19 снимков из Бельгии, после просмотра которых вы либо влюбитесь в эту страну, либо решите держаться от нее подальше

Бельгия знаменита своими вафлями, шоколадом и живописной архитектурой, сохранившейся еще со средневековых времен. Но порой так хочется узнать о стране чуть больше, чем написано в туристических путеводителях.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть на бельгийские реалии глазами местных жителей и туристов, которым повезло увидеть весьма колоритные достопримечательности.

«Кирпичи» как вид искусства

Трудности перевода

«Я думала, что это неповторимое украшение наших дворов. Но тут я увидела его. В самом сердце Брюсселя. Лебедь из покрышки!»

Этот велосипед стоит в 2 странах одновременно: в Нидерландах и в Бельгии. Ну а на заднем плане — Германия

«Первая зима в Бельгии 7 лет назад, конечно, у меня была мрачноватая. Вид из окна был как в произведениях Кинга»

Созвон с американскими коллегами, в конце стали обсуждать, у кого какой фон стоит. Они спрашивают: «Это у тебя что-то из „Гарри Поттера“?»

«Это не из „Гарри Поттера“. Это мой город, я тут живу».

Этот желудь выглядит так, будто он поедет выступать от Бельгии на следующее «Евровидение»

Ковер из живых цветов, Брюссель

Тонкости менталитета

В Бельгии принято выставлять у дома ненужные, но еще пригодные для использования вещи, чтобы любой желающий мог их забрать себе. По-видимому, недавно приехавшие в страну обитатели этого дома были не в курсе. После пропажи они установили на участке табличку: «Кто забрал нашу сумку, пожалуйста, верните обратно, мы не выставляли ее бесплатно!»

Трогательный памятник дружбе

Немного бельгийской неопределенности

Перевод текста на обоих указателях: «Объезд».

Кажется, такое возможно только в Бельгии. Идти или нет — вот в чем вопрос

Автомат со свежайшей фермерской клубникой. Так здесь продают еще овощи и хлеб

Брюссельский музей костюмов самого узнаваемого символа Бельгии — Маннекен-Писа. От арабского шейха до индейца майя

В одном из парков Брюсселя. Главный символ страны вежливо напоминает...

Забота работодателя о сотрудниках в одном из местных государственных учреждений

«Как прошел ваш рабочий день?»

«Пожалуйста, не ешьте свои вафли напротив витрины» — как нельзя более актуальная просьба для магазина в Бельгии

Когда немного не рассчитали высоту забора

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