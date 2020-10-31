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20 фото, которые показывают всю суть жизни в Австралии

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Страна с неповторимым ландшафтом, уникальной флорой и фауной ежегодно привлекает множество туристов. Но некоторые люди предпочитают любить этот континент издалека. Мы не можем с ними не согласиться, ведь здесь есть шанс встретить паука в микроволновке или обнаружить на своей кровати змею.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фотографий, глядя на которые невозможно ошибиться: все это происходит именно в Австралии.

«Любимый тип регулярного контента: сестра из Австралии присылает фото чего-то, что заползло в дом в этот раз»

© mashathexplorer / twitter

«У моей мамы рос кенгуру, и он нес кольца на ее свадьбе»

© Supersonic5 / reddit

«Мама знакомой собирает коллекцию того, что обнаружила у себя в доме»

© dimkaberlin / twitter

«Я прожил в Австралии 28 лет, но впервые встретил такого парня. Впечатляет!»

© TerriIrwin / twitter

Типичный фактор риска на рабочем месте

© RooBurger / reddit

Пауки оплели своей паутиной фонарь. Да, это Австралия...

© Michael_Snowy / reddit

Обычный понедельник

© unknown author / Imgur

Змея спасается от дождя, греясь на электрическом одеяле в детской спальне

© nyiyx / reddit

«Встретил сегодня этого симпатягу на острове Роттнест»

© unknown author / Imgur

Австралийский мотылек. Он, кстати, летает

© leemuel01 / reddit

По ночам всякая живность выходит на улицу. В основном это опоссумы

© frostgang / pikabu

Когда австралийское животное неядовито, оно начинает психологическую атаку

© TheOBanger / imgur

«Собираюсь в школу, а тут паук на дверном косяке»

© forkliftcunt / reddit

Ромбический питон ищет еду. Неопасен для людей, но все равно может напугать вас до чертиков

© Browndog888 / reddit

Просто обыкновенная Австралия

© AussieNotNamedBruce / Imgur

Кенгуру: ломают ваши машины с 1901 года

© greggobbard / reddit

«После 9 месяцев в Австралии я наконец увидел свою первую дикую австралийскую змею — ромбического питона, отдыхающего на солнце у маяка Байрон-Бей»

© noblefjn / reddit

«Мой папа живет один в австралийском буше и заботится о семье диких кенгуру. Сегодня он прислал мне это фото»

© EBhobo / reddit

«В Сиднее. Есть идеи? Друг говорит, это ромбический питон или краснобрюхий черный аспид»

© coco-butter / reddit

«Когда друзья по возвращении домой спрашивают меня, как выглядит Австралия, я отправляю им эту фотографию»

© SoCircular / reddit

Хотели бы вы побывать в Австралии? Почему?

Фото на превью dimkaberlin / twitter
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