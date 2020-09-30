20+ рутинных для Швеции вещей, которые вызывают только один вопрос: «А что, так можно было?»

Во многих домах Швеции окна открываются не привычным нам образом — вверх, а вниз и наружу. Если говорить о разнице в устройстве дома, то можно отметить еще и лестницы. В шведских домах чаще всего ставят спиральные лестницы, а у нас предпочитают прямые.

Если кто-нибудь сделает вам комплимент, например по поводу карьерных достижений, не стоит с гордым видом говорить: «Спасибо». Шведы на вашем месте сказали бы что-то вроде: «Ой, нет, только не я, я совершенно обычный и непримечательный человек». Выделяться из толпы — хоть одеждой, хоть умом — тут не принято.

Поскольку выделяться не принято, то все одеваются более или менее одинаково. Когда будете гулять по шведским улицам, вам постоянно будет казаться, что вы встречаете одних и тех же людей. Но нет, они просто одеты в похожую одежду.

Несмотря на одинаковость, стиль в одежде у большинства местных жителей очень изысканный и дорогой. Кроме того, многие шведы держат себя в отличной форме и любят это демонстрировать. Такие образы буквально восхищают туристов, но в то же время и расстраивают, поскольку немного снижают самооценку приезжих.