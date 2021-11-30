20+ фотографий из Италии, глядя на которые мы диву даемся. А для местных это привычное дело

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В Италии, как и в любой другой стране, есть какие-то свои достопримечательности и особенности. И это не только Колизей, Венеция или пицца. Существуют и другие любопытные вещи, которые вызывают изумление у путешественников. Например, разрисованные дорожные знаки и гоночные служебные автомобили.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествия, в том числе виртуальные. А потому никогда не против узнать кое-что новенькое о той или иной стране. В этой подборке представлены фотографии, которые показывают Италию нагляднее некоторых путеводителей.

1. Вот такие «велосипедные грузовики» используются на узких улочках Рима для доставки посылок

2. Крошечный мусоровоз легко маневрирует на тесных улицах Флоренции

3. Уличный художник Клет Абрахам превращает скучные дорожные знаки на итальянских улицах в миниатюрные произведения искусства

4. Сыр пармезан здесь можно купить даже в торговом автомате

5. Пешеходный переход в Вероне

6. В аэропорту Болоньи есть служебный автомобиль Lamborghini

7. «Эти крошечные бутылочки с оливковым маслом я купил в Италии»

8. Этот автомобиль настолько мал, что может припарковаться перпендикулярно тротуару

9. Вкусы леденцов tic tac названы здесь в честь стран

10. «В городе Лидо ди Езоло, где я останавливался, были специальные пляжные коляски для людей с ограниченными физическими возможностями»

11. На этой автозаправке есть игровая площадка для собак

12. Здесь еще существуют работающие телефонные будки

13. В некоторых супермаркетах можно увидеть электронные ценники

14. Венецианская скорая помощь

15. Пожарный выход в Венеции

16. «В итальянском магазине я увидел вот такие баночки с Nutella»

17. Ужин на балконе в одном из итальянских ресторанов

18. Так в этой клинике показывается, какие врачи свободны, а какие заняты

19. «Мои родственники — итальянцы, и у них для особых случаев есть подставка для пармезана»

20. В римском аэропорту можно увидеть раковину, в которую встроены кран с водой, мыло и сушилка для рук

21. Здесь встречаются полицейские машины Lamborghini

Они используются для дорожного патрулирования и даже для перевозки органов для экстренной трансплантации. © TomekM / Reddit

22. Вот так подают мясное ассорти в ресторане в Абруццо

23. В Турине есть дом с пирсингом

Это инсталляция современного искусства. Она создана архитектором Коррадо Леви в 1996 году на историческом здании.

24. «Этот крошечный пакетик с макаронами я купил в Италии»