20+ фактов про Лихтенштейн — страну, в которую не летают самолеты. И не едут даже поезда
Лихтенштейн — одно из самых маленьких и самых богатых государств мира. Его жители предпочитают ездить на электрокарах Tesla и питаться органическими продуктами, а князь на свои деньги строит дороги и приглашает на завтрак всех желающих, хотя иногда ворчит и грозится продать страну... да хотя бы Биллу Гейтсу!
Нам в AdMe.ru всегда было любопытно узнать, каково это — жить в карликовых государствах.
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История государства началась с того, что род Лихтенштейнов купил 2 небольших земельных участка площадью примерно 160 кв. км в верховьях Рейна. В итоге в 1719 году появилось княжество Лихтенштейн, которое после распада Священной Римской империи получило независимость. То есть, по большому счету, эта страна — частное владение.
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Лихтенштейн — единственная страна в мире, которую можно взять в аренду. За сутки придется заплатить $ 70 тыс. В 2010 году Снуп Догг хотел арендовать княжество для съемок клипа, но ему отказали, потому что он не предупредил о своем намерении заранее. Вскоре после этого инцидента на сайте Airbnb появилось объявление, что Лихтенштейн можно забронировать минимум на 2 ночи. Согласно профилю на сайте, Лихтенштейн может вместить от 450 до 900 человек, имеет более 500 спален и более 500 ванных комнат. Сейчас объявления на сайте нет, но ведь Снуп Догг тоже с чего-то начинал.
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Несмотря на то что Лихтенштейн находится в центре Европы, добраться до него довольно сложно. Сюда не летают самолеты и не ездят поезда. Из общественного транспорта остается только автобус.
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Лихтенштейн — очень богатая страна, средняя зарплата там составляет около 5 310 швейцарских франков в месяц ($ 5,7 тыс.). Поэтому многие европейцы хотели бы там работать. Но и цены в княжестве очень высокие, поэтому жить там желающих меньше. В результате каждое утро на работу в княжество из Австрии, Швейцарии и Германии ездит почти 13 тыс. человек. И каждый вечер они уезжают обратно домой.
- Лихтенштейн — одна из немногих стран в мире, в которой зарегистрированных фирм больше, чем граждан. Среди этих компаний — ведущие производители зубных протезов. А еще в этой карликовой стране производятся самые большие и быстрые американские горки в мире.
Самая быстрая горка в мире Formula Rossa. Она сделана в Лихтенштейне и находится в Абу-Даби.
- Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II входит в число 500 самых богатых людей мира. Он владеет огромной коллекцией шедевров эпохи Возрождения и 2 дворцами в Вене. Его личное состояние оценивается в $ 4,4 млрд, что в 11,5 раза больше, чем у королевы Великобритании (у нее «всего» $ 380 млн).
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Несмотря на огромное состояние, представители княжеской семьи стараются жить скромно. Глава государства и его супруга, княгиня Мария Кински, часто гуляют по городу Вадуцу без охраны и перекусывают в местных пиццериях. По словам Ханса-Адама, местные жители всегда узнают их, а туристы — нет. 3 сыновей и дочь пары учились в обычной школе Лихтенштейна.
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Княжеская семья живет в средневековом замке Вадуц на вершине отвесной скалы.
- Каждый год 15 августа монарх открывает для подданных двери своего замка и приглашает всех желающих к себе во двор на праздник, который подразумевает совместную трапезу. Так отмечают Национальный день Лихтенштейна. Пользователь Reddit, который родился и вырос в княжестве, говорит, что раньше в этот день проводили тур по всему замку для всех желающих, но из-за краж теперь приглашают только в специальный зал.
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Поговаривают, что Ханс-Адам II верит в инопланетян и долгие годы спонсировал международные исследования НЛО, тратя на это миллионы долларов.
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Однажды князь, поругавшись с парламентом, заявил, что уедет жить в Вену, а Лихтенштейн продаст Биллу Гейтсу.
Здание парламента Лихтенштейна.
- В Лихтенштейне один из самых низких уровней преступности в мире. Правопорядок в стране охраняют 125 полицейских — это единственная вооруженная сила в стране. Есть и тюрьма, в которой содержится очень мало заключенных. Граждане, приговоренные к лишению свободы на срок более 2 лет, переводятся в Австрию.
- Собственной армии у княжества нет. Последний солдат, служивший под знаменем Лихтенштейна, умер в 1939 году в возрасте 95 лет.
- В Лихтенштейне самое большое количество олимпийских медалей на душу населения. Всего страна заработала 10 медалей (все в зимних видах спорта) — по 1 на каждые 3,8 тыс. человек.
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Россиянка Наталья Маховик живет в Лихтенштейне и публикует свои наблюдения об этой стране в телеграм-канале. По ее словам, в княжестве все магазины, учреждения, банки, рестораны, салоны, спортзалы работают с 10:00 до 17:00, перерыв на обед — с 12:00 до 14:00. Если не купил воды и апельсинов до 17:00, то ты остаешься без воды и апельсинов.
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По словам Натальи Маховик, 90 % продаваемых в супермаркете продуктов — органические. Овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, полученные с использованием химии, находятся на отдельных полках и продаются с суперскидками.
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В Лихтенштейне пешеходные переходы снабжены видеокамерами. Когда пешеход подходит к зебре, тут же загорается зеленый. Не надо ждать или нажимать на специальную кнопку.
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Вот что пишет один из пользователей Reddit, живущий в Лихтенштейне: «Здесь так много развлечений. Есть много всего для хобби: футбол, теннис, скалолазание, походы и т. д. Но ночная жизнь оставляет желать лучшего: у нас есть 1 клуб, и я, как и все, кого я знаю, не люблю туда ходить. Если мы хотим пойти в клуб, мы поедем в Австрию. По крайней мере там мы действительно встречаемся с новыми людьми, а не с теми, с кем знаком 100 лет. И наконец, что не менее важно, это в 10 000 раз дешевле!»
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Лихтенштейн состоит из 11 муниципалитетов. Согласно конституции княжества, каждый из них имеет право выйти из состава страны, если его жители проголосуют за это. Это означает (по крайней мере теоретически), что одна из самых маленьких стран в мире может разделиться на 11 (!) еще меньших стран.
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Несмотря на крошечную площадь, в Лихтенштейне довольно много диалектов и 28 тыс. человек не всегда могут понять друг друга. Даже для обозначения обычных тапочек есть 4 непохожих друг на друга слова.
А вам приходилось бывать или даже жить в карликовых государствах? Поделитесь своим опытом.