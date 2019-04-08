19 фактов о жизни в Швейцарии, о которых вы точно не узнаете из путеводителей

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Мы знаем о Швейцарии не так уж и мало: страна не входит ни в один военный альянс, здесь производят любимый миллионами шоколадный батончик Toblerone, а экономика — самая стабильная в мире. Достоинств действительно много. Но в каждом государстве есть плюсы и минусы. И кто бы мог подумать, что в такой прогрессивной стране они также присутствуют. Например, традиционным рождественским блюдом здесь долго оставалось запеченное мясо домашнего животного — кота или собаки.

Редакция AdMe.ru решила поделиться удивительными фактами о Швейцарии, которые поразят даже опытных туристов.

Для ловли рыбы нужна лицензия. За 9 уроков специалисты научат снимать рыбу с крючка таким образом, чтобы та не страдала и не мучилась

В каждой дамской комнате в общественном месте есть писсуар. Для женщин, естественно

В Швейцарии действителен закон, защищающий эскулапов от врачебных ошибок

В случае если доктор поставит неправильный диагноз, ему не будут предъявлены обвинения в профессиональной непригодности. В своем треде о Швейцарии автор ch_stany пишет: «Друг обратился с болями в животе в одну из местных клиник. Там ему сделали клизму, а после отпустили домой. Через 2 дня он попал в больницу с аппендицитом и перитонитом, и ему провели сложную операцию».

Чтобы получить паспорт гражданина Швейцарии, нужно иметь хорошие отношения с соседями

Получить паспорт гражданина Швейцарии можно лишь после 10 лет проживания и работы в стране. При этом последние 3 года нужно прожить в одном городе, а экзамен принимает местная администрация. На экзамене спрашивают абсолютно все: от географии до личных отношений с соседями. Про добропорядочность будущего гражданина местная администрация спросит лично у каждого из соседей. И если отношения с ними не сложились, паспорт можно будет получить только через год — после очередной пересдачи. При получении швейцарского паспорта в графе «место рождения» укажут тот город, в котором проживает новоиспеченный гражданин.

Швейцарские мужчины являются военнообязанными до 55 лет

Ежегодно все мужчины страны до 55 лет посещают 3-недельные сборы. В это время новобранцы выпивают и развлекаются, а поэтому оно воспринимается жителями как отпуск. Кстати, сборы оплачиваются работодателем.

Рождественскую елку на вокзале Цюриха украшают кристаллы Swarovski

На центральном железнодорожном вокзале вот уже 20 лет в канун Рождества ставят елку, украшенную 6 000 кристаллов Swarovski. Стоимость праздничных украшений — около € 500 000.

Автоматы с молоком. Да-да, здесь вместо газировки на улице продают домашнее молоко

В деревнях есть вот такие магазинчики с домашними продуктами. Без продавцов. А вместо кассы — коробка

Здесь идеально спланированный график движения поездов

Расписание движения железнодорожного транспорта спланировано так, что из любой части страны, в том числе из деревни у подножья горы, можно добраться до пункта назначения с максимально короткими стыковками. Такт движения поездов — 15 минут, то есть 4 раза в час почти круглосуточно. Автомобили здесь не пользуются популярностью. А на поездах ездят все слои населения. Встретить в вагоне топ-менеджера крупной компании — обычное дело.

Мужчины ходят в туалет «по-маленькому» исключительно сидя. Делают они это с гигиенической целью, чтобы меньше проводить времени за уборкой

Швейцария — вторая страна в Европе, где разрешена эвтаназия

Как бы печально это ни звучало, но в Швейцарии особой популярностью пользуется суицидальный туризм. Именно в этой стране условия для добровольного ухода из жизни считаются самыми либеральными. А поэтому сюда приезжают смертельно больные люди со всего мира, чтобы на законных основаниях закончить свою жизнь. Процедура эвтаназии должна быть утверждена врачами, а ее стоимость начинается с € 4 000.

Самый популярный автомобиль у горных фермеров — «Нива»

«Ниву» модернизируют под свои нужды: некоторые приделывают к авто передний ковш для уборки снега, другие делают из автомобиля кабриолет.

Декретный отпуск длится 3 месяца, в том числе декрет положен и отцу — 20 дней

Мультяшные плакаты за окном в честь рождения ребенка

Когда в семье происходит пополнение, родители выставляют за окно плакаты с именем и датой рождения ребенка, чтобы все знали: в этом доме новый человек и там счастливы.

Самый популярный и престижный подарок любому человеку независимо от возраста — место на кладбище

В Швейцарии срок правления президента — 1 год. За последние 10 лет здесь сменилось 10 глав, среди которых 5 женщин и 5 мужчин

Большую часть индийский фильмов снимают именно в Швейцарии. Болливуд открыл для себя альпийские пейзажи еще в 1960-х

В швейцарском городе Аппенцелль официально разрешено есть своих домашних животных, в том числе котов, собак и морских свинок

В самой цивилизованной части Европы на стол подают домашних животных. И это не туристическая приманка, а многолетняя традиция. Рецепты приготовления питомцев передают из поколения в поколение. Стоит отметить, что из жира домашних животных в Швейцарии делают популярную мазь от ревматизма. Законы этой страны достаточно либеральны, но конкретны. Являешься владельцем домашнего животного? Можешь делать с ним все, что угодно, даже съесть его. Но продавать мясо или кормить им соседей категорически запрещено.

Родители обязаны пристегивать детей на поводок во время прогулки

«Возьмите детей на поводок».

Но этот закон действует лишь в горной местности, если родители со своими чадами отправляются пешком в горы. Поговаривают, что такая мера безопасности спасла не одну детскую жизнь.

Как вы считаете, законы Швейцарии требуют корректировки или они полностью соответствуют современным реалиям?