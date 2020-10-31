20 фото, которые показывают всю суть жизни в Австралии

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Страна с неповторимым ландшафтом, уникальной флорой и фауной ежегодно привлекает множество туристов. Но некоторые люди предпочитают любить этот континент издалека. Мы не можем с ними не согласиться, ведь здесь есть шанс встретить паука в микроволновке или обнаружить на своей кровати змею.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фотографий, глядя на которые невозможно ошибиться: все это происходит именно в Австралии.

«Любимый тип регулярного контента: сестра из Австралии присылает фото чего-то, что заползло в дом в этот раз»

«У моей мамы рос кенгуру, и он нес кольца на ее свадьбе»

«Мама знакомой собирает коллекцию того, что обнаружила у себя в доме»

«Я прожил в Австралии 28 лет, но впервые встретил такого парня. Впечатляет!»

Типичный фактор риска на рабочем месте

Пауки оплели своей паутиной фонарь. Да, это Австралия...

Обычный понедельник

Змея спасается от дождя, греясь на электрическом одеяле в детской спальне

Теперь это ее спальня. © Himynameisfin / Reddit

«Встретил сегодня этого симпатягу на острове Роттнест»

Австралийский мотылек. Он, кстати, летает

К счастью, я живу в Бельгии. © Dead-Rat-69 / Reddit

По ночам всякая живность выходит на улицу. В основном это опоссумы

Когда австралийское животное неядовито, оно начинает психологическую атаку

«Собираюсь в школу, а тут паук на дверном косяке»

Ромбический питон ищет еду. Неопасен для людей, но все равно может напугать вас до чертиков

Просто обыкновенная Австралия

Кенгуру: ломают ваши машины с 1901 года

«После 9 месяцев в Австралии я наконец увидел свою первую дикую австралийскую змею — ромбического питона, отдыхающего на солнце у маяка Байрон-Бей»

«Мой папа живет один в австралийском буше и заботится о семье диких кенгуру. Сегодня он прислал мне это фото»

«В Сиднее. Есть идеи? Друг говорит, это ромбический питон или краснобрюхий черный аспид»

«Когда друзья по возвращении домой спрашивают меня, как выглядит Австралия, я отправляю им эту фотографию»