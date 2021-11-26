20+ фотокарточек из путешествий, которые оценят те, кому уже оскомину набили кадры с морем и пирамидами
Поездки за границу и по своей родине стали неотъемлемой частью нашей жизни. А если не находится компании, ничего страшного нет: все можно организовать самому. Статистика за 2019–2020 годы ясно показывает, что количество таких соло-путешественников растет, особенно среди женщин (84 % против 16 %). Остается только выбрать точку на карте.
Чтобы прочувствовать колорит неизведанных мест, мы в AdMe.ru вместе с другими пользователями погрузились в атмосферу путешествий. И уже не можем дождаться очередного отпуска.
«Вчерашний завтрак в Каппадокии»
«Ехал час, чтобы сделать фото Тадж-Махала с той стороны, которую не видит большинство людей»
«На воздушном шаре над Мехико»
«Нечасто на фермах в Японии вижу пугал, а такое местное творчество — впервые»
Заснеженный мост над заливом Золотой Рог в Стамбуле
7 Рильских озер в Болгарии
Париж — это не только мягкие круассаны, ароматные багеты и Эйфелева башня. Это еще и завораживающий стрит-арт
«Влюблена в Сомерсет»
Непривычная Хорватия: Далматинская Загора
«Поначалу такой способ передвижения кажется странным. Но потом оказывается, что это одна из самых веселых частей поездки — кататься в кузове пикапа»
Фото на берегу океана? Нет, это польские Мазуры
«Недавно совершил путешествие в летнюю столицу Филиппин — Багио»
Красота Аланд
«Асуан, остров Филы. В тот раз я притворился египетским воином»
Когда хочется восточного колорита — добро пожаловать в Йемен
Такие красочные празднества в Оахаке
«Моя первая поездка к самой высокой статуе — статуе Единства в Индии»
Голубятни в «городе мусорщиков» в Каире
Нубийские горные козлы гуляют по скейт-парку
«Обычная высота расположения банкоматов в Нидерландах и полутораметровая я»
Небольшая мелочь, которая напомнит вам, что вы в Дублине
Такое используют, чтобы вся уличная мебель оставалась на месте.
А где вы побывали в недавнее время? Что запомнилось больше всего?
Фото на превью robesh / Pikabu
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