Сувенирный гид: 20 вещей, которые действительно стоит привезти домой из путешествия

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Очень часто люди, отправляющиеся в путешествие, отлично знают, какие места они посетят и фото каких достопримечательностей выложат в инстаграм. Однако многие легкомысленно относятся к выбору памятных подарков и ограничиваются банальными магнитами и брелоками. Такую проблему просто и легко устранить, достаточно лишь ознакомиться со списком крутых сувенирных традиций самых разных стран.

AdMe.ru собрал 20 неочевидных вещей, о которых нужно знать каждому путнику, чтобы ошибки других не стали его собственными.

Итальянские сокровища

Самые популярные сувениры, которые лежат в багаже каждого второго туриста, возвращающегося из Италии, конечно же, паста и вино. Такого разнообразия макаронных изделий самых разных форм, цветов и размеров не встретишь, пожалуй, ни в одной стране мира. А вернуться домой без бутылочки вкуснейшего вина из Италии — настоящее преступление.

В последние годы в итальянских магазинах появились забавные, но несколько фривольные кухонные фартуки. Изображения обнаженных статуй, скопированных с работ знаменитых итальянских скульпторов, точно заставят вас улыбнуться. Привезти домой хорошие эмоции — это ли не главное?

Чайная Великобритания

Чайные принадлежности. В списке покупок из Англии у каждого обязательно должен быть чай. Тут без него никуда. Однако советуем обратить внимание именно на йоркширский чай, который британцы тут поглощают просто в огромных количествах. А симпатичный сервиз или хотя бы пара красивых чашек однозначно позволят вам проводить дома уютные вечера с воспоминаниями о хорошем путешествии.

Аксессуары для ванной — еще одна неотъемлемая часть этой культуры, ведь англичане — настоящие фанаты купальных процедур. Как эта любовь уживается с привычкой экономить воду — непонятно, но факт остается фактом.

Шарфы. Что касается переменчивого местного климата, то тут он регулярно вынуждает британцев носить на себе несколько слоев одежды, и эта часть гардероба в данном деле — настоящее спасение от промозглой и ветреной погоды. Отличный вариант для тех, кто боится промахнуться с размером одежды, ведь так?

Ароматная Франция

Парфюм и не только. Франция — это не только Эйфелева башня и лягушачьи лапки. Франция — родина таких брендов, как Chanel, Yves Saint Laurent и Christian Dior, а сами французы знают об ароматах практически все. Именно поэтому в память о поездке можно привезти с собой не только духи, но и самые различные саше для дома и даже обычное мыло — все это обязательно порадует любителей хороших ароматов.

Соленые карамельки — еще один вариант интересного подарка. И хоть сейчас этот продукт уже знаком многим, но придумали его именно здесь. Необычная карамель делается из сливок и соленого масла, что ни одного любителя необычных вкусняшек не оставит равнодушным.

Кальвадос. Кто не знает, кальвадос — это крепкий яблочный бренди, который тут традиционно производится. Купив такой сувенир, вы точно не пожалеете о потраченных деньгах. Аутентичный кальвадос не всегда легко отыскать в других странах, поэтому имейте это в виду, когда отправитесь в путешествие.

Памятная Швеция

Далекарлийская лошадка — национальный символ Швеции. Если вам нужен подарок с истинно шведским колоритом, она вам точно понадобится. В туристических магазинчиках можно недорого приобрести такую фигурку, но настоящим шиком являются лошадки ручной работы, которые в специальной мастерской можно самостоятельно расписать.

Сладости. В Швеции есть несколько известных брендов шоколада, но самый популярный — это Marabou. Этот шоколад является любимым лакомством короля и изготавливается на протяжении уже почти 100 лет. У Marabou просто огромный выбор кондитерских изделий с разными начинками, поэтому никто не останется без вкусняшки.

Вкус Испании

Хамон. Испания — страна, в которой всегда солнечно, красиво и, что очень важно, вкусно! Именно поэтому чаще всего отсюда везут различные деликатесы. Самым популярным из них является именно хамон — сыровяленый окорок. Мясо вымачивают в соли в течение 21 дня, потом подвешивают в сухом прохладном месте, и лишь через 18 месяцев его можно есть. Только держите себя в руках, покупая такой съедобный сувенир. Таможенники могут очень сильно удивиться, когда увидят доверху забитый мясом чемодан. А если оно будет еще и без заводской упаковки, то конфискации не миновать.

Сковорода для паэльи. Да-да, не удивляйтесь! Паэлья — то самое национальное блюдо Испании, которое каждый турист спешит отведать в первую очередь, а отведав, обязательно покупает все необходимое для ее приготовления дома. Такая сковорода имеет особенные пропорции, позволяющие обеспечить правильное испарение бульона и варку риса, и, поверьте, это того стоит.

На память из Мексики

Расписной деревянный череп. Отношение мексиканцев к смерти и всевозможным внешним ее проявлениям очень особенное: никто тут смерти не боится и воспринимают такое явление очень легко. Именно поэтому жители этой страны так трепетно относятся к образам скелетов и черепов. Такие сувениры тут пользуются большой популярностью и, что важно, недорого стоят.

Дизайнерская мелочь из Дании

Деревянные зверушки. Датский художник Кай Бойесен навсегда вписал свое имя в историю благодаря созданию знаменитых игрушек из дерева, которые сделали его классиком датского дизайна. Самым известным его творением считается маленькая деревянная обезьянка, и, хотя игрушки изначально были рассчитаны на детей, они быстро стали популярными и среди взрослых.

Традиционные сувениры из Японии

Фурин. Музыкальный инструмент, оберег, украшение для интерьера — все это об одной вещичке, а именно о японском традиционном колокольчике под названием «фурин». Собственно, название — это два иероглифа: «ветер» и «колокольчик». Фурины делаются из металла, глины, дерева, угля, фарфора, стекла, и они есть буквально в каждом доме Японии.

Манэки-нэко — та самая фигурка кошки с поднятой лапой. Для Японии это особенная вещь, так как представляет собой амулет для привлечения удачи и благосостояния. Ведь всем же нужны удача и благосостояние, правда?

Полезности из Таиланда

Кокосовое масло — одна из самых популярных покупок в Тае. Это действительно очень важная вещь, которую точно стоит привезти в качестве сувенира. Вариантов его применения просто масса: для кожи, волос, внутрь. Сложно переоценить пользу кокосового масла, поэтому всем путешественникам взять на заметку!

Кристаллический дезодорант — еще одно настоящее тайское сокровище. Хорош он тем, что имеет полностью природный состав и при этом предотвращает потоотделение. Главная фишка в том, что перед использованием кристалл сначала смачивается водой.

Исторические символы Австралии

Опалы. Австралия — родина этих драгоценных камней. Это гордость самих австралийцев, и потому данное добро пользуется здесь большим спросом. Опалы продаются тут в самом разном виде, и найти подарок для души не составит труда.

Бумеранг — этнический символ этой страны. Аборигены использовали его для охоты еще очень-очень давно. Сейчас вряд ли бумерангом кто-то пользуется по прямому назначению, но вот в интерьер такой сувенир из Австралии впишется удачно.

А какой пункт вас больше всего заинтересовал, что удивило или улыбнуло? Поделитесь своим опытом в комментариях и расскажите, без каких покупок вы не представляете ни одно свое путешествие.

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