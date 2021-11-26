20+ фотокарточек из путешествий, которые оценят те, кому уже оскомину набили кадры с морем и пирамидами

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Поездки за границу и по своей родине стали неотъемлемой частью нашей жизни. А если не находится компании, ничего страшного нет: все можно организовать самому. Статистика за 2019–2020 годы ясно показывает, что количество таких соло-путешественников растет, особенно среди женщин (84 % против 16 %). Остается только выбрать точку на карте.

Чтобы прочувствовать колорит неизведанных мест, мы в AdMe.ru вместе с другими пользователями погрузились в атмосферу путешествий. И уже не можем дождаться очередного отпуска.

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