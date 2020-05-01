20+ неожиданных вещей, которые можно купить в продуктовых магазинах разных стран

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Многие люди, когда оказываются за границей, стараются посетить местные продуктовые рынки и магазины. Ведь в каждой стране можно найти те товары, которые не продаются на родине. К примеру, в Японии можно купить прозрачную колу, а также 28 разновидностей шоколадных батончиков KitKat. А в Ирландии — попробовать мороженое со вкусом Facebook.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще неожиданные продукты питания можно встретить в магазинах разных стран мира. А в конце статьи мы поместили два примера нелепого маркетингового хода, когда в дополнение к какому-то продукту по акции предлагалась совершенно нелогичная вещь.

В магазинах Гонконга продается лапша со вкусом Pringles и Pringles со вкусом лапши

В магазинах Франции и Мексики можно найти хлеб с полностью срезанной корочкой

А в некоторых магазинах штата Мичиган, США, продается хлеб в упаковках по 3 ломтика

В штате Индиана есть продуктовый магазин, в котором можно самому собрать грибы

А в штате Канзас есть продуктовый магазин с клюквенным «болотом»

Шоколад в такой форме можно купить в Брюгге, Бельгия

Это фото сделано в одном из филиппинских магазинов. В пакетах — куриные яйца без скорлупы

В некоторых продуктовых магазинах США покупатель может сделать собственное арахисовое масло

Также в Штатах в магазинах можно встретить такие продуктовые наборы, которые люди могут купить для раздачи бездомным

В Дублине, Ирландия, можно купить мороженое со вкусом Facebook

В Мексике продаются чипсы в комплекте с пакетиком сальсы (традиционным соусом мексиканской кухни)

В Южной Корее в вендинговых автоматах продаются бананы, упакованные в индивидуальные коробки

«В Таиланде я нашел желтый арбуз»

Еще во Франции в магазинах можно найти мясо зебры

В Дании можно купить булочки с отверстиями для сосисок

В Италии и Нидерландах можно купить вот такие банки Nutella в непривычном оформлении

Отметим, что несколько лет назад креативное агентство Ogilvy & Mather Italia по заказу производителя этой известной ореховой пасты создало 7 млн уникальных этикеток для банок Nutella. К работе был подключен искусственный интеллект, который на основе десятков шаблонов и цветов и придумал 7 млн непохожих друг на друга «произведений искусства».

В Японии продается розовая пепси со вкусом молока с клубникой

А еще в Японии можно купить кристально прозрачную колу

Вообще Япония — удивительная страна, в которой известные всем продукты представлены в совершенно иных вкусах. Только взгляните на этот ассортимент KitKat

Бонус № 1: в Мексике один продуктовый магазин по акции предлагал витаминную воду в комплекте с кулинарной лопаткой

Бонус № 2: а в этом немецком супермаркете сыр продавался вместе с солнцезащитными очками

А какие непривычные продукты питания вы встречали в разных странах?