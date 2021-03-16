20+ фактов про Лихтенштейн — страну, в которую не летают самолеты. И не едут даже поезда

Вот что пишет один из пользователей Reddit, живущий в Лихтенштейне: «Здесь так много развлечений. Есть много всего для хобби: футбол, теннис, скалолазание, походы и т. д. Но ночная жизнь оставляет желать лучшего: у нас есть 1 клуб, и я, как и все, кого я знаю, не люблю туда ходить. Если мы хотим пойти в клуб, мы поедем в Австрию. По крайней мере там мы действительно встречаемся с новыми людьми, а не с теми, с кем знаком 100 лет. И наконец, что не менее важно, это в 10 000 раз дешевле!»