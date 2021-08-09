20 фактов о Нидерландах, от которых у туристов глаза из орбит, а у местных все на месте

Страна тюльпанов и мельниц занимает одно из первых мест в мире по использованию передовых технологий, некоторые даже называют Нидерланды европейской Японией. Кроме того, это социальное государство, поэтому большинство новшеств служит для удобства населения. Иногда то, что кажется привычным местным жителям, может поразить путешественников сильнее, чем популярные достопримечательности.

Мы в AdMe.ru нашли 20 вещей, которые можно встретить в Нидерландах. При виде некоторых из них так и хочется сказать: «Чего только не придумают!»

Персональный сканер в супермаркетах

Совершая покупки в голландских супермаркетах, вы можете использовать персональный сканер, чтобы сэкономить время на кассе. Небольшой девайс находится при входе в торговый зал, его можно положить в специальные отверстия в тележке. Как только берете с полки товар, вы подносите сканер к штрихкоду. Закончив делать покупки, вы оплачиваете их, приложив банковскую карту к сканеру. «Существует еще один способ. Вы загружаете специальное приложение в свой телефон и сканируете продукты своей камерой», — рассказывает пользователь Reddit.

Мусорные урны для велосипедистов

Популярность велосипедов как передового вида транспорта в Нидерландах порождает интересные идеи, которые способствуют удобству граждан. Вдоль велосипедных дорожек в этой стране есть урны, в которые можно выбрасывать мусор, не снижая скорости.

Первый в мире магазин с товарами без пластика

В голландском супермаркете открылся первый в мире отдел без пластика, где продают товары в биоразлагаемых упаковках. «В супермаркете в Амстердаме есть ряд стеллажей, на которых более чем 700 наименований продуктов. И все без пластика», — делятся пользователи социальной сети. Именно пластик является одной из основных экологических проблем: так как это нефтепродукт, он способствует глобальному потеплению.

В заповедниках можно легко встретить волов

Мы гуляли с мамой и увидели их. Они позировали нам, и мы смогли подойти к ним очень близко! © RachidHinton / Reddit

Главное, не подходите к ним слишком близко. Не гладьте их. И никогда не кормите. © Jacks_Chicken_Tartar / Reddit

Автомойка для поездов

Несколько лет назад в Нидерландах была разработана автомойка, через которую поезда могут проезжать со скоростью 20 км/ч. Такой вид мойки экологичен и экономичен. В качестве моющего средства используется обычное мыло. Кроме того, процесс регулируется компьютерной системой, которая проверяет, действительно ли поезд нужно мыть согласно плану.

Картошка фри с майонезом

У нас в Нидерландах есть и майонез, и фритсаус — соус для жареного картофеля. В то время как майонез содержит до 80 % жира, фритсаус только 25 %. Это дешевле и полезнее. © LaoBa / Reddit

Высокие кровати

В голландских квартирах часто можно встретить высокие кровати. Дело в том, что там не принято долго находиться в больнице после рождения ребенка, выписывают через пару часов. Но потом молодую мать навещает медсестра — эта услуга входит в страховку. Есть требование: кровать должна быть определенной высоты для удобства медосмотра, если высоты недостаточно, приходится покупать специальные подставки под ножки кровати.

Крошечные автомобили

Изначально такие машины были придуманы для инвалидов, но голландцы быстро оценили удобство этого транспорта на узких улицах Амстердама. К тому же мотоколяски потребляют не так много топлива и есть модели, которые могут работать от электричества. Для управления ими не нужны права обычного образца, и на них можно ездить по велосипедным дорожкам.

Голландская лакрица

Ограждения от бездомных

Пример так называемой враждебной архитектуры. Чтобы общественное пространство не подвергалось вандализму, а молодежь и бездомные не ложились спать под окнами, было придумано использовать кирпичи с острыми углами. Однако местные жители не одобряют такой вид борьбы с бездомностью и призывают к новому решению этой проблемы.

Шкаф — хозяйственный блок

Во многих голландских квартирах есть шкафы с системами коммуникаций: там спрятаны вытяжки, трубы, счетчики, а также могут храниться инструменты или модем.

Автоматы для продажи сыра и яиц

Голландцы говорят, что такие автоматы не редкость, местные фермеры устанавливают их, чтобы торговать без посредников. «Это намного дешевле, чем то, что вы найдете в супермаркете, и фермер при этом заработает больше денег. Плюс всегда свежие продукты», — делятся пользователи сетей.

Непрерывный тротуар

Тротуары в Нидерландах продолжаются без спуска через перекресток. Зачастую автомобили не снижают скорость на ярко выраженных зебрах и даже при знаках «Стоп», а дизайн непрерывного тротуара заставляет водителей ехать медленно.

Большие окна и крюки

Над большими окнами в Амстердаме есть крюки. Они нужны для того, чтобы можно было воспользоваться лебедкой и на канате поднимать и опускать крупную мебель в квартиры и из квартир. Такой непростой способ был придуман потому, что лестницы в домах обычно очень узкие. Это средневековая техника, которая работает и по сей день как в старых, так и в новых постройках. Местные жители рассказывают, что, если крюк не застрахован, им пользоваться нежелательно. Поэтому в большинстве случаев мебель поднимает специально арендованная машина с подъемником.

Автоматические столбики на дорогах

Такие автоматически выдвигающиеся дорожные столбики, или болларды, голландцы используют для контроля движения транспорта в центре города или в промышленных зонах: например, они опускаются под землю, когда по дороге необходимо проехать городскому автобусу. В остальных случаях они препятствуют движению автомобилистов, оставляя дорогу доступной для пешеходов и велосипедистов.

Дома на сваях

Неустойчивая болотистая почва вынуждает местных строителей возводить дома на сваях. Иногда такие сваи, деревянные или бетонные, уходят под землю более чем на 12 метров. Некоторые из старых домов кренятся, поскольку сваи, на которых они построены, гниют и оседают.

Отсутствие ограждений у каналов

«Большинство голландцев умеют плавать, — объясняет пользователь Quora, — а каналы не слишком глубокие. К тому же территория вдоль каналов обычно не тротуарная зона: там мало места и часто паркуются машины». Вдобавок так сложилось исторически, ведь каналы были погрузочной площадкой для доставки грузов на баржах, и сегодня есть попытки возродить такую практику.

Дорожные столбы амстердаммертье

Голландское название дорожных столбов амстердаммертье переводится как «малыш из Амстердама». Такие столбики используются для отделения тротуара от проезжей части. Сегодня амстердаммертье являются одним из символов города. Туристам продают даже шоколадные конфеты в форме дорожных столбов в качестве сувениров.

Солнечная дорога и батареи

Несмотря на то что в Нидерландах часто пасмурная погода, солнечные батареи установлены практически на каждой крыше дома. Также здесь впервые в мире была создана велосипедная дорожка из солнечных батарей. Она называется Солароуд, или «Солнечная дорога», и может обеспечить электроэнергией освещение дорог, транспортные средства и электромобили.

Очередь на кассе? Не платите за покупки

«Сеть супермаркетов в Нидерландах придерживается политики, согласно которой если в очереди в кассу супермаркета находится 4 человека и не все кассы магазина открыты, то вы получаете бесплатно продукты из своей корзины», — делятся пользователи сети Reddit.

Бонус: Нидерланды не родина тюльпанов

Несмотря на то что более 70 % цветочных луковиц в мире имеют нидерландское происхождение, первоначально тюльпаны были завезены из Османской империи в XVI веке. Ежегодно с середины апреля до первой недели мая начинается их цветение и превращает голландские фермы в красочное лоскутное одеяло.