20+ доказательств того, что жизнь в Швеции похожа на нашу не больше, чем лето на зиму
В Швеции проживает 10,4 млн человек — всего на 2 млн больше, чем в одном только Нью-Йорке. Но сюрпризов у этой страны ничуть не меньше, чем у более крупных и густонаселенных государств. А может, даже и больше.
Мы в AdMe.ru обожаем узнавать, как живут люди в других странах. И Швеция уже давно покорила наши сердца.
Шведская кебаб-пицца
На упаковке шведских подгузников изображен папа, а не мама
Метро Стокгольма
Взгляните на скорость интернета в Швеции
Бутерторт — это несколько слоев хлеба, щедро сдобренных креветочным майонезом, с какими-нибудь морепродуктами и овощами сверху
«Приезжайте в Швецию! У нас есть: обычная лавочка, лавочка для интровертов»
«Вот в таком хостеле остановился в Швеции. Это переделанный самолет Boeing 747»
Всем донорам Швеции присылают сообщение, когда их кровь спасает кому-то жизнь
Шведские парковки для колясок
«Что-то все с самого утра троллят и подначивают, надо пойти купить себе шведский тортик. Это шведские тортики»
Шведским самолетам дают имена известных людей
Мириам Брайант — шведская певица и автор песен.
Искусство парковки в Стокгольме
В заборах, огораживающих стройку, есть окошки для любопытных взрослых и детей
Это музыкальный магазин для мышей в шведском городе Лунд
На столах в парке есть шахматные доски
Эти автобусы в Мальме могут одинаково двигаться как передом, так и задом
«Вулкан-пицца. Я не знаю, как это описать, поэтому просто смотрите на картинку»
В Стокгольме одна из самых высоких новогодних елок в мире. Ее высота — 35 м
«Увидел такой унитаз в Швеции. Для чего эта штука?»
Это специальный туалет с отводом мочи для раздельной обработки отходов.
Милый светофор в Стокгольме
«Кажется, еда здесь проклята. Это рисовая кашка с малиной и лакрицей»
Вам доводилось бывать в Швеции? Что больше всего впечатлило вас в этой стране?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью kc3w / Reddit
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