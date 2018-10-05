18 историй о людях, которые переехали из страны, но в душе остались русскими

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В наше время границы многих стран открыты, и наши соотечественники, пользуясь этой возможностью, эмигрируют. Там они сталкиваются с особенностями чужой культуры, местным колоритом и языковым барьером. Социализация не всегда проходит легко, поэтому нередко случаются смешные и неловкие ситуации. Чего стоит хотя бы одно представление своим полным именем! Ну и конечно, не обходится без тоски по родине.