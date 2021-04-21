20+ будоражащих доказательств того, что жизнь в Австралии не для слабонервных. Но есть в ней и хорошие моменты

Подруга из Сиднея прислала мне это фото. Она рассказывает, что ее дочка прибежала из спальни с криком: «Мама, у нас там стая пауков!» Подруга ответила: «Все не так уж и плохо, их примерно 50 или 60. Это детеныши. Какие они милые!» А для тех, кто не поверил и подумал, что это фотошоп, вот видео. © PrinPeta / Twitter

Пауков я раз в день выгребаю из ванной или углов. Не ядовитых, просто мелких, но их тут много. А машину летом от паутины чищу чаще, чем раньше от снега на родине. А вот змей в Сиднее нет, хотя во многих парках висят таблички об их наличии и номера телефонов, куда нужно звонить в случае обнаружения. © Steelsopr / Pikabu