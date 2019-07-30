17 названий жителей разных стран и городов, которые озадачат кого угодно

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Если вы не знаете, как правильно назвать жителей российских городов и зарубежных стран, то у вас пробел не в географии, а в знании катойконимов. Например, коморка — это не только небольшое помещение, но еще и женщина с Коморских островов. Омчане живут в городе Мценске, а вот в Омске местных жителей называют омичами.

Мы в AdMe.ru проверили, как правильно называть людей из разных стран и городов, и оказалось, что это не всегда легко.

1. Жительницы Ирака — иракши

Женщин в Иране называют иранками, но в соседнем Ираке гражданок страны правильно называть иракшами.

2. В Тонго живут тонганки, а в Того — тоголезки

Название жителей этого государства в Западной Африке происходит от официального названия страны — Тоголезская Республика.

3. Жители российского города Торжок — новоторы

В древности город назывался Новым Торгом, а люди, которые проживали на этой местности, были новоторами. Старинное слово было решено использовать и после переименования города.

4. Сарды — население острова Сардиния

По одной из гипотез, народ, проживающий на этом средиземноморском острове, получил свое название в честь Сардо — легендарной лидийской женщины из города Сарды в Западной Анатолии (теперь территория Турции).

5. На Мадагаскаре живут малагасийцы

Происхождение названия местных жителей связано с древним малагасийским языком, на котором говорит население острова. А непосредственно топоним «Мадагаскар» имеет неместное происхождение, так как название было придумано европейцами. Известно, что Марко Поло в своих трудах первым упоминает название Madageiscar, которое является неудачной транслитерацией названия сомалийского порта Могадишо, с которым венецианский путешественник перепутал остров.

6. В Ливерпуле — ливерпудлианцы и мерсисайдцы

Еще одна вариация названия местных жителей — мерсисайдцы — происходит от графства Мерсисайд на западе Англии, в которое входит Ливерпуль и другие города по обеим сторонам устья реки Мерси.

7. Тверяки — население Твери

Наиболее распространены названия «тверяки», «тверяк», «тверячка». Также в некоторых словарях существуют еще такие варианты, как «тверич» и «тверичанин».

8. Туркусцы — жители Турку

В этом финском городе местных жителей принято называть туркусцами или абовцами, так как старинное шведское название этого населенного пункта — Або, что переводится как «живущие вдоль реки».

9. Конголезки — гражданки Демократической Республики Конго

Название жительниц Республики Конго происходит по тому же принципу, что и еще одного африканского государства — Тоголезской Республики, где местных женщин называют тоголезками.

10. В Косово проживают косовары

Косоварами чаще всего себя называют косовские албанцы. А вот косовские сербы иногда называют себя косовцами. Такие слова в настоящий момент используются в СМИ, чтобы подчеркнуть, что речь идет именно об албанских или косовских сербах, хотя наиболее распространенное слово для описания людей, проживающих в республике, — именно «косовары».

11. Жительницы африканского Кот-д’Ивуара — ивуарийки

Берег Слоновой Кости — так с французского языка переводится название африканского государства Кот-д’Ивуар, а местных жителей называют ивуарийцами.

12. Эмиратовки — девушки из Объединенных Арабских Эмиратов

Жителей этого государства на Ближнем Востоке называют в честь 7 эмиратов, из которых состоит страна.

13. Жители норвежского Осло — ословцы

По одной из версий, название столицы Норвегии означает «устье Ло» — реки, которая здесь когда-то протекала. А местных жителей правильно называть не «ослинцы», а «о́словцы».

14. Жительницы Подгорицы — подгорки

Название столицы Черногории — Подгорицы — означает «область ниже Горицы». А Горица — это название маленького холма недалеко от города. Местных жительниц здесь называют подгорками, а мужчин — подгорцами.

15. Маршалловки — жительницы Маршалловых островов

Микронезийское государство в Тихом океане названо в честь британского капитана Джона Маршалла, который одним из первых европейцев исследовал архипелаг в 1788 году. Местных жителей здесь правильно называть «маршалловцы».

16. Манкунианцы — жители Манчестера

Название жителей английского Манчестера связано с названием первого поселения, которое возникло в 79 году на месте римского укрепленного лагеря Манкуниум.

17. Монегаски — население Монако

Коренные жители Монако называют себя монегасками в честь древнего греческого племени, которое обитало на территории будущего княжества. Существует легенда, что монегаски поклонялись богу плодородия и мужской силы, которого звали Hercules Monoikos. Считается, что от его имени и произошло название племени монегасков.