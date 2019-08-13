20 непостижимых фактов, после прочтения которых мир уже не будет прежним

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Мир полон самой разной информации, и, когда находишь особенно любопытные факты, хочется немедленно ими поделиться. Если вы обожаете узнавать новое, пробовать что-то на себе или не знаете, как потратить несколько минут свободного времени, эта подборка случайных фактов — определенно то, что вам нужно.

Редакция AdMe.ru делится с вами порцией знаний, которыми можно блеснуть при любом удобном случае.

1. Соль делает вкус ананаса еще более сладким

Дело не в том, что сам ананас меняет вкус, а в том, как работают наши рецепторы. Поваренная соль может уменьшить горький привкус еды, в том числе и у этого сочного фрукта. А когда в мозг не поступает «горький» сигнал, значит, он не может перебить для нас сладкий вкус ананаса. Вот такой «аппетитный» лайфхак.

2. Люди не чихают во сне

Рефлекс чихания отключается на то время, пока мы спим. Если же какой-то внешний раздражитель типа пыли, перьев или шерсти побуждает нас чихнуть, перед этим мы обязательно проснемся.

3. Фруктовое мороженое было случайно изобретено 11-летним ребенком

Мальчик Фрэнк Эпперсон (Frank Epperson) из Сан-Франциско смешал немного сладкого порошка для приготовления содовой с водой и случайно оставил стакан на ночь на крыльце своего дома. При низкой ночной температуре смесь замерзла. Первоначально юный экспериментатор назвал свое изобретение Epsicle в честь своей фамилии, но много лет спустя изменил его на Popsicle по предложению своих детей.

4. Мычание коров имеет региональный акцент

Люди легко различают акцент в речи себе подобных, однако, кажется, то же самое можно сказать о коровах и птицах. Фермеры из Сомерсета заметили, что мычание их коров немного различается в зависимости от того, к какому стаду они относятся.

5. Борьба на пальцах ног — соревновательный вид спорта

Этот вид спорта не вошел в состав олимпийских, так как комитет не смог решить, к зимнему или летнему спорту относится борьба на пальцах ног. Однако это не помешало спортсменам и поклонникам устраивать ежегодный чемпионат в Лондоне.

6. Вероятность выиграть в лотерею ниже, чем погибнуть от падения метеорита

Ваш шанс выиграть в лотерею составляет 1 к 195 млн, а вероятность смерти от падения на вас метеорита, астероида или кометы — 1 к 1 600 тыс., а также 1 к 75 тыс. в случае столкновения с ними Земли.

7. Лед в ресторанах быстрого питания может быть грязнее, чем вода в туалете

Лед в 6 из 10 ресторанов быстрого питания содержал больше бактерий, чем вода в туалете тех же ресторанов. Вероятно, это связано с тем, что туалеты чистят более регулярно, чем ледогенераторы.

8. В шахматной игре больше возможных вариантов ходов, чем атомов в известной Вселенной

Возможные итерации игры в шахматы называются числом Шеннона и оцениваются между 10 ^ 111 и 10 ^ 123. Для сравнения, 10 ^ 81 — это количество атомов, которые составляют нашу Вселенную.

9. Небольшой процент помех, наблюдаемых в телевизоре, — это остатки излучения Большого взрыва

Помехи, которые вы видите на экране, когда переключаетесь на нерабочий канал, — это эхо Большого взрыва. То же самое верно для FM-радиостанций, когда, переключаясь между ними, вы слышите характерное шипение, называемое «белым шумом». Часть этих помех — оставшееся излучение Большого взрыва, произошедшего около 13,7 млрд лет назад.

10. На Марсе голубые закаты

«Цвет обусловлен тем, что на Марсе очень мелкая характерного размера пыль, поэтому синий свет проникает в атмосферу несколько эффективнее», — сказал Марк Леммон (Mark Lemmon), член научной группы миссии марсохода Curiosity Mars НАСА. Атмосфера на Марсе во много раз разряженнее, чем на Земле, и, когда Солнце находится у горизонта, свет преодолевает гораздо более толстый атмосферный слой.

11. Кукурузные початки некогда были популярной «туалетной бумагой» у американцев

До появления туалетной бумаги кукурузные початки в Америке были предметом деликатной гигиены, так как они были легкодоступны, отличались мягкостью и гибкостью. Конечно, использовали их только после удаления зерен.

12. Люди делят 60 % своей ДНК с бананами

Хотя наша ДНК на 96 % идентична ДНК шимпанзе, невозможно отрицать и тот факт, что она примерно на 60 % схожа с ДНК плодовой мушки, курицы и банана.

13. Эрно Рубику, создателю кубика Рубика, потребовалось более месяца, чтобы собрать собственное изобретение

Профессор архитектуры пытался придумать учебное пособие и добился успеха, создав знаменитый кубик. На июнь 2018 года мировой рекорд его сборки составляет 4,22 секунды, но самому создателю понадобилось более месяца, чтобы разобраться с ним. Так что не расстраивайтесь, если эта головоломка вам никак не дается.

14. Самое длительное время между рождением 2 близнецов составило 87 дней

Близнецы Кэти и Эми Джонс-Эллиот родились с разницей почти в 3 месяца. В 2012 году у их матери Марии на 5-м месяце беременности начались преждевременные роды и на свет появилась Эми, но Кэти решила остаться в утробе еще на долгие недели.

15. Самый большой в мире водопад находится под водой

В Датском проливе холодное течение Северного моря плотнее, чем теплое течение Ирмингерского моря, в результате чего вода падает вниз почти на 3 км со скоростью 3,5 млн куб. м в секунду.

16. В Кентукки обитали синекожие люди

Похоже, что обладатели синей кожи — это не только аватары и персонажи из фильмов о супергероях. Считается, что «Синие Фугаты» приобрели характерную кожу и прозвище благодаря комбинации кровосмешения и редкого генетического заболевания, известного как метгемоглобинемия.

17. Книга рекордов Гиннесса включает собственный рекорд как книга, которую чаще всего крадут из библиотек

В то время как творения Харуки Мураками лидируют среди книг, похищаемых из магазинов, Книга рекордов Гиннесса является самой привлекательной для воров из книжных библиотек.

18. В космосе невозможно рыгнуть

Воздух легче, чем твердые вещества и жидкости, поэтому он поднимается в желудке, вызывая отрыжку на Земле. Отсутствие гравитации в космосе означает, что воздух в желудках астронавтов не отделяется от употребленной пищи, поэтому отрыжка, по сути дела, может спровоцировать рвоту.

19. Одна переработанная банка может сэкономить достаточно энергии для питания телевизора в течение 3 часов

20. Большинство помад содержит рыбью чешую

В состав некоторых помад входит «экстракт жемчуга» — серебристое вещество, обнаруженное в чешуе рыбы. Получают его в основном из сельди и используют для изготовления многих помад, лаков для ногтей и других косметических продуктов. Однако большинство косметики сейчас содержит синтетическую версию экстракта.

Какие еще потрясающие факты вы бы включили в этот список?