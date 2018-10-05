18 историй о людях, которые переехали из страны, но в душе остались русскими
В наше время границы многих стран открыты, и наши соотечественники, пользуясь этой возможностью, эмигрируют. Там они сталкиваются с особенностями чужой культуры, местным колоритом и языковым барьером. Социализация не всегда проходит легко, поэтому нередко случаются смешные и неловкие ситуации. Чего стоит хотя бы одно представление своим полным именем! Ну и конечно, не обходится без тоски по родине.
Нам в AdMe.ru стало интересно, как живется тем, кто решился на переезд в другую страну. Поэтому мы открыли паблик «Подслушано» и выбрали для вас наиболее интересные и забавные истории.
- Преподаю русский для иностранцев в Чехии. На пробный урок пришла пожилая женщина. В ходе разговора с ней выяснилось, что:
1. Она обожает патриарха Кирилла.
2. Она ярая фанатка Александра Домогарова.
3. Уроки ей, собственно, нужны для того, чтобы узнать адрес актера и написать ему любовное письмо.
- Живу с русским парнем за границей. Как-то подошли к автомату. Кидаю в автомат € 10, а он сдачу в € 4 мне не «выплюнул». Немного расстроилась, предложила позвонить в службу поддержки, чтобы пожаловаться. На что парень присвистнул: «М-да, ты, мать, уже совсем духовную связь с родиной потеряла» — и шарахнул по автомату кулаком. Нам в руки из окошка для мелочи вылетело € 24.
- Живу в Италии. Каждое субботнее утро у меня ритуал: врубаю на полную катушку любимую музыку и начинаю уборку. Недавно мо́ю кухню, и тут в дверь звонок, а я никого не жду. Смотрю в глазок — молодая соседка, мы не общаемся, только здороваемся. Думаю, случилось что-то. Открываю, а она выдает: «Извини за беспокойство, но у тебя такая классная песня играет, можешь сказать, что это за группа?» Короче, в мире теперь на одну поклонницу «Зверей» больше.
- Общались как-то с бывшим парнем на тему различий в наших языках (он из Восточной Европы). И тут он спрашивает, что на русском означают слова «какалин» и «камая» (ударение на последний слог). Я говорю, нет таких слов. На что он мне возражает, что есть же такая песня, которая у них в стране тоже очень популярна. Я ходила в недоумении несколько месяцев, пока он сам эти два слова не услышал в песне и не позвал меня: «Калин-какалин-какалин-камая!»
- Вышла замуж за американца. Английским владею свободно, но, ясное дело, говорю с акцентом, делаю иногда ошибки и произношу слова неправильно. При этом сама всегда фанатично следила за грамотностью речи и раздражалась из-за чужих ошибок. Теперь получается, что для мужа я звучу как «Дэвушка, захады, дарагой!», да и словарный запас далек от русского. Представила такое рядом с собой. В общем, чужие ошибки больше не напрягают.
- Три года назад вышла замуж и переехала к мужу за границу. Когда была одна, мечтала о любви, нежности, подарках и заботе. О мужчине, который бы носил на руках и влюбленно смотрел на меня. Что ж, мужчина есть, и все как загадывала. Вот только теперь я мечтаю о бородинском хлебе, гречневой каше с дачными помидорчиками и глазированном сырке!
- Живу в Италии. Считаю, что тут самые некрасивые, но очень ухоженные женщины. Причем чем старше они становятся, тем лучше выглядят. Просто они считают, что молодость — это уже красота, и юные девушки совсем не переживают, не красятся почти, не окрашивают волосы, одеваются в спортивном стиле. После 30 начинается смена имиджа, поиск серьезной работы, своего стиля. Так что с переездом сюда моя жизнь только началась, а не закончилась молодость, как я думала, живя в России.
- Как глубоко во многих русских закрепилась мысль: «Сам виноват, пусть мучается». Живу за границей, в Азии. Местные часто помогают там, где русские бы осудили. Помогают пьяным на улицах. Видят вываливающийся из кармана кошелек — укажут на это. Видят, что заблудился, — стараются подсказать дорогу. Логика такая: все ошибаются, поэтому сегодня помогу я, а завтра мне. Стараюсь себя перевоспитать под это, но пока «осуждалка» включается быстрее.
- Мне так нравится, что за границей инвалидов называют не «люди с ограниченными возможностями», а «люди с особыми потребностями». Пару лет назад наблюдал картину в пафосном ночном клубе Испании, когда все расступились, приглашая в круг колясочников, и с улыбкой аплодировали, глядя на их финты на колесах. Вот это понимаю — толерантность! В полном смысле слова.
- Живу за границей, парень иностранец. Рассказала я ему, как в детстве сок и компот мы видели только по праздникам. И теперь каждый раз, когда он покупает мне яблочный сок (мой любимый), он меня поздравляет с праздником.
- Родители назвали меня прекрасным именем Ксения. Я много времени провожу за границей, чего мои любимые мама с папой не могли предугадать. И как меня только не называли! Сначала я честно и упорно представлялась Ксюшей. Я была: Скоша, Ксоша, Сюша, Суша, Зюзя, Суса, Куша — кто угодно, но не Ксюша. Плюнула и решила, что буду Ксенией. Наивная! Я стала: Касения, Сения, Сеня, Кения. Но вот однажды меня назвали Казиния!
Я — КАЗИНИЯ!
- У меня очень разнонациональный круг общения. Устроила вечер русской кухни, где главным блюдом был борщ. Рассаживаемся: испанец, сингапурка, иранец, австралиец и японец. Японец облизывается и глаголет:
— Оу, борцщ!
Я удивленно вопрошаю:
— А где это ты видел борщ?
— А у нас в Японии есть борщ.
В общем, оказалось, что капустный суп (cabbage soup) пользуется жутким успехом во всех странах мира.
- Живу за границей. Одно время ходил с зонтом с названием одного российского банка и очень удивлялся: что это ко мне русскоговорящие туристы постоянно подходят и спрашивают дорогу? Думал: как они угадывают? С лицом что-то?
- В 19 лет получила стипендию и уехала учиться в Германию. Отучилась, начала работать, осталась жить. Приехала мама, за кофе рассуждаем о том, что пора нам с парнем официально съезжаться, а то жить на две квартиры неудобно. Мы в принципе живем в его двухкомнатной, а моя однокомнатная — это офис и гардероб, ну и ночуем там 2–3 раза в месяц, если тусуемся ночью где-то рядом. Но поиск квартир в нашем городе — просто ад, и мы все не соберемся. Мама поинтересовалась, почему мы не хотим просто у него жить, на что я сказала, что вдвоем на 60 метрах, конечно, перебиться можно, но все-таки нужна третья комната, да и неудобно, что гостей приходится в гостиной укладывать. Посмотрела на маму, а она улыбается, и слезы так и катятся по щекам. На мой немой вопрос она тихо сказала: «А ты помнишь, как мы в 90-е жили в общаге на мою зарплату учителя?» И вот сидим мы, пьем кофе за € 4 с тортом за € 7 и празднуем то, что мы наконец-то зажрались.
- Живу за границей. Тут много приезжих из разных стран. Как-то во время перемены в универе подсела ко мне женщина из Японии. Завязалась приятная беседа про наши страны, и вдруг она говорит: «А это правда, что в России картошка — основной гарнир, а не рис?» Я ответила, что правда. Тут она восклицает: «Вот это да, а что же из нее можно сделать, это же просто картошка!» Глаза у нее округлились, когда я начала перечислять только мои самые любимые блюда из картошки.
- Переехала в другую страну, чтобы работать. Было ужасно одиноко, созванивалась со старыми друзьями по интернету. На работе ни с кем не подружилась, плакала и хотела вернуться домой. Но тут выключили свет (неполадки во всем доме), ко мне стучится сосед, дедушка лет 70, — принес свечи. Мы сидели и пили молоко с печеньем, а потом пошли в гости к другим соседям. Обзавелась друзьями: два местных пенсионера, семейная пара из Китая и врач-беженец из Сирии. Почему-то жду смешных историй, как в сериалах.
- Знаете, что такое жить в Италии? Это когда не нужно добавлять масло в макарошки, чтобы они не слипались. Пасту не нужно промывать после варки, просто ешь — и все. Она здесь как в России картошка.
- Преподаю в Китае. На первом уроке разрешаю детям задать мне вопросы, так как некоторые не видели иностранцев раньше. Один мальчик спросил: «А иностранцы могут рожать детей?» Смеюсь и спрашиваю: «Если бы не могли, то откуда я тогда по-вашему появилась?» Ученик с очень серьезным видом посмотрел и произнес: «Как откуда? Из-за границы!» Все логично.
А среди наших читателей есть те, кто живет или жил за границей? Может, и у вас найдутся интересные истории?