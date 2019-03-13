20+ твитов о том, что европейцу японца не понять. Но можно попытаться

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Каждый из нас привык к обычаям своей страны и часто, попадая на другой континент, мы чувствуем себя словно на другой планете. Европейцы, которые отдыхают или работают в Японии, это только подтверждают. Своими открытиями, интересными замечаниями и неожиданными фактами о Стране восходящего солнца они делятся в твиттере.

Мы в AdMe.ru прочитали об их опыте с большим удовольствием, поэтому предлагаем и вам узнать о Японии и японцах кое-что новое.

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Бонус: японский котокалендарь

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