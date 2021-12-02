19 фото и историй, которые в состоянии объяснить только прожженный петербуржец

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Санкт-Петербург — город особенный. Дворы-колодцы и другие архитектурные изыски; повышенная концентрация музеев и театров на квадратный метр городской площади; «шаверма», «поребрики», «парадные» и прочие любимые петербуржцами словечки. Особая атмосфера влюбляет в Питер раз и навсегда.

Мы в AdMe.ru настолько любим Северную столицу, что готовы часами рассматривать фотографии этого города и читать истории прожженных петербуржцев. А из бонуса вы узнаете, как выглядит рай для местных жителей.

«Мне показали образец нумерации питерских квартир»

Ну просто это бывшие доходные дома, некогда огромные коммуналки. А потом как поделилось — так и поделили. © ignorievich / Twitter

«Давно хотел принять участие в демонстрации безумия нумерации питерских квартир. А тут такой шикарный повод»

«Жильцы дома оказались тонкими эстетами и захотели вернуть себе былую красоту. Фарфор».

Фотозагадка. Что означает 4-й сигнал светофора?

Предупреждение, что при повороте направо пешеходам будет гореть зеленый. © Magnifikus / Pikabu

«Набор акварели „Цвета Санкт-Петербурга“ поразил меня в самое сердечко: „Поребриковый“, „Корюшковый“ и „Небесный серый“ — это прекрасно»

Вечерняя прогулка

Питерские приоритеты

Впечатления друга о поездке в Санкт-Петербург: «В Петропавловском соборе спят императоры, их родственники и кот. Фотографируются больше с котом». © Bash.im

«Обнаружили дверь в прошлое в самом центре Питера»

Залив

«По печальным причинам искал, где находится Центр имени Алмазова. Но не мог не улыбнуться, увидев такое название»

Где еще встретите таких персонажей, кроме как в Питере

Когда первый раз приехала в Петербург, меня на вокзале встречали друзья. Пока мы шли к машине, моя подруга говорила: «Мы сейчас в город выйдем, и ты, если что, знай, что Питер — город людей с прибабахом. Так что не удивляйся». Она договаривает эту фразу, и мимо нас проходит бабушка с розовыми волосами в платье из картона. Именно с того момента я и поняла, что люблю этот город. © Подслушано / VK

«У приятельницы своя студия красоты в Питере. Каждый раз визжу, когда записываюсь»

«Обнаружила в Питере свой девиз по жизни»

Морозоустойчивые питерцы

Съездила я тут на неделе в Питер. Боже, я так в Сургуте никогда не мерзла, как в этом северном городе! Дождь, ветер. В номере гостиницы оба окна были открыты для проветривания... В общем, чаю попила, не раздеваясь, и надела второй свитер.

Вечером сходила на стендап в кафе. Харизматичный ведущий был в оранжевой футболке. Я пила согревающий чай.

На следующий день снова был дождь, ветер и вот эта морось в лицо. Жду такси в аэропорт под навесом при въезде в эти фирменные питерские проулки. И тут мимо меня целеустремленно проходит парень в резиновых шлепках и с шарфиком на шее. © goldenvasilisa / Pikabu

«Бродил по Шуваловскому парку, наткнулся на такой вот пункт общественного питания для местных обитателей»

«Ок, буду внимательнее, чтобы не наехать ненароком»

«Белка: „Здесь в опасности не мы... Надеюсь, ты не с пустыми руками“».

Оттенки Санкт-Петербурга. Вчерашнее утро и сегодняшнее

Вот что значит любовь к животным

Почувствуйте разницу между черно-белой и цветной фотографией Петербурга

«Суперлуние в Петербурге. Пришлось изрядно побегать в темноте по камням с 10-килограммовым штативом. Расстояние до домов на фоне — 33 км»

Бонус