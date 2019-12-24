20+ фактов о самолетах, которые позволят пересмотреть свое отношение к полетам

В одночасье упасть с высоты более 10 тыс. м невозможно. Под крыльями самолета возникает очень сильное давление, поэтому самолет можно поставить на хвост, повернуть вокруг своей оси, направить вниз, а если отпустить штурвал, то судно просто будет покачиваться в воздухе.

Для преодоления тревоги специалисты советуют посетить тренажеры-симуляторы кабины лайнера. В такой кабине можно смоделировать практически все ситуации, которые могут происходить в полете. Можно научиться правильно держать штурвал, установить курс и высоту полета, проверить себя по списку контрольной проверки пилотов перед взлетом и посадкой, увидеть работу бортового компьютера, самостоятельно настроить приборы и датчики, выпустить закрылки и шасси. Симулятор полетов отличается от настоящей кабины пилотов тем, что в нем нет важной системы, с помощью которой пилоты понимают, что происходит форс-мажорная ситуация. Ну и, конечно, учебная кабина не загерметизирована.

А что произойдет, если откажет какая-нибудь важная система в самолете? Все важные детали и соединения самолета, которые отвечают за безопасность полета, продублированы, а некоторые повторяются трижды. Так что при отказе одного из соединений в работу вступает дублирующая система.