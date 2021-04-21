20+ будоражащих доказательств того, что жизнь в Австралии не для слабонервных. Но есть в ней и хорошие моменты
Австралию мы представляем примерно так: пауки здесь размером с кулак, на каждом эвкалипте сидит по коале, а при ходьбе все время нужно смотреть под ноги, чтобы не наступить на змею. Но эта страна, занимающая целый континент, на самом деле гораздо богаче и непредсказуемее, чем мы думаем.
Мы в AdMe.ru решили выглянуть за рамки стереотипов представления об Австралии и ни капельки не пожалели. Прочитайте, и вы сами все поймете.
Животные
-
Австралийские сороки в период гнездования (в сентябре-октябре) часто нападают на велосипедистов. В сети есть специальная карта, где народ отмечает такие случаи. Велосипедисты приделывают стяжки на шлемы и лепят глазки. Говорят, помогает. У этих сорок хорошая память: они запоминают своих жертв и из года в год преследуют одних и тех же людей. А еще эти сороки красиво поют. © aussie.pikabu / Pikabu
- В центре Сиднея можно встретить кроликов и другую живность. Эти гуси, например, быстро окружают отдыхающих в парке. Людей не боятся, отбирают еду и кусают за пальцы. © Kasimir76 / Pikabu
- У моего соседа была собака, которая постоянно гавкала. Однажды просыпаюсь и слышу: пес лает, но как-то хрипло, как будто простудился. Потом вспоминаю, что сосед съехал пару недель назад. Выхожу и вижу: на соседнем дереве попугаи лают. © Steelsopr / Pikabu
-
Птиц тут много, и они громко орут. Утром — кукабары и сороки, а на закате — какаду. Так они отпугивают змей от своих гнезд. © aussie.pikabu / Pikabu
«Большинство крокодилов на крокодиловой ферме в Квинсленде — преступники. Кто-то собаку съел, а кого-то увидели слишком близко к человеческому жилью. Здесь они отбывают свой пожизненный срок».
-
Подруга из Сиднея прислала мне это фото. Она рассказывает, что ее дочка прибежала из спальни с криком: «Мама, у нас там стая пауков!» Подруга ответила: «Все не так уж и плохо, их примерно 50 или 60. Это детеныши. Какие они милые!» А для тех, кто не поверил и подумал, что это фотошоп, вот видео. © PrinPeta / Twitter
-
Пауков я раз в день выгребаю из ванной или углов. Не ядовитых, просто мелких, но их тут много. А машину летом от паутины чищу чаще, чем раньше от снега на родине. А вот змей в Сиднее нет, хотя во многих парках висят таблички об их наличии и номера телефонов, куда нужно звонить в случае обнаружения. © Steelsopr / Pikabu
-
В городе людей, живущих в квартирах, из живности могут побеспокоить разве что тараканы. К нам на 8-й этаж добирались только они. Но они больше, чем наши, раза в 2. И... они летают! © hawlet / Pikabu
Растения
- «Так выглядит алоэ, которое мы привыкли видеть в цветочном горшке. А листья некоторых растений здесь настолько плотные, что на ощупь напоминают пластик, и настолько тяжелые, что при падении могут ранить».
-
А эвкалипты сбрасывают кору. © Моя Австралия / Facebook
-
Это редкое австралийское растение — подземная орхидея, или ризантелла Гарднера. Солнечные лучи ей недоступны, поэтому она растет только рядом с кустарником под названием мелалеука крючковатая и паразитирует на нем, поглощая его питательные вещества.
Жилье
-
Для тех, кто решил купить жилье, в объявлении о продаже недвижимости обозначены часы «инспекции»: время, когда любой желающий без предварительной записи может прийти и посмотреть дом. Обычно 1/3 пришедших — это соседи или просто зеваки. То, что вы увидите, может оказаться сюрпризом. К примеру, единственный подход к дому — это узкая 50-метровая лестница. Или дом на столбах. Или в доме есть свой фуникулер. Иногда при продаже дома проводят открытый аукцион. Выглядит как в кино: люди собираются на участке перед домом и предлагают свою цену. © aussie.pikabu / Pikabu
-
Аренда жилья регулируется государством. Просто так повысить цену на аренду нельзя: нужно обосновать, почему вы хотите это сделать, и уведомить съемщика за 60 дней. Если собственник хочет посетить дом, он должен сообщить об этом арендатору не позже чем за 7 дней до визита. Инспектировать жилье собственник может не больше 4 раз в год. © aussie.pikabu / Pikabu
-
Стены в домах всегда покрашены, никто не клеит обои. Если случайно сбиваешь краску со стены, то отколупываешь кусочек, идешь в местный хозяйственный магазин, и там компьютер бесплатно подберет и намешает нужный цвет. Оплачиваешь только банку белой краски, куда добавляют краситель. © aussie.pikabu / Pikabu
-
Австралию называют страной вечного солнца, но зимой тут так холодно, что в голове не укладывается: как так, живешь здесь и мерзнешь? В домах нет центрального отопления, поэтому у себя дома вполне нормально ходить в шерстяных носках, теплой обуви и даже в шапке. © au4you / Pikabu
Школа
- Здесь считается, что в школу дети идут, чтобы получить знания, и если кто-то им мешает, то его исключают. Нет, ребенка не бросят, ему назначат психолога. Если нужна помощь, он ее получит, но уже индивидуально. Пример из русской частной школы в Австралии. Пришел новый ученик. Через 3 недели его отчислили: мешал детям, вел себя агрессивно. Всё, прощайте. И плевать на ваши деньги, господа. А мой сын выругался. И кто у нас 3 дня мусор на территории школы собирал на всех переменах? И поделом. © Titimoor / Pikabu
- Публиковать где-либо фото несовершеннолетних без письменного согласия родителей запрещено. Как результат, фото класса можно получить с несколькими замазанными лицами, так как родители этих детей не дали разрешения. © aussie.pikabu / Pikabu
Транспорт
-
В местных трамваях можно увидеть держатели досок для серфинга, предназначенные для тех, кто добирается до пляжа на общественном транспорте.
-
В Сиднее остановки автобусов и трамваев не объявляются, водитель останавливается по требованию. Не знаете, где остановка, — проезжаете мимо. Часто водители автобусов тоже не знают, где какие остановки, только общий маршрут. Особенно весело ездить в новые места после 6 часов вечера, когда стемнело и за окном вообще ничего не видно. GPS не поможет, спутников в Южном полушарии не так много. © Steelsopr / Pikabu
- «Климат в Австралии способствует езде на велосипеде. Сеть велодорог довольно развита, и на моей нынешней работе тоже все обустроено для велосипедистов: есть велогараж, душевые и раздевалки. Для тех, кто хочет ехать на велосипеде до метро, есть велогаражи и велопарковки у станции (доступ по билету метро)».
Еда
- В бургеры здесь всегда кладут вареную свеклу. Это очень вкусно! Из фастфуда также пользуется популярностью фиш-энд-чипс — картошка фри с рыбой во фритюре. И конечно, какая Австралия без барбекю! Жаровни есть у всех. В основном готовят баранину, говядину, свинину. Мясо кенгуру едят редко, оно скорее для туристов. © aussie.pikabu / Pikabu
Спасатели
-
Почти на каждом пляже есть Клубы спасения на воде, всего их больше 300. Их участники — добровольцы. Ежегодно они приходят на выручку в среднем 11 тыс. человек. Чтобы стать спасателем, нужно сдать экзамены по оказанию врачебной помощи и использованию радиосвязи, а также физнорматив. Он включает выполнение двух заданий: 1) пробежать 200 м по песку, затем проплыть 200 м, снова пробежать 200 м по песку — все вместе за 8 минут; 2) проплыть 400 м за 9 минут. В Австралии есть и свои карнавалы — так здесь называют соревнования спасателей. © aussie.pikabu / Pikabu
А вы хотели бы побывать в Австралии?