20+ доказательств того, что жизнь в Швеции похожа на нашу не больше, чем лето на зиму

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В Швеции проживает 10,4 млн человек — всего на 2 млн больше, чем в одном только Нью-Йорке. Но сюрпризов у этой страны ничуть не меньше, чем у более крупных и густонаселенных государств. А может, даже и больше.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать, как живут люди в других странах. И Швеция уже давно покорила наши сердца.

Шведская кебаб-пицца

На упаковке шведских подгузников изображен папа, а не мама

Метро Стокгольма

Взгляните на скорость интернета в Швеции

Бутерторт — это несколько слоев хлеба, щедро сдобренных креветочным майонезом, с какими-нибудь морепродуктами и овощами сверху

«Приезжайте в Швецию! У нас есть: обычная лавочка, лавочка для интровертов»

«Вот в таком хостеле остановился в Швеции. Это переделанный самолет Boeing 747»

Всем донорам Швеции присылают сообщение, когда их кровь спасает кому-то жизнь

Шведские парковки для колясок

«Что-то все с самого утра троллят и подначивают, надо пойти купить себе шведский тортик. Это шведские тортики»

Шведским самолетам дают имена известных людей

Мириам Брайант — шведская певица и автор песен.

Искусство парковки в Стокгольме

В заборах, огораживающих стройку, есть окошки для любопытных взрослых и детей

Это музыкальный магазин для мышей в шведском городе Лунд

На столах в парке есть шахматные доски

Эти автобусы в Мальме могут одинаково двигаться как передом, так и задом

«Вулкан-пицца. Я не знаю, как это описать, поэтому просто смотрите на картинку»

В Стокгольме одна из самых высоких новогодних елок в мире. Ее высота — 35 м

«Увидел такой унитаз в Швеции. Для чего эта штука?»

Это специальный туалет с отводом мочи для раздельной обработки отходов.

Милый светофор в Стокгольме

«Кажется, еда здесь проклята. Это рисовая кашка с малиной и лакрицей»

Вам доводилось бывать в Швеции? Что больше всего впечатлило вас в этой стране?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.