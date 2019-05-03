18 достопримечательностей, ради которых туристы рискуют жизнью

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Благодаря безумным эмоциям, физической нагрузке и впечатлениям на всю жизнь туристы все чаще выбирают активный отдых вместо пассивного. Но есть такие места, куда без особой подготовки лучше не соваться.

Мы в AdMe.ru решили зарядить вас адреналином и рассказать, какие места действительно опасны, но только приманивают этим туристов.

Эйгер (Швейцарские Альпы)

Даже в самую удачную погоду горная вершина в Бернских Альпах остается коварной и опасной: падение камней, обвалы и прочие экстремальные прелести поджидают отважных туристов. Таяние снега в последнее время только усугубляет ситуацию: эксперты полагают, что уже через несколько лет покорить ее будет невозможно.

Бассейн Дьявола (водопад Виктория)

Бассейн Дьявола на верхушке водопада Виктория может напугать даже тех, кто высоты не боится. Заводь, отделенная от края скалой, возвышается на 128 м от земли. Стремительное течение воды, скользкие камни поджидают каждого туриста в этом месте.

Скеллиг-Майкл

Чтобы оказаться на вершине острова Скеллиг-Майкл, вам придется бороться с волнами на протяжении часа, состыковать лодку с острыми краями берега, подняться по склону с падающими камнями и добраться до верхней точки по 600 древним ступеням. Условия безопасности на острове были пересмотрены в 2019 году после несчастного случая.

Йосемитский национальный парк

Памятка по безопасности в Йосемитском парке наталкивает на мысль, что выйти живым оттуда практически невозможно. Администрация отмечает, что потенциально опасными для туристов могут быть абсолютно все животные, дороги и тропы, термальные зоны, деревья, водная гладь, скалы и высокие точки парка.

Натрон

Розовый цвет озера Натрон скрывает за собой смертельную опасность: высокое содержание щелочи и экстремальный уровень pH готовы сжечь кожу каждого, кто окунется в его воды.

Язык Тролля

Ради фото на зрелищном языке Тролля туристы рискуют жизнью, двигаясь вверх по 8-километровому горному серпантину. К слову, заветная гора не имеет даже намека на меры безопасности.

Хуашань

Тысячи туристов проходят по деревянной дощечке без особого снаряжения на головокружительной высоте — 2 130 м, не особо беспокоясь о своей жизни.

Плато Кьёраг

Маршрут длиной 9 км с 3 крутыми подъемами, очень скользкие скалы, постоянная перемена погоды и физическое изнеможение — одна дорога до плато Кьёраг может стоить вам жизни. Кстати, перед тем как взобраться на него, придется осилить небольшой уступ на валуне, и все это на высоте 1 110 м.

Колодец Иакова

Колодец Иакова имеет 4 м в диаметре и 10 м в глубину, поэтому прыжки туда могут стоить переломанных костей. Источник также имеет 4 сложные пещеры, все они — с трудными проходами.

Тропа «Пропасть» (Национальный парк Акадия)

Подъем по тропе «Пропасть» кажется относительно безопасным развлечением, ее высота — всего 18 м, но скользкие зазубрины в скале, по которым нужно подниматься, и игнорирование правил безопасности могут стоить жизни.

«Приют ангелов» (Национальный парк Зайон)

Протяженность тропы — более 4 км, высота — 453 м. Вдоль извилистой тропы, конечно, висят цепи, чтобы туристы не сорвались вниз, но ветер и дождь могут быть решающим фактором.

Бикини

Группа островов еще не оправилась от ядерных испытаний, которые проходили тут более 70 лет назад. До сих пор атолл полностью не очищен от радиоактивных веществ и может быть опасным для человека.

Вулкан Эртале

Несколько часов езды по бездорожью, 14-километровый подъем в гору по заостренному лавовому камню — и на протяжении всего этого путешествия вас будут сопровождать постоянные землетрясения, вулканические пары и горячий воздух. Только после этого вы увидите Эртале, где слишком жарко, чтобы находиться долго.

Афарская котловина

Местные прозвали пустыню Данакил адом на земле не просто так. Но активные вулканы, газовые кратеры, недостаток кислорода, безумная жара и не отличающиеся гостеприимством повстанцы не мешают туристам фотографироваться на фоне котловины.

Мост Триф

Самый высокий и самый опасный мост в Европе — этот статус совершенно не пугает туристов, которым не хватает ярких ощущений. Прогулка по раскачивающейся дорожке на высоте около 100 м над одноименным озером может быть последней для любого смелого туриста.

Солончак Уюни

Соленое озеро, имитирующее зеркало, растягивается на 10 тыс. кв. км. На гладкой поверхности временами встречаются бугры и скальные образования, из-за которых тут часто происходят аварии.

Вулкан Синабунг

Вулкан выплевывает лаву и пепел по нескольку раз в год, разрушая близлежащие деревни, унося жизни и угрожая туристической индустрии острова.

«Каменный лес», Мадагаскар

Острейшие «деревья» из известняка — не самое опасное в этом «лесу». Вы можете встретить неизвестных науке насекомых и животных, которые могут быть враждебно настроены.

А вы бы испытали себя такими опасными достопримечательностями?