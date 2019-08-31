20 фактов об Эйфелевой башне, которые знает не каждый парижский гид

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Эйфелева башня — самая посещаемая достопримечательность в мире. Всего со дня открытия она успела принять более 250 млн гостей. Это главный символ не только Парижа, но и того, что принято связывать с этим городом: любви и романтики. Казалось бы, у такого известного места не может остаться секретов.

Но мы в AdMe.ru заглянули в закулисье французской истории и попытались их открыть.

Эйфелеву башню хотели строить в Барселоне

Башню могли построить не в Париже. Первоначально Эйфель предложил проект властям Испании, но те полета фантазии железнодорожного инженера не оценили. В результате Барселона лишилась перспективной достопримечательности, а Франция обрела один из своих символов.

Башню должны были снести в 1909 году, спустя 20 лет после постройки. Таким было условие ее размещения на территории Парижа. Этот срок позволял Эйфелю за счет туристов получить назад вложенные деньги. Но оказалось, что башня подходит для размещения радиопередатчиков, и ее решили оставить.

Она могла переехать в Канаду. В 1980 году шли разговоры о переносе французской достопримечательности в Монреаль. Но проект остался лишь на бумаге.

Инженеров вдохновил человеческий скелет

В основу конструкции положены принципы строения скелета. Когда взялись за инженерные расчеты металлического строения, ориентировались на труды немецкого палеонтолога Германа фон Майера. Он описал строение бедренной кости и объяснил, почему она не ломается под весом человека. Принцип, подсказанный природой, оправдал себя и в архитектуре.

Сам Гюстав Эйфель называл результат новаторской инженерной мысли прозаически — «300-метровая башня». Сейчас ее часто называют еще и «Железной дамой».

Во время строительства у башни были сотни ненавистников

Карикатура на Гюстава Эйфеля. Авторы высмеивали его «желание превзойти строителей египетских пирамид».

Строительство башни сопровождалось скандалами. Был сформирован совет противников железной конструкции. Он получил название «Комитет трехсот» — на каждый метр башни по одному ненавистнику. В их числе были, например, писатель Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно. Они создали петицию с требованием запретить «нелепую и чудовищную дымовую трубу над Парижем».

Стать символом Франции башне помог знаменитый поэт Гийом Аполлинер. В годы Первой мировой он создал патриотическую каллиграмму — стихотворение, записанное в виде силуэта башни.

Аферист из Богемии продал главный символ Парижа. Дважды

Башня вдохновляла не только творческих людей. Авантюрист Виктор Люстиг прославился благодаря тому, что ухитрился ее дважды продать. Он наткнулся на заметку в газете, автор которой переживал, что башня дорога в содержании. Сохранив вырезку, мошенник встретился с парижскими бизнесменами, представился чиновником и принял взятку за право выкупить достопримечательность. Подумав, что партнер по сделке не признается, попытался провернуть аферу вторично, но полицию уже предупредили.

Если кто-то решит продать башню на металлолом сейчас, ему придется оценить 10 100 тонн металла. Именно таков вес знаменитой «Железной дамы».

40 лет башня была самым высоким зданием в мире

На протяжении четырех десятков лет в мире не было строения более высокого, чем Эйфелева башня. Первоначально она возвышалась над землей чуть более чем на 300 метров. До этого самым высоким зданием считался Ульмский собор в Германии — его высота чуть больше 160 метров.

Во время открытия башни Эйфель с делегацией поднимался к ее вершине около часа. Им пришлось преодолеть 1 710 ступеней. До верха дошли не все, часть гостей предпочла остаться на нижних уровнях.

Во время открытия башни Эйфель с делегацией поднимался к ее вершине около часа. Им пришлось преодолеть 1 710 ступеней. До верха дошли не все, часть гостей предпочла остаться на нижних уровнях. Чтобы построить сложную конструкцию, было создано несколько тысяч чертежей. Причем точнейших: например, положение креплений указывали буквально с точностью до миллиметра. Всего было использовано более 18 000 деталей и 2,5 млн заклепок.

У башни есть свой цвет — так называемый «коричневый-эйфелевый», он официально запатентован. Красят ее 3 оттенками. Покрытие полностью обновляют раз в 7 лет, и каждый раз уходит около 60 тонн краски.

Башня — памятник ее основателям

Над первым уровнем башни можно увидеть 72 фамилии. Так решили сохранить память об ученых, чьи работы так или иначе помогли создать главную французскую достопримечательность.

В 1929 году вклад Гюстава Эйфеля в историю Парижа решили увековечить. Бюст инженера туристы и сейчас могут увидеть около одной из опор знаменитой башни.

Благодаря ее высоте было сделано несколько открытий

Гюстав Эйфель использовал башню после открытия как огромное научное пособие. Интересовался он, в частности, вопросами аэродинамики, а высота конструкции давала простор для экспериментов. В результате вклад инженера в авиастроительство оценивается весьма высоко.

Воспользовался башней для своих опытов и другой ученый — Теодор Вульф. Исследования, проведенные им еще в начале ХХ века, позже позволили открыть космические лучи. Вульфу помогла высота башни: он измерил уровень радиации у ее основания и на вершине. Прежде считалось, что чем дальше от поверхности Земли, тем ионизация меньше. Вопреки ожиданиям, разница оказалась не так велика. Это позволило сделать вывод о влиянии на показания приборов некой силы из космоса.

За вечернее фото башни можно сесть в тюрьму. Надолго

Фотографировать башню можно совершенно беспрепятственно, что все туристы и делают. Но стоит помнить, что освещение башни было признано отдельным предметом искусства. Авторские права на распространение его изображений защищены. В некоторых странах, в частности во Франции, публикация ночных фотографий Парижа не приветствуется. Законодательство государства предусматривает суровое наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность — до 5 лет заключения и до € 0,5 млн штрафа. Правда, пока французские суды еще ни разу не сталкивались с делами в отношении туристов, постящих в соцсетях селфи на фоне ночного Парижа.

«Железная дама» не всегда оправдывает возложенные на нее надежды. То и дело она попадает в рейтинги самых разочаровывающих достопримечательностей мира.

Башня состоит в официальном браке

В 2007 году гражданка США по имени Эрика заключила с башней брак. Законность союза признали не все, но фамилию в честь объекта своей страсти девушка все же взяла — стала Эрикой Эйфель. Перед свадьбой невеста присматривалась к башне 3 года. До этого у эксцентричной американки был продолжительный роман с Берлинской стеной.

А вы попали под очарование Эйфелевой башни или оказались в числе тех, чьи ожидания не оправдались?