зубную пасту, что постоянно приводит в ступор приезжих.
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Попросите шведа или шведку описать их квартиру, и они скажут вам: «53». Спросите про возраст, и услышите «1985» или просто «85». Имеется в виду 53 квадратных метра и 1985 год рождения. Вот такая одержимость цифрами. А если кто-нибудь скажет вам: «Давай поедем в отпуск на 32-й неделе», не пугайтесь: это значит в августе.
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Пытаетесь учить шведский и обращаетесь на нем к местным? Отвечать вам будут по-английски, если услышат хоть маленький намек на иностранный акцент. Потому что шведы используют любую возможность, чтобы попрактиковать язык.
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Парадокс, но местные жители обожают обниматься и делают это по любому поводу. Давно не виделись — нужно обняться. Вы проделали хорошую работу — нужно обняться. Вы огорчены чем-то — правильно, вас нужно срочно обнять. Конечно, так делают только друзья и родственники.
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Если испачкаете чем-нибудь одежду или лицо, ни один человек, даже ваш друг, вам об этом не сообщит. Будете ходить грязными, пока сами это не заметите.
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Когда будете в Швеции, озаботьтесь тем, чтобы у вас были монетки по 10 крон (это примерно ₽ 85, или $ 1,1), и заранее проштудируйте карту на наличие общественных туалетов. Сыскать их тут довольно трудно, а вход стоит именно 10 крон. Бумажные деньги, кстати, сложно разменять на месте: наличными в стране почти никто не расплачивается.
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Шведы пользуются вилкой и ножом практически всегда. Например, когда едят пиццу или гамбургер. Разумеется, не все так делают, но тенденция есть.
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Тут часто заводят детей до того, как вступить в брак. Речь не идет о случайностях — это сознательное решение. Дело в том, что шведы не относятся к заключению брака так трепетно, как большинство из нас. Например, по статистике за 2019 год, средний возраст первого вступления в брак — это почти 34 года и 36 лет для женщин и мужчин соответственно.
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Когда вы считаете «раз, два, три...» и загибаете пальцы, то начинаете с указательного. Когда считают шведы, то на слове «раз» они загибают большой палец.
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Заходите в полупустой вагон метро — садитесь как можно дальше от пассажиров. Для всех тех, кто занимает места рядом с сидящими людьми, в шведском аду есть специальный котел. Это правило идет в связке с другим: прогуливаясь по улице, не смотрите незнакомцам в глаза и не улыбайтесь. В противном случае сойдете за фрика, безумца или дурачка.
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У шведов есть такое понятие, как klämdag. Это что-то вроде неофициального выходного дня. Например, в этот четверг будет какой-то праздник и у всех выходной. В пятницу праздника уже нет, но пятница находится между четвергом и субботой — двумя выходными. Работать, как следствие, никому не хочется. И практически все в эту самую пятницу возьмут себе отгул. Это и есть klämdag.
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Если швед купил билет в кино или театр, а зал пустой, он все равно сядет на то место, которое указано в его билете. Если кто-нибудь сидит там, швед ни за что не уйдет на свободное сиденье — он пойдет и попросит освободить ему место. Почему? Потому что так написано в билете. После начала представления или кино он, конечно, может пересесть уже туда, где ему будет удобно.
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Во многих домах Швеции окна открываются не привычным нам образом — вверх, а вниз и наружу. Если говорить о разнице в устройстве дома, то можно отметить еще и лестницы. В шведских домах чаще всего ставят спиральные лестницы, а у нас предпочитают прямые.
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Если кто-нибудь сделает вам комплимент, например по поводу карьерных достижений, не стоит с гордым видом говорить: «Спасибо». Шведы на вашем месте сказали бы что-то вроде: «Ой, нет, только не я, я совершенно обычный и непримечательный человек». Выделяться из толпы — хоть одеждой, хоть умом — тут не принято.
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Поскольку выделяться не принято, то все одеваются более или менее одинаково. Когда будете гулять по шведским улицам, вам постоянно будет казаться, что вы встречаете одних и тех же людей. Но нет, они просто одеты в похожую одежду.
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Несмотря на одинаковость, стиль в одежде у большинства местных жителей очень изысканный и дорогой. Кроме того, многие шведы держат себя в отличной форме и любят это демонстрировать. Такие образы буквально восхищают туристов, но в то же время и расстраивают, поскольку немного снижают самооценку приезжих.
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У шведов особое отношение к очереди. Как минимум в Стокгольме повсюду есть автоматы по продаже билетов. Например, вы зашли в пекарню. Как вам попасть в очередь? Казалось бы, достаточно встать за последним человеком. Но в Швеции все иначе. Вы должны пройти к автомату и взять билетик, а потом уже занимать очередь и ждать, пока назовут ваш номер.
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В Швеции нейтрально относятся к наготе в банях или на пляже. Никто не будет закрывать ребенку глаза при виде голого человека и стыдливо отворачиваться.
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Шведы, которые считают себя крутыми, очень странно обращаются к незнакомцам. Они говорят супермилые вещи вроде «привет, сладкая» и «здравствуй, дорогуша». Почему? Даже уроженцы Швеции не знают причины.
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Перед выходом из дома они смотрят в глазок, чтобы убедиться, что на лестничной клетке никого нет. Потому что шведы не хотят разговаривать с соседями. По этой же причине они не любят встречать на улице знакомых.
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Если не хотите заработать депрессию, не спрашивайте шведа, как у него дела. Скорее всего, он не ответит что-то вроде «нормально, а у тебя?», а начнет на полном серьезе рассказывать о своих проблемах. А по признанию самих жителей Швеции, они очень любят жаловаться.
Как думаете, вам комфортно было бы жить в Швеции?