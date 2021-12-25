20+ привычных для испанцев вещей, которые в голове не укладываются у наших туристов

Всем привет! Меня зовут Паша, и я до сих пор нахожусь под впечатлением от страны, в которой воду для чая разогревают в микроволновке, так как чайников в квартирах не существует, да и местные больше предпочитают кофе. Здесь после ночного клуба в 7 часов утра вы идете есть сладкие чуррос с горячим шоколадом, целуетесь даже с незнакомыми людьми в щеку при первой встрече (сначала в правую, потом в левую). Тут вы ни в коем случае не заказываете паэлью на ужин, чтобы не поймать косые взгляды испанцев, так как они предпочитают это блюдо исключительно на ланч. Да, все это яркая Испания со своими колоритными традициями, которые порой сильно отличаются от того, к чему мы все привыкли.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о непривычных вещах и явлениях, с которыми мне довелось столкнуться на Иберийском полуострове.

1. Яйца в магазинах продаются по размеру

Купить их в упаковке можно чаще всего не десятками, а дюжинами. 12 штук среднего размера стоят € 1,4 (около ₽ 116).

2. На упаковках с молоком вы не найдете привычных для нас цифр с обозначением его жирности, ходить в магазин придется со словарем

Зеленая упаковка (Leche Desnatada) — обезжиренное молоко, жирность не более 0,5 %. Красная упаковка (Leche Entera) — цельное молоко, жирность около 4 %. Голубая упаковка (Leche Semidesnatada) — полужирное молоко, жирность около 2 %. Цена за пачку начинается от 83 центов (около ₽ 69).

3. «Русский салат» здесь очень популярен и подается в качестве тапасов

Салат не имеет никакого отношения к любимому всеми оливье, а по вкусу напоминает скорее начинку бутерброда с тунцом из Subway с зашкаливающим количеством майонеза. Стоит это блюдо € 1,8 (около ₽ 150).

4. Мужскую краску для волос я видел и на полках наших магазинов, а вот для своей бороды нашел только здесь

5. Испанцы в магазинах любят закупаться основательно, много товаров продается сразу большими партиями, например, 48 рулонов туалетной бумаги в одной упаковке

6. Любовь испанцев к сумкам-тележкам не имеет границ. В магазинах вместо привычных камер хранения установлены такие стойки с замками

7. Гранисадo и орчата — два любимых испанских напитка

В основе гранисадo мелко толченый лед, в который добавляют разные сиропы, чаще всего лимонный, арбузный, клубничный. Орчата — это довольно распространенный вариант полдника в Испании, в основе которого ореховое молоко, вода и сахар. Вкус непривычный и немного напоминает густое кокосовое молоко. Набор из 4 порций стоит € 1,8 (около ₽ 150).

8. Универсальные жалюзи, которые спасают и от жары, и от холода

Обычно встроенные в оконный блок жалюзи держат закрытыми не только летом, чтобы палящие лучи солнца не проникали в квартиру, но и в зимнее время, чтобы защитить помещение от холодного ветра.

9. Только белый цвет и мраморная плитка

Все квартиры в Испании похожи по оформлению на кельи в монастыре или уютные пещерки. На стенах всегда будет традиционная белая рельефная штукатурка, на полу плитка, чаще всего мраморная, никаких ковров, хотя их наличие в зимнее время не помешало бы. Все дома спроектированы таким образом, чтобы внутрь попадало как можно меньше солнечных лучей.

А если вы мечтаете о квартире с видом на море, то учтите, что зимой в окна будет дуть настолько сильный ветер, что вам захочется ходить дома в шубе, так как центрального отопления в домах на побережье обычно нет. В зимние месяцы здесь бывает теплее на улице, чем в квартире.

10. Поселиться в пещере за полмиллиона евро

А для тех, кто по каким-то причинам в XXI веке хочет жить в пещере, в Испании найдется уютное местечко. Правда, цена немного кусается: около € 480 тыс. придется выложить за просторный участок с домом, который имеет вход в небольшую пещеру.

11. 1,5-метровые подушки

Испанцы любят спать в обнимку с такими огромными подушками, похожими на сардельки. Если эту подушку сложить пополам, то, в принципе, можно даже на ней хорошенько выспаться.

12. Двери, которые не нужно закрывать на ключ

Многие, скорее всего, привыкли запирать входные двери на несколько замков, но здесь их просто захлопывают. Двери достаточно хлипкие, замки не очень надежные, а ручка чаще всего расположена посередине, что не очень удобно. Кнопки для звонка и для включения света практически идентичны, поэтому в темноте их легко перепутать, если оказались в новом месте.

13. Белье сушат на общем балконе

Высушить белье в типичной испанской квартире в зимнее время года практически невозможно из-за высокой влажности и отсутствия центрального отопления. В Андалузии двери вашей жилплощади чаще всего выходят сразу на улицу или такой длинный общий балкон, где соседи сушат белье. Напротив входа в квартиру у каждого будут натянуты свои веревки для белья.

14. Телевизор никогда не будет размещен перед кроватью

Наверняка многие привыкли смотреть фильмы укутанными в одеяло в теплой кроватке, но в Испании телевизор никогда не повесят на стену перед кроватью, а тем более в спальне. Передачи и кино здесь смотрят на отдельном диване, креслах или за обеденным столом.

15. «Поле чудес» по-испански

На испанском телевидении очень любят передачи, которые связаны с отгадыванием слов, различные телевикторины. Например, «Поле чудес» здесь отличается от привычного нам формата тем, что испанцы угадывают не слово, а предложение, просто подбирая буквы.

16. В Испании найти себе пару можно в любом возрасте

Прогуливаешься по любой набережной в Испании и часто наблюдаешь, как дедушка с бабушкой обнявшись смотрят на закат или проводят свой вечер в ресторане. Женщины в почтенном возрасте всегда выходят в свет с пышной укладкой, блестящими и массивными украшениями. А по телевизору крутят передачи про свидания 88-летнего джентльмена и 76-летней пенсионерки, которые давно воспитали детей и внуков, а теперь хотят пожить для себя.

17. На пенсию в Испании выходят, чтобы открывать новое

Увидел, как группа женщин пытается спустить тяжелую лодку в воду, побежал им помогать. Дамы выглядели подтянутыми и жизнерадостными, оказалось, что некоторые из них давно на пенсии, но они не хотят сидеть дома у телевизоров, а практически каждый день приходят заниматься греблей. Сказали, что сформировали свою любительскую команду и несколько раз даже побеждали в местных соревнованиях. И так они каждый вечер таскают эту тяжелую лодку с берега в воду и обратно, а потом еще несколько часов плавают в море на закате.

18. В парках есть все необходимое для семейного отдыха

Практически в каждом испанском городе есть парк, где можно найти скамейки и столы для пикника, а также каменные печи или мангалы, чтобы приготовить мясо или овощи.

19. Апельсины можно есть прямо с деревьев

Конечно, их вкус достаточно сильно отличается от тех, которые можно купить в магазине, но если вы хотите рискнуть, то сок из них может получиться достаточно хорошим. Не уверен, можно ли их собирать, но я взял парочку на пробу, и никто на меня из местных косо не посмотрел.

20. Не только испанское солнце дарит вам хорошее настроение, но даже и мусорные контейнеры

Так выглядят контейнеры для сбора стеклянных отходов, а вообще на мусорной площадке обычно стоит множество различных емкостей для сортировки различных категорий ненужного. Но, пожалуй, самое приятное, что крышки баков открываются ножной педалью и ничего не нужно трогать руками.

21. Простой лайфхак от местных жителей

Все простое оказывается гениальным. Чтобы во время дождя не намокали отрывные листочки объявления, их просто закрывают частью обычного полиэтиленового файла.

22. Если путешествуете по стране на автобусе, то выбирайте 15-е место у окна

Случайное открытие, которое я сделал при покупке билета у испанского перевозчика. Хотя на сайте не было никаких указаний про расстояние между креслами, а также про то, что 15-е место предназначено для людей с ограниченными возможностями, я сорвал джекпот. Места оказалось достаточно, чтобы полностью вытянуть ноги. Но лучше заходить в автобус первыми, потому что местные любят занимать кресла не по билетам, а так, как им понравится.

23. Только испанцы со своим особым чувством юмора могли вручить мне на Рождество такой подарок за € 1,5

В шутку на Рождество от испанских друзей я получил мешочек со «сладким углем» (Carbon dulce). Дарят его обычно непослушным детям на новогодние праздники как напоминание, что нужно вести себя прилично и быть паинькой в течение следующего года, чтобы заслужить хорошие подарки. На вид больше похоже на какую-то черную пемзу для чистки пяток, а по вкусу напоминает огромный и жесткий кусок рафинада.