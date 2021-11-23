19 снимков из Бельгии, после просмотра которых вы либо влюбитесь в эту страну, либо решите держаться от нее подальше
Бельгия знаменита своими вафлями, шоколадом и живописной архитектурой, сохранившейся еще со средневековых времен. Но порой так хочется узнать о стране чуть больше, чем написано в туристических путеводителях.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть на бельгийские реалии глазами местных жителей и туристов, которым повезло увидеть весьма колоритные достопримечательности.
«Кирпичи» как вид искусства
Трудности перевода
«Я думала, что это неповторимое украшение наших дворов. Но тут я увидела его. В самом сердце Брюсселя. Лебедь из покрышки!»
Этот велосипед стоит в 2 странах одновременно: в Нидерландах и в Бельгии. Ну а на заднем плане — Германия
«Первая зима в Бельгии 7 лет назад, конечно, у меня была мрачноватая. Вид из окна был как в произведениях Кинга»
Созвон с американскими коллегами, в конце стали обсуждать, у кого какой фон стоит. Они спрашивают: «Это у тебя что-то из „Гарри Поттера“?»
«Это не из „Гарри Поттера“. Это мой город, я тут живу».
Этот желудь выглядит так, будто он поедет выступать от Бельгии на следующее «Евровидение»
Ковер из живых цветов, Брюссель
Тонкости менталитета
В Бельгии принято выставлять у дома ненужные, но еще пригодные для использования вещи, чтобы любой желающий мог их забрать себе. По-видимому, недавно приехавшие в страну обитатели этого дома были не в курсе. После пропажи они установили на участке табличку: «Кто забрал нашу сумку, пожалуйста, верните обратно, мы не выставляли ее бесплатно!»
Трогательный памятник дружбе
Немного бельгийской неопределенности
Перевод текста на обоих указателях: «Объезд».
Кажется, такое возможно только в Бельгии. Идти или нет — вот в чем вопрос
Автомат со свежайшей фермерской клубникой. Так здесь продают еще овощи и хлеб
Брюссельский музей костюмов самого узнаваемого символа Бельгии — Маннекен-Писа. От арабского шейха до индейца майя
В одном из парков Брюсселя. Главный символ страны вежливо напоминает...
Забота работодателя о сотрудниках в одном из местных государственных учреждений
«Как прошел ваш рабочий день?»
«Пожалуйста, не ешьте свои вафли напротив витрины» — как нельзя более актуальная просьба для магазина в Бельгии
Когда немного не рассчитали высоту забора
Торговый автомат с зонтиками. Бесплатно в течение 24 часов, а дальше — по очень доступной цене
А вы были в Бельгии? Замечали ли какие-нибудь странные или забавные особенности жизни бельгийцев?