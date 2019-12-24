20+ фактов о самолетах, которые позволят пересмотреть свое отношение к полетам
Не все в этом признаются, но летать самолетом боятся очень многие. По разным статистическим данным, 85 % пассажиров в самолете испытывают тревогу разной степени выраженности, а 10 % можно назвать аэрофобами. Одной из причин данной фобии психологи называют привычку все контролировать и не доверять окружающему миру. В условиях полета мы вынуждены это делать, и психика начинает бунтовать.
Мы в AdMe.ru решили еще раз обратить внимание на интересные факты о полетах, которые, возможно, позволят посмотреть на аэротранспорт с другой стороны и преодолеть страх, если он возникает.
Что говорит статистика
-
Интересно, что в наибольшей безопасности мы ощущаем себя, когда едем в поезде. Но железнодорожные аварии происходят гораздо чаще, чем авиационные. Однако они практически не получают общественного резонанса и становятся предметом обсуждения только в той стране или городе, где произошли. При этом практически все катастрофы с участием гражданской авиации вызывают резонанс во всем мире.
-
Считается, что самолет является самым безопасным транспортом, но на самом деле это не так. Наиболее безопасно передвигаться на эскалаторе, а самолет — 2-й по безопасности вид транспорта. Вы уже представили, как преодолеваете на эскалаторе расстояние в 1 тыс. км?
-
Человека, который страдает аэрофобией, не успокаивают сведения, что риск катастрофы составляет 1 на 11 млн вылетов, а вероятность катастрофы равна 0,00001 %. А вот если подсчитать, что вероятность благополучного приземления составляет 99,9999815 %, то это уже совсем другое дело, правда? Что касается автомобилей, то шанс погибнуть в автокатастрофе составляет 1 к 5 тыс.
-
Считается, что если пассажир будет садиться каждый день на случайный рейс, то ему понадобится 21 тыс. лет, чтобы попасть в авиакатастрофу.
-
Мнение, что в случае катастрофы шансы выжить минимальны, неверно. В результате подробного изучения серьезных аварий в течение последних 40 лет выяснилось, что во всех этих катастрофах примерно 67 % людей, находившихся на борту, остались живы.
-
Большинство людей инстинктивно считают более безопасной аварийную посадку на воду, и это мнение подтверждается статистикой. Вероятность выживания увеличивается на 50 %, когда самолет совершает аварийное приводнение, даже если он и не рассчитан на подобные меры.
Почему мы боимся турбулентности
-
В зоне турбулентности большинство пассажиров начинают паниковать. Это связано с тем, что люди боятся, что из-за тряски могут повредиться важные системы лайнера. Специалисты заверяют: это маловероятно, потому что нагрузка на самолет при полете через самую сильную турбулентность сопоставима с нагрузкой на автомобиль, который едет по не очень ровной дороге.
-
За 120 лет авиаполетов в мире не было ни одного случая аварии, причиной которой стала турбулентность.
-
А вот получить травму при сильной турбулентности возможно, если не соблюдать указания экипажа оставаться на местах и пристегнуться. Если турбулентность уж очень тревожит, выбирайте места, где она практически не ощущается — ближе к кабине пилотов.
-
Обычно пилоты знают зоны, в которых может возникнуть турбулентность, и готовы к ней. Однако она может возникнуть не только в облаках, но и в чистом небе с отличной видимостью. Основная ее опасность заключается как раз в ее непредсказуемости: у экипажа практически не остается времени предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.
Что говорят инженеры
-
В одночасье упасть с высоты более 10 тыс. м невозможно. Под крыльями самолета возникает очень сильное давление, поэтому самолет можно поставить на хвост, повернуть вокруг своей оси, направить вниз, а если отпустить штурвал, то судно просто будет покачиваться в воздухе.
-
Для преодоления тревоги специалисты советуют посетить тренажеры-симуляторы кабины лайнера. В такой кабине можно смоделировать практически все ситуации, которые могут происходить в полете. Можно научиться правильно держать штурвал, установить курс и высоту полета, проверить себя по списку контрольной проверки пилотов перед взлетом и посадкой, увидеть работу бортового компьютера, самостоятельно настроить приборы и датчики, выпустить закрылки и шасси. Симулятор полетов отличается от настоящей кабины пилотов тем, что в нем нет важной системы, с помощью которой пилоты понимают, что происходит форс-мажорная ситуация. Ну и, конечно, учебная кабина не загерметизирована.
-
А что произойдет, если откажет какая-нибудь важная система в самолете? Все важные детали и соединения самолета, которые отвечают за безопасность полета, продублированы, а некоторые повторяются трижды. Так что при отказе одного из соединений в работу вступает дублирующая система.
-
Вдруг откажет двигатель? Если это случится, то самолет не упадет, а будет планировать. Пилоты умеют сажать самолет даже с неработающими двигателями. Без помощи двигателей самолет может пролететь 150 км, а маршрут любого самолета построен так, чтобы до ближайшей ВПП было не более 80 км.
А что с кислородом и спасательными жилетами?
-
Воздух в салон самолета поступает из двигателя через маленькое отверстие в задней части фюзеляжа. Это сжатый воздух, до 50 % его выдувается наружу, а остальным дышат пассажиры.
-
То, что кислорода в маске хватает на 12 минут, не должно тревожить, потому что и это время четко рассчитано. Проблемы с разгерметизацией салона происходят крайне редко и решаются за несколько минут.
-
Надувные жилеты действительно могут спасти жизнь, хотя бытует мнение, что они бесполезны. За всю историю их существования они помогли выжить более 1 тыс. пассажиров, в основном при аварийных посадках на воду. Жилеты нередко воруют в качестве сувениров, поэтому сотрудники авиакомпаний постоянно проверяют их наличие и пополняют недостачу.
Рекорды и безопасность
-
В небе, как и на шоссе, может возникнуть «пробка». В аэропортах с высокой загруженностью самолеты могут стоять перед взлетной полосой или летать «в очереди». Но это не является опасной ситуацией, потому что существует такое понятие, как эшелонирование: лайнеры относительно друг друга должны располагаться на определенном расстоянии. Расстояние по высоте между самолетами должно быть не меньше 300 м. Если же лайнеры летят на одинаковой высоте, то расстояние до ближайшего борта сзади и спереди должно быть не менее 10–15 км.
-
Летом 2019 года был установлен новый рекорд одновременного нахождения самолетов в воздушном пространстве. За сутки в небе побывало 202 157 лайнеров, а одновременно в воздухе находилось 19 тыс. самолетов, хотя обычно это число не превышает 11 тыс.
-
Время полета не имеет никакого значения для безопасности. Самый короткий полет длится 53 секунды — лайнер курсирует между двумя шотландскими островами. Самый продолжительный полет — полет из Нью-Йорка в Сидней — продлился 19 часов 14 минут.
Несмотря ни на что, многие люди очень любят летать. А как вы относитесь к перелетам? Немного волнуетесь или откровенно боитесь? А может быть, у вас есть собственные методы борьбы с аэрофобией?
Фото на превью Depositphotos