19 обычных продуктов, которые в других странах готовят так, что мы не уверены, можно ли это есть

Путешествуя, мы очень быстро убеждаемся в том, что еда в других странах часто совсем не похожа на ту, что привычна нам. Иногда ее вкус кажется нам божественным, а порой мы не понимаем, как такое можно объединить в одном блюде. И все же, поверьте, некоторые непривычные сочетания и правда работают.

Гурманы из редакции AdMe.ru прошерстили интернет в поисках самых странных вкусов со всего мира. Кое-что мы даже решили попробовать, а на какие-то эксперименты пойти пока не готовы. Но все равно мы не можем от вас скрывать, что такое бывает.

Клубника с уксусом

Клубника и шоколад или клубника со сливками — вот в чем вопрос. Но не торопитесь выбирать лишь из этих двух вариантов. Как насчет клубники с бальзамическим уксусом? Именно так едят ягоды в Италии. Здесь считается, что насыщенный кисло-сладкий вкус выдержанного винного уксуса придает привычной сладости клубники новые нюансы.

Шоколад к мясу

Любители шоколада уверенно скажут, что этот продукт сочетается практически со всем, но даже они не всегда будут готовы услышать, что в Мексике его добавляют к мясу. Классический мексиканский соус моле поблано готовят из острого перца чили, шоколада или какао-порошка и еще целого ряда специй. Подают его с курицей, индейкой, креветками, но никто не удивится, если моле польют говядину или свинину.

Йогурт к любым блюдам

В Турции, где обожают острую еду, принято добавлять практически во все блюда йогурт. Вот что об этом пишет пользователь Quora под ником Gizem Acar: «Йогурт на пасте, в плове, с курицей, фасолью, шпинатом, картофелем... Список бесконечен. Чем дополнить блюдо? Просто налейте йогурт, и все станет куда вкуснее. Лишь когда уехал учиться за границу, я понял, что эта привычка свойственна только туркам».

Авокадо на десерт

Мало нам того, что авокадо — это экзотический фрукт, так еще и, оказывается, его используют не только в салатах, роллах и бутербродах. ​​В Бразилии его мякоть растирают с сахаром, добавляют туда сок лайма и подают в качестве десерта.

Сосиски и зефир

Сосиски на вертеле, покрытые расплавленным зефиром, — такое традиционное угощение подают на детских праздниках на Филиппинах. Когда-то филиппинцы покупали армейские пайки, в составе которых были хот-доги и зефирки. Островитяне придумали свой способ подачи этих продуктов, бывших для них лакомствами. Правда, в наше время они используют местные сосиски, ярко-красные, сделанные из очень соленой свинины.

Газировка со сгущенкой

«В Индонезии мы пьем со сгущенным молоком „Фанту“ или газировку с клубничным сиропом. Мы называем этот напиток „счастливая газировка“. Я лично люблю пить его с кубиками льда», — рассказывает блогер с Quora под ником Ray Djufril.

Горох как основа для желе

В Китае из желтого колотого гороха делают не что иное, как желе. Горошек варят с водой и солью до тех пор, пока он не превратится в пасту, затем остужают, режут на куски и подают в миске с рисовой лапшой, ростками фасоли и острым арахисовым соусом с чили. Блюдо называется лянфэнь.

Чай в салате

Во всем мире чай заваривают и пьют, а вот в Мьянме (Бирма) делают салат из ферментированных или маринованных чайных листьев, называемых лэпхэ. Их заправляют кунжутным маслом, добавляют жареный чеснок, поджаренный кунжут, арахис, нут, а также тертый имбирь, жареный измельченный кокос и измельченные креветки.

Свекла в бургере

В стране кенгуру бургер не будут считать настоящим, если не найдут в нем ломтик маринованной свеклы. Вот что об этом пишет пользователь Quora под ником Ruth Zweigenbaum Durfee: «Странные привычки я приобрел в Австралии: класть свеклу и яичницу в гамбургер и есть блины с лимоном и сахаром».

Сладкий крендель с отварными яйцами

В Австрии на Пасху сладкую плетенку подают с отварными яйцами и ветчиной. Вот что пишет об этом пользователь Quora под ником Errieta Zeha: «Моя бабушка всегда готовила своим детям и нам, внукам, эту восхитительную еду, но остальная часть моей семьи (со стороны моей матери) думает, что это странное сочетание, потому что плетенка — сладкая, ветчина — соленая, да и яйца обычно солят». Сладкую плетеную булку, лампропсомо, с вдавленными в нее отварными яйцами в скорлупе, также подают на Пасху в Греции и других странах с греческими общинами.

Кондитерская посыпка на бутерброде

Сладкой посыпкой можно украсить не только десерт. Так, в Нидерландах намазанный маслом хлеб щедро посыпают шоколадными палочками, которые называются хахелслах. Пользователь Reddit под ником Holska пишет: «Если хлеб горячий, они тают. Это похоже на более пикантный вариант „Нутеллы“. Хахелслах — почти единственная причина, по которой я хочу переехать в Нидерланды».

Конфеты из картошки

В Америке во времена Великой депрессии появилось такое странное блюдо, как картофельные конфеты. Вот как описывает его пользователь Reddit miscalculatedrisks: «Я рос, думая, что картофельные конфеты — это нормальное явление, о котором все знают. Вы берете небольшой кусок печеного картофеля и смешиваете его с достаточным количеством сахарной пудры, чтобы получилось податливое тесто. Затем вы раскатываете его, намазываете арахисовым маслом, скатываете в трубочку и охлаждаете, а после просто режете дисками толщиной примерно 1 см. До смешного дешево, а еще и развлечение для детей».

Баклажаны с медом

В Андалусии считают, что подавать баклажаны исключительно с чесноком и травами значит ограничивать свою кулинарную фантазию. Обжарьте ломтики овоща в масле и ешьте, макая в мед,- вот как надо!

Фрукты с перцем

В некоторых странах Латинской Америки, например Мексике, так любят острый красный перец чили, что готовы посыпать им даже фрукты. Манго и арбуз, апельсин и ананас — считается совершенно нормальным порезать их на кусочки и щедро посыпать жгучей приправой.

Сырая морковка в салате

В салаты чаще всего кладут вареную морковь. У нас, в России, ее едят и сырой, но с сахаром. А вот во Франции этот овощ также трут на терке, но подают с винегретной заправкой — из растительного масла, лимонного сока, дижонской горчицы и трав. Иногда в этот салат кладут также сырую свеклу.

Хлебные крошки на завтрак

Хлеб едят в качестве добавки к основным блюдам, а также делают с ним бутерброды — ведь так? Не совсем: в испано-португальской кухне из него готовят мигас. Хлебные крошки, выдержанные несколько часов в рассоле из воды, чеснока, перца и оливкового масла, обжаривают и подают на завтрак или ужин. Раньше это было вполне самодостаточное блюдо, но теперь в него стали добавлять кусочки колбасных изделий или овощей.

Жареные огурцы

После романа Фэнни Флэгг сложно кого-то удивить жареными зелеными помидорами. Но американская кухня таит еще много непривычных сочетаний. Так, на юге страны обычное угощение — панированные огурцы, жаренные во фритюре. Жарят огурцы и в Корее, а подают их с кунжутным маслом и кунжутными же семенами. В Китае же стир-фрай с огурцами жарят на арахисовом масле вместе во взбитым яйцом. «Я была любопытным ребенком и однажды тоже приготовила так огурцы. Мне было интересно, что из этого получится. Я помню, что на вкус это было хорошо», — вспоминает о данном блюде пользователь Reddit под ником cuddlesandnumbers.

Курица на сладкое

Турция славится своими сладостями — пахлава, рахат-лукум, множество сладких пудингов. Есть среди них и один особенный. Шелковистая текстура, нежная сладость, приятная консистенция и великолепный аромат ванили с корицей. Никогда не догадаетесь, что лежит в основе этого блюда. Оно называется тавук-гёксу, и делают его, долго вываривая куриную грудку в молоке с сахаром и специями. Как пишет пользователь Reddit под ником j4mm3d, «по вкусу похоже на сгущенку с сахаром».

Сырой фарш на хлебе

Что только не делают из мясного фарша: котлеты, «ежики», фрикадельки, его кладут в начинки для пирожков, крутят с ним долму и голубцы. Объединяет такие разные блюда одно — тепловая обработка. А вот в Германии фарш из рубленой свинины приправляют пряностями, мажут на хлеб и так и едят. Метт — так называется этот сырой фарш. На вечеринках его подают в виде ежика, украсив «иголками» из кусочков лука или хлебных палочек. Вид у данного блюда часто бывает настолько оригинальный, что, как пишет пользователь Reddit под ником martcapt, «похоже, что оно готово ожить и наброситься на тебя за твои грехи».