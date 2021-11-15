20 неписаных законов, которые существуют в разных странах
В каждой стране есть особенности, о которых туристы могут даже не подозревать. Пользователю Reddit под ником Alexandervz захотелось узнать об этих неписаных правилах. На его вопрос ответили сотни людей с разных уголков земного шара.
Мы в AdMe.ru не упустили возможность узнать что-то новое о повседневной жизни в разных странах.
- За пределами городов ирландцы обычно здороваются с другими независимо от того, знают они их или нет. Поздоровайтесь в ответ. © Lastmanback / Reddit
- В Великобритании не вздумайте лезть куда-то без очереди. © Aliktren / Reddit
- Итальянцы заказывают капучино только на завтрак, никто не запивает им обед или ужин. © Doxep / Reddit
- Если вы похвалите какую-то вещь иорданца, он захочет вам ее подарить. Я думал, что это преувеличение, пока мой друг не похвалил часы официанта — тот снял их с руки и пытался отдать моему другу. Но вы не должны принимать этот подарок. © Unknown author / Reddit
- Будьте осторожны с покупкой шелковой одежды в Китае, даже если она кажется вам очень красивой. Вы даже не представляете, как ужасает вид иностранца в таком образе. Ведь бывает, что туристы покупают не традиционный наряд, а одежду, в которую у нас одевают человека в последний путь. © rustyhalo93 / Reddit
- Если в Канаде нас кто-то толкает, мы извиняемся первыми. © sasha519 / Reddit
- Если японец вам поклонился, поклонитесь в ответ — это знак уважения. © LazzzyButtons / Reddit
- Если вы случайно встретились взглядом с французом на улице, не улыбайтесь. Иначе вас посчитают чудаком. © Extermikate / Reddit
- Я живу в Швеции. Не нужно подходить ко мне слишком близко — мне и моим согражданам важно личное пространство. В автобусе тоже лучше не садиться рядом со шведами, если есть другие свободные места. © Draculas_Dentist / Reddit
- Не выходите в Китае на улицу без туалетной бумаги. Столь необходимой вещи практически никогда не бывает в общественных туалетах, так что лучше держите ее под рукой. © roborabbit_mama / Reddit
- Финны не грубые, мы просто не любим разговоров о мелочах. © real_actual_doctor / Reddit
- Амстердам. Ездите на арендованном велосипеде осторожно. На первый взгляд кажется, что никаких правил нет, но их много. © Extraordinarliy / Reddit
- Я живу в Сингапуре. У нас принято резервировать столик, положив на него пачку салфеток. Туристы этого не знают, поэтому садятся за такие столики и получают недоброжелательные взгляды от местных жителей, которые уже «забили» место. © RadioactiveNewt / Reddit
- У нас в Италии нет такого понятия, как личное пространство. И мужчины, и женщины здороваются, целуя в обе щеки. © escaday / Reddit
- Вопреки распространенному мнению, Бразилия — довольно консервативная страна. Не судите о том, что здесь можно делать, а что нет, исходя из того, что вы видите на карнавале. © schmook / Reddit
- В Колумбии вам предложат попробовать домашнюю еду. Вы должны это сделать. Для нас еда — важнейшая часть культуры, и нас оскорбляет, если кому-то она не нравится. © HHRampion / Reddit
- Не ходите в Дании по велосипедным дорожкам. В лучшем случае на вас накричат, в худшем могут толкнуть. © Tiralina / Reddit
- У нас в Японии, когда вы едете на эскалаторе, нужно стоять слева. Правая часть отведена для людей, которые торопятся и хотят пройти быстрее. © julianjalapeno / Reddit
- В Париже принято здороваться с работниками магазинов. Даже если вы ничего не купили, принято попрощаться. Уходить молча невежливо. © Extermikate / Reddit
- Послушайте, то, что ваша двоюродная бабушка жила в Ирландии, не делает вас ирландцем. Не утверждайте обратное, это нас оскорбляет. © rabbitgods / Reddit
Что нужно знать иностранцу о стране, в которой живете вы?
Фото на превью rustyhalo93 / Reddit, Unsplash
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